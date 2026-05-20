Litio desde residuos mineros: la alternativa estratégica que gana terreno global

La recuperación de litio desde fuentes secundarias comienza a consolidarse como una nueva frontera para la industria minera global. En lugar de depender exclusivamente de nuevos yacimientos, empresas y centros de investigación desarrollan tecnologías para extraer el mineral desde residuos mineros, relaves e instalaciones históricas acumuladas durante décadas, con el objetivo de diversificar el suministro para la transición energética.

De acuerdo con un análisis de GEM Mining Consulting , antiguos depósitos de residuos que fueron considerados pasivos ambientales tienen el potencial de transformarse en nuevas fuentes de minerales críticos para baterías, electrificación y almacenamiento energético. El estudio destaca que los residuos provenientes de procesos mineros y metalúrgicos representan una de las corrientes de desechos más grandes del planeta.

Residuos con potencial económico y ambiental

Investigaciones recientes indican que materiales como residuos de bauxita, cenizas industriales, relaves de estaño y tungsteno, aluminosilicatos y otros subproductos contienen concentraciones de litio y elementos estratégicos económicamente recuperables. La extracción resulta especialmente atractiva cuando el litio se aísla junto a otros elementos de alto valor, como tierras raras, galio, germanio, vanadio, rubidio o cesio.

"Obtener litio desde materiales que ya fueron extraídos podría ayudar a reducir la presión para abrir nuevos depósitos", señaló GEM Mining en su análisis. Uno de los principales argumentos a favor de esta estrategia es que gran parte de estos residuos ya se encuentra en superficie con infraestructura minera existente, lo que reduce los tiempos de permisos y los costos de desarrollo frente a proyectos greenfield tradicionales.

Pete Smith, CEO de Sasquatch Resources, afirmó que la recuperación de residuos históricos podría convertirse en una de las formas más eficientes de incorporar minerales críticos a la cadena de suministro global. La empresa trabaja actualmente en el proyecto Mount Sicker, en Columbia Británica, Canadá, donde busca recuperar cobre, zinc, plata y oro desde antiguas pilas de residuos mineros generadas entre 1895 y 1915.

Chile avanza en la recuperación

El escenario chileno también registra movimiento. La empresa Quiborax desarrolla pruebas para recuperar litio desde residuos industriales generados por sus propias operaciones mineras. A fines de 2023, la Comisión Chilena de Energía Nuclear autorizó a la compañía a realizar ensayos de procesamiento sobre litio contenido en residuos mineros para evaluar su viabilidad técnica.

image La demanda de minerales críticos por vehículos eléctricos e IA impulsa la minería de residuos. Secretaría de Minería

En mayo de 2026, el proyecto registró un avance significativo: la Contraloría General de Chile completó la revisión legal del decreto asociado al contrato especial de operación de litio que el Estado firmaría con la compañía. Según estimaciones preliminares, el proyecto tendría capacidad para producir aproximadamente 2.000 toneladas anuales de carbonato de litio, utilizando más de nueve millones de toneladas de subproductos industriales, siempre que las condiciones tecnológicas, regulatorias y económicas resulten favorables.

Rio Tinto y la escalada tecnológica

En el plano internacional, Rio Tinto logró producir carbonato de litio grado batería a partir de roca residual en la mina Boron, ubicada en California, Estados Unidos. La planta piloto opera actualmente con capacidad reducida, aunque la compañía evalúa escalar la producción hasta al menos 5.000 toneladas anuales.

El creciente interés por fuentes secundarias de litio se produce en un contexto de fuerte expansión de la demanda global, impulsada por vehículos eléctricos, almacenamiento energético, inteligencia artificial y centros de datos, sectores que incrementan de manera sostenida el consumo de minerales críticos.

Un complemento estratégico, no un reemplazo

Especialistas advierten que las fuentes secundarias no reemplazarán completamente a la minería convencional, pero sí podrían convertirse en un complemento relevante para diversificar el suministro y reducir los impactos ambientales asociados a nuevos proyectos extractivos. Más allá del potencial económico, el enfoque también apunta a remediar pasivos ambientales históricos y rehabilitar zonas degradadas, sumando un valor ambiental que los proyectos greenfield difícilmente pueden ofrecer.

La minería de residuos no es una solución única, pero todo parece indicar que en un mundo que necesita más litio con menos impacto, representa una apuesta cada vez más seria.

FUENTE: GEM Mining, Reporte minero