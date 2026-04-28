Horacio Marín: "Alcanzamos el mayor nivel de producción desde 1923"

YPF alcanzó su mayor nivel de producción en más de un siglo, según afirmó su presidente y CEO, Horacio Marín . El ejecutivo sostuvo que el incremento se apoya en el crecimiento del shale y anticipó que la compañía prevé duplicar su escala productiva en los próximos tres años, en línea con los objetivos del Plan 4x4.

A través de una publicación en su cuenta de LinkedIn, Marín definió el momento actual como bisagra para la compañía. “Estamos en un momento histórico para YPF. Alcanzamos el mayor nivel de producción desde 1923 , y no es un punto de llegada, es el punto de partida de una nueva escala”, sostuvo.

El CEO encuadró este desempeño dentro del denominado Plan 4x4, con el que la empresa busca multiplicar sus resultados en el corto y mediano plazo. En ese sentido, planteó un objetivo concreto: que el país supere los US$30.000 millones en exportaciones energéticas hacia 2031.

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"La actividad ya lo muestra. YPF es el principal motor energético de la Argentina y estamos entrando en una etapa de crecimiento que difícilmente vuelva a repetirse, salvo en desarrollos offshore a gran escala", agregó.

El shale impulsa la producción en niveles récord

Los datos operativos recientes acompañan ese diagnóstico. En marzo, la compañía registró una producción de 380.418 barriles diarios de crudo, con una suba mensual de 1,36% y un crecimiento interanual de 5,54%.

El desempeño estuvo traccionado principalmente por el no convencional en Vaca Muerta. De hecho, 353.704 barriles diarios provinieron del shale, lo que implicó un aumento de 1,42% frente a febrero y un salto de 22,61% en comparación con marzo de 2025.

Vaca Muerta Insights 2026 Horacio Marin Horacio Marín , presidente y CEO de YPF. Omar Novoa

Si bien el volumen quedó levemente por debajo del récord alcanzado en enero, la producción se mantiene en niveles históricamente altos. En este esquema, los bloques Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur se consolidan como los principales polos productivos de la compañía.

Inversiones y condiciones para sostener el crecimiento

Marín también puso el acento en el contexto necesario para sostener esta dinámica. Según planteó, el desarrollo del sector depende de reglas claras que permitan escalar inversiones y consolidar la actividad.

"Estamos hablando de un nivel de inversión sin precedentes en oil & gas en el país, hasta alcanzar nuevos picos de producción. Lo que viene es un período extraordinario, especialmente en Neuquén y en Vaca Muerta, con inversiones estimadas en 130.000 millones de dólares en los próximos 4 a 5 años. Cuando hay condiciones de mercado claras, la energía responde, crece y se expande", afirmó.

En esa línea, remarcó que "ahora es momento de avanzar y de sostener las condiciones que lo hacen posible", y llamó a transformar este ciclo de crecimiento en desarrollo económico concreto.

Vaca Muerta y el salto exportador del GNL

En paralelo, durante su participación en el V Simposio de No Convencionales organizado por Society of Petroleum Engineers Argentina (SPE, por sus siglas en inglés) en Neuquén, en el Centro de Convenciones Domuyo, el presidente de YPF profundizó sobre el posicionamiento internacional del shale local.

Allí aseguró que Vaca Muerta ya exhibe niveles de productividad de clase mundial e incluso puede superar desarrollos equivalentes en Estados Unidos.

marin spe nqn

"Las productividades las tenemos que generar con eficiencia, no con devaluación", señaló.