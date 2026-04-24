El mercado global del litio entraría en déficit estructural desde 2026 hasta 2035

El triángulo del litio —Argentina, Bolivia y Chile— concentra más del 50% de las reservas mundiales conocidas.

El mercado global del litio se encamina hacia un déficit prolongado que podría extenderse hasta 2035 , según un nuevo informe de la firma canadiense Canaccord Genuity. El análisis advierte sobre una insuficiente inversión en nuevos proyectos mineros en un momento en que la demanda estructural no da señales de desaceleración.

De acuerdo con los analistas de la firma, el desbalance comenzaría a evidenciarse a partir de 2026 , cuando la oferta disponible ya no logre cubrir el crecimiento sostenido de la demanda, especialmente la vinculada a la industria de baterías para vehículos eléctricos .

Oferta restringida y presión creciente en los precios

El reporte sostiene que el endurecimiento de la oferta superó la debilidad de la demanda en el corto plazo, lo que generó un escenario de mayor tensión en el mercado. En los últimos meses, los precios del litio mostraron una tendencia al alza impulsada por una combinación de factores que refuerzan la percepción de un mercado cada vez más ajustado:

Factores de presión sobre la oferta

Suspensión de operaciones en una mina clave en China , el mayor productor y procesador mundial

, el mayor productor y procesador mundial Restricciones a las exportaciones de litio en países productores relevantes

de litio en países productores relevantes Incertidumbre sobre nuevos proyectos y los tiempos de desarrollo necesarios para su puesta en marcha

image Salares de litio en Sudamérica, epicentro de la producción mundial del mineral clave para baterías eléctricas.

Un déficit persistente pese a la eventual respuesta de la oferta

Si bien el informe anticipa que un aumento en los precios del litio hacia 2027–2028 podría incentivar nuevas inversiones, la firma advierte que este impulso no sería suficiente para cerrar la brecha entre oferta y demanda en tiempo y forma.

En ese contexto, el déficit proyectado podría mantenerse durante casi una década, lo que refleja las dificultades estructurales para desarrollar nuevos proyectos en plazos competitivos. La exploración, los permisos ambientales y la construcción de infraestructura minera demandan ciclos largos que no se ajustan a la velocidad de crecimiento de la demanda.

La clave: mayor inversión en nueva capacidad productiva

Uno de los mensajes centrales del análisis es la necesidad urgente de inversión significativa en nueva capacidad de producción para equilibrar el mercado en el largo plazo. Incluso bajo un escenario sin nuevas interrupciones en países clave como China u otras jurisdicciones productoras, el mercado del litio requiere una respuesta coordinada en varios frentes:

Condiciones necesarias para cerrar el déficit

Aceleración de proyectos en desarrollo con plazos de ejecución más cortos

con plazos de ejecución más cortos Mayor financiamiento para exploración y explotación de nuevos yacimientos

para exploración y explotación de nuevos yacimientos Mejoras en marcos regulatorios y sistemas de otorgamiento de permisos en países productores

El informe de Canaccord Genuity llega en un momento de alta sensibilidad geopolítica alrededor de los minerales críticos, con Estados Unidos, Europa y China en disputa por el control de las cadenas de suministro de litio. En ese marco, la advertencia sobre el déficit estructural adquiere una dimensión que va más allá del mercado: se trata de un desafío estratégico para la transición energética global.

Sin una respuesta de inversión a la altura de la demanda proyectada, la escasez de litio podría convertirse en uno de los principales cuellos de botella para el avance de la electromovilidad y el almacenamiento de energía renovable en la próxima década.