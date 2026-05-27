Horacio Marín destacó el interés financiero por Argentina LNG: "La respuesta fue muy fuerte"

YPF comenzó el 2026 con cifras récord en rentabilidad, actividad y generación de caja, en un primer trimestre marcado por la expansión de sus desarrollos en Vaca Muerta y el avance del megaproyecto Argentina LNG. Los datos fueron difundidos por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín , en la primera edición de su nuevo newsletter, donde repasó los principales hitos operativos y financieros del arranque del año.

Según precisó el ejecutivo, durante este período, el EBITDA ajustado llegó a casi USD 1.600 millones, con un margen del 32%, impulsado principalmente por el crecimiento de la producción de shale oil, una mejora en la dinámica de precios y la transformación de la estructura de costos del negocio upstream.

“Los resultados reflejan que el camino que trazamos con el Plan 4x4 sigue mostrando avances concretos: más eficiencia, más producción y una YPF cada vez más enfocada en convertirse en una compañía shale de clase mundial”, sostuvo Marín en su cuenta de Linkedin.

La producción shale ya representa el 76% del petróleo de YPF

Uno de los principales ejes del mensaje del titular de YPF estuvo puesto en el crecimiento de la producción no convencional. La producción shale alcanzó los 205 mil barriles diarios durante el trimestre, un 5% más respecto del trimestre anterior y un salto interanual del 39%.

Ese volumen ya representa el 76% de toda la producción petrolera de la compañía y, según Marín, deja a la empresa encaminada a cumplir la meta anual de 215 mil barriles diarios, con una tasa de salida proyectada para diciembre de 250 mil barriles por día.

Además, el ejecutivo remarcó la velocidad de desarrollo que la compañía viene logrando en algunos activos clave de Vaca Muerta, especialmente en el bloque La Angostura Sur.

1779801952424 Con Vaca Muerta como motor, YPF logró el mejor arranque de año de su historia

La Angostura Sur: el bloque que multiplicó por 25 su producción

“Quiero contarles sobre el exitoso desarrollo de La Angostura Sur. Que hace apenas 18 meses, producía 2.000 barriles al día, y hoy produce aproximadamente 55 mil barriles al día”, señaló el presidente de la compañía.

El bloque se convirtió en el quinto mayor productor de petróleo de Vaca Muerta y actualmente aporta cerca del 25% de toda la producción shale oil de YPF.

Sumado al crecimiento productivo, el CEO puso el foco en la competitividad económica del activo. Según explicó, el área tiene un precio de equilibrio inferior a USD 40 por barril, costos de levantamiento cercanos a USD 3 por barril y un nivel de desarrollo todavía de apenas 19%, bajo una concesión no convencional vigente hasta 2059.

1779801990499 Marín mostró números récord en YPF y destacó el avance de La Angostura Sur

“Nuestro objetivo para este bloque es aproximadamente 100 mil barriles al día”, afirmó. "La Angostura Sur demuestra la capacidad de YPF para desarrollar rápidamente Vaca Muerta a gran escala, con disciplina de capital y costes competitivos. Estamos comprometidos a replicar este modelo en toda nuestra cartera", agregó Marín.

Argentina LNG avanza hacia la decisión final de inversión

Otro de los proyectos centrales mencionados por Marín fue Argentina LNG, la iniciativa que YPF impulsa junto a Eni y ADNOC para exportar gas natural licuado (GNL) desde la costa de Río Negro.

“Por último, les cuento sobre Argentina LNG, una de las iniciativas más transformadoras en la historia de YPF que está logrando avances sólidos en todos los frentes”, indicó el ejecutivo.

El proyecto prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL mediante dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), de 6 MTPA cada una, integrando producción, procesamiento, transporte y exportación de gas de Vaca Muerta.

En febrero, YPF, Eni y XRG, el brazo internacional de inversiones de ADNOC, firmaron un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA) vinculante para avanzar en la ingeniería básica y en la estructuración técnica, comercial y financiera del proyecto.

Marín aseguró que desde comienzos de año la empresa trabaja activamente en la búsqueda de financiamiento y destacó la recepción obtenida en las rondas de mercado. “La respuesta fue muy fuerte, con el interés de aproximadamente 50 inversores institucionales y un apetito inicial acumulado que superó los requisitos financieros del proyecto, reafirmando la viabilidad financiera del mismo”, sostuvo.

El objetivo de la petrolera es alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) antes de fin de año.

Horacio Marín IAPG Houston 2026 (1) Horacio Marín, CEO de YPF, durante la CERAWeek en Houston, donde expuso los avances del proyecto Argentina LNG.

Durante el trimestre también se concretó un paso relevante para el abastecimiento del proyecto de GNL. La provincia de Neuquén aprobó la cesión del 50% de participación de Pluspetrol a YPF en tres bloques de gas húmedo: Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas. Las áreas forman parte de la estrategia de desarrollo gasífero vinculada a Argentina LNG y serán clave para garantizar el suministro del proyecto exportador.

Inversiones por USD 1.000 millones y fuerte mejora en caja

En materia de inversiones, YPF informó que durante el primer trimestre desembolsó cerca de USD 1.000 millones, de los cuales el 78% se destinó a operaciones no convencionales.

La compañía prevé acelerar el ritmo de inversiones durante el resto del año y mantener un nivel de desembolsos de entre USD 5.500 y USD 5.800 millones para todo 2026.

Otro de los indicadores destacados por Marín fue el Flujo de Caja Libre, que alcanzó los USD 871 millones, con una mejora de USD 1.800 millones respecto del mismo período del año anterior.

“Esta excepcional generación de caja se vio respaldada por nuestro sólido rendimiento operativo y la recaudación de ingresos estratégicos de fusiones y adquisiciones por unos 500 millones de dólares”, explicó.

CERAweek Horacio Marín 2026 (1) Horacio Marín , presidente y CEO de YPF. Créditos: @nachomartinfilms.

“Durante estos meses, muchos de ustedes me acompañaron siguiendo mis posteos, buscando entender hacia dónde vamos como compañía y por qué tomamos determinadas decisiones. Por eso decidí lanzar este newsletter”, dijo Marín.