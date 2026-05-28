RIGI aprobado: PSJ Cobre Mendocino recibirá USD 613 millones e inicia obras en 2027

La Resolución 801/2026 oficializó el ingreso de PSJ Cobre Mendocino al RIGI el 28 de mayo de 2026.

El Gobierno nacional formalizó hoy la aprobación del proyecto " PSJ Cobre Mendocino" dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742 . La Resolución 801/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial el 28 de mayo de 2026, convierte a este emprendimiento cuprífero en uno de los primeros proyectos mineros de la provincia de Mendoza en acceder al régimen. La decisión, anticipada el 14 de mayo tras la reunión del Comité Evaluador de Proyectos RIGI, adquiere ahora el marco legal definitivo para el avance de las obras.

Minera San Jorge SA (MSJSA) es el Vehículo de Proyecto Único (VPU) habilitado para impulsar el desarrollo del yacimiento "San Jorge" . El depósito mineral se ubica en la precordillera mendocina, entre los 2.400 y 2.900 metros sobre el nivel del mar , en el distrito de Uspallata, departamento Las Heras, a aproximadamente 110 km de la Ciudad de Mendoza y a 250 km al noreste de Santiago de Chile .

El objeto del proyecto abarca el desarrollo, extracción y procesamiento de minerales sulfurados de cobre, con recuperación de oro como subproducto, mediante la construcción y operación de una mina a cielo abierto y una planta concentradora basada en técnicas de flotación convencional. La capacidad de procesamiento estimada alcanza los 10 millones de toneladas anuales de mineralización de cobre y oro.

Inversión y cronograma

La inversión total comprometida en activos computables asciende a USD 613.430.234, cifra que supera el monto mínimo exigido por el decreto reglamentario 749/2024 para el sector minero. El plan de desembolsos proyecta los siguientes hitos:

Año 1 desde la notificación de aprobación: USD 40.542.000

desde la notificación de aprobación: USD 40.542.000 Año 2 desde la notificación: USD 148.056.566

desde la notificación: USD 148.056.566 Total en los primeros dos años : USD 188.598.566, equivalente a más del 40% del monto mínimo exigido por los artículos 172 y 173 de la Ley 27.742

: USD 188.598.566, equivalente a más del exigido por los artículos 172 y 173 de la Ley 27.742 Inicio de construcción : junio de 2027

: junio de 2027 Inicio de operaciones : enero de 2029

: enero de 2029 Fecha límite para completar el monto mínimo de inversión: 1° de septiembre de 2028

La resolución establece el 13 de mayo de 2026 como fecha oficial de adhesión al RIGI, momento en que MSJSA completó la carga de la información requerida por el área sustantiva, de conformidad con el artículo 177 de la Ley 27.742.

image Fabián Gregorio, CEO de PSJ, destacó el RIGI como clave para el financiamiento internacional.

Seguridad jurídica como palanca para el financiamiento

El CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, subrayó el valor del RIGI en la búsqueda de capital internacional durante su participación en Argentina Rocks 2026: "El RIGI brinda seguridades jurídicas, fortalece al proyecto y le da un marco de estabilidad fiscal. A la hora de sentarse a cerrar financiamiento internacional, contar con esa herramienta es muy valioso".

Gregorio también destacó el posicionamiento global del instrumento: "Hoy el RIGI es internacionalmente conocido y es muy bien mirado por quienes desean poner capital en riesgo en territorio argentino".

Con la aprobación oficial, MSJSA accede al conjunto de incentivos previstos por el capítulo IV y V del título VII de la Ley 27.742, que incluyen beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios. La resolución instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a generar una CUIT especial para el VPU y aplicar las franquicias impositivas correspondientes, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) —que no formuló observaciones sobre los aspectos cambiarios del proyecto— quedó notificado para implementar los incentivos del régimen monetario. La empresa también aprobó la incorporación de un listado de mercaderías para importación bajo franquicia y aceptó resolver eventuales disputas mediante el Panel RIGI, conforme al artículo 221 de la ley y el artículo 134 del decreto reglamentario.

La fiscalización y control del cumplimiento recaerá en la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía, según lo dispone el artículo 8° de la Resolución 801/2026.

Proveedores locales e impacto regional

Uno de los compromisos centrales del plan aprobado refiere a la integración de la cadena de valor local. El 27% de la inversión total destinada al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura durante las etapas de construcción y operación corresponde a proveedores locales, porcentaje que supera el piso del 20% exigido por el inciso l del artículo 47 del decreto 749/2024. El plan incluye además una estimación de empleo directo e indirecto con fuerte integración de mano de obra mendocina.