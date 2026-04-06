Litio en Catamarca: el proyecto Fénix recibió la aprobación del RIGI

La empresa Minera del Altiplano, subsidiaria de Rio Tinto, obtuvo el aval para ampliar la capacidad productiva del yacimiento Fénix, ubicado en Catamarca.

El Ministerio de Economía de la Nación oficializó, mediante la Resolución 431/2026, una nueva adhesión de un proyecto minero al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ). La empresa Minera del Altiplano , subsidiaria de Rio Tinto , obtuvo el aval oficial para su plan de inversiones denominado “Expansión Fase 1B”, que busca ampliar la capacidad productiva del yacimiento Fénix , ubicado estratégicamente en el Salar del Hombre Muerto , dentro de la provincia de Catamarca .

La resolución firmada por Luis Caputo destaca que estos incentivos aportan certidumbre y seguridad jurídica a los inversores extranjeros y nacionales. El objetivo prioritario es garantizar la prosperidad económica mediante el incremento de exportaciones de mercaderías y servicios, favoreciendo la creación genuina de empleo en regiones estratégicas.

Metas de producción

El proyecto de Minera del Altiplano contempla una expansión significativa en la producción de carbonato de litio. Según el documento oficial, la capacidad instalada pasará de veintiocho mil quinientas toneladas anuales a un total de treinta y ocho mil toneladas. Este incremento de nueve mil quinientas toneladas refuerza el perfil exportador.

Para alcanzar estos objetivos, el plan de inversiones asciende a un total de 251 millones de dólares. Los activos computables incluyen la construcción de una nueva Planta de Adsorción Selectiva y una Planta de Carbonato, además de infraestructura clave para el procesamiento del mineral extraído.

El Ministerio de Economía, en su resolución, detalló la justificación oficial del régimen para este tipo de desembolsos industriales: "El RIGI tiene como objetivos prioritarios incentivar las Grandes Inversiones nacionales y extranjeras a fin de garantizar la prosperidad del país, fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos e incrementar las exportaciones".

Infraestructura y desarrollo de proveedores

La obra civil no se limita exclusivamente a la extracción en el salar catamarqueño. El proyecto incluye la perforación de nuevos pozos de salmuera y la instalación de tuberías complejas. También se prevé la edificación de instalaciones auxiliares para apoyar la operación y administración de la nueva producción proyectada.

Litio generica nueva.jpg Litio es el principal objetivo que tiene India.

Un componente esencial es la construcción de una planta compresora de gas natural en Olacapato, provincia de Salta. Esta instalación permitirá ampliar la capacidad de transporte de los gasoductos La Puna y Fénix. Dichas obras son vitales para asegurar el suministro energético constante que requiere la producción de litio.

Respecto al impacto en la cadena de valor, la empresa se comprometió a que el sesenta por ciento de su inversión en proveedores sea local. Esta cifra supera ampliamente el mínimo del veinte por ciento exigido por la ley vigente. Así, el Ministerio de Economía busca potenciar la industria nacional.

Beneficios fiscales y horizonte productivo

La adhesión al RIGI otorga a Minera del Altiplano beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios de gran relevancia para la viabilidad financiera. El Ministerio de Economía aprobó un listado de mercaderías que podrán importarse bajo franquicias especiales. Estas medidas buscan reducir los costos de capital y acelerar la ejecución productiva.

El cronograma de obras estipula que la construcción del proyecto finalizará en noviembre del año 2026. Sin embargo, se prevé que el inicio de las operaciones comerciales ocurra en julio de ese mismo año. Para entonces, la firma deberá haber acreditado el cumplimiento de los montos mínimos de inversión.