Neuquén aumentó casi un 40% su producción interanual de petróleo

La producción de petróleo de la provincia del Neuquén alcanzó en abril de 2026 un nuevo récord histórico, al registrar 628.924 barriles por día, según datos informador por la subsecretaría de Hidrocarburos , dependiente del Ministerio de Energía de la provincia.

El volumen representa un incremento del 3,13% respecto de marzo de 2026 y un crecimiento interanual del 36,18% en comparación con abril de 2025. Además, el acumulado entre enero y abril muestra una suba del 32,37% respecto del mismo período del año pasado.

Desde la subsecretaría se indicó que el crecimiento mensual estuvo impulsado principalmente por el aumento en la producción de las áreas El Trapial Este, La Angostura Sur I, Bajada del Palo Este, La Amarga Chica y Narambuena.

Un crecimiento sostenido

En cuanto al gas, la producción provincial alcanzó los 101,19 millones de metros cúbicos diarios, lo que representa una leve disminución del 0,08% respecto de marzo. Sin embargo, comparado con abril de 2025, se registró un crecimiento del 10,91%, mientras que el acumulado anual refleja una suba del 5,94%.

La participación de los recursos no convencionales volvió a consolidarse como eje central de la matriz hidrocarburífera neuquina. En petróleo, la producción no convencional alcanzó los 610.664 barriles diarios, equivalentes al 97,10% del total provincial. En gas, la producción no convencional fue de 91,65 millones de metros cúbicos diarios, representando el 90,57% del total.

Dentro de este segmento, el shale gas aportó 82,75 millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 81,78% de la producción total de gas de la provincia, mientras que el tight gas representó 8,90 millones de metros cúbicos diarios, con una participación del 8,79%.

Vaca Muerta YPF Etapas de fracturas fracking punciones (1).JPG La actividad de Vaca Muerta sigue creciendo.

Qué pasa con el fracking

Tal como viene informando +e, la actividad viene empujando su techo mes a mes, pero abril significó una baja en las operaciones que venían a todo vapor.

Según el informe de Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, en el cuarto mes del año se registró la marca más baja del año, pero los proyectos siguen en niveles muy superiores a los alcanzados el año pasado.

Los datos analizados por +e establecen que las operadoras realizaron 2.335 etapas de fractura, lo que se traduce como una baja del 11% con respecto a marzo -cifra histórica del fracking en el no convencional con 2.616 operaciones- y una suba interanual del 15%.

En lo que respecta a la actividad en las ventanas de Vaca Muerta se detecta que 2014 punciones estuvieron dirigidas al shale oil y 321 al shale gas.