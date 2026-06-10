Vaca Muerta: las operadoras proyectan invertir más de U$S 12 mil millones en este año
Las compañías presentaron planes de inversión por más de U$S 12.236 millones. Esto implicaría un crecimiento del 25% con respecto al año pasado. El detalle de la hoja de ruta de Vaca Muerta
Vaca Muerta prepara un año para seguir impulsando la producción de hidrocarburos a nivel nacional y espera por los grandes proyectos de exportación para dar convertirse en un jugador de peso en el mercado internacional.
Según los planes presentados por las operadoras ante la Secretaría de Energía de la Nación y analizados por +e, las compañías comprometieron desembolsos por más de 12.236 millones de dólares destinados principalmente a actividades de explotación en Vaca Muerta. Esto implica un crecimiento proyectado del 25% con respecto al año pasado cuando se consolidaron 9.732 millones de dólares.
El relevamiento presentado ante la Secretaría de Energía muestra que las operadoras prevén inversiones totales por US$ 12.239,6 millones, considerando US$ 12.236,1 millones en explotación y US$ 3,5 millones en exploración.
El detalle exhibe que la mayor parte de los recursos se concentrará en proyectos que están en etapas avanzadas, con foco en incrementar la producción y expandir la infraestructura operativa. En este marco, YPF, Tecpetrol, Vista, Pluspetrol y Pan American Energy aparecen entre las compañías con mayores compromisos de inversión.
YPF encabeza el ranking de inversiones
YPF lidera ampliamente el listado con inversiones proyectadas por U$S 5.500,8 millones. Entre las áreas que recibirían mayores desembolsos se destacan La Angostura Sur I, con U$S 1.117 millones; Loma Campana, con U$S 1.064,8 millones; Bandurria Sur, con U$S 933 millones; y La Amarga Chica, con U$S 929,8 millones.
En los planes de la empresa de mayoría estatal también figuran Bajo del Toro Norte con US$ 267,19 millones, Loma La Lata-Sierra Barrosa con U$S 368,03 millones, Narambuena con U$S 109,50 millones y Río Neuquén con U$S 76,88 millones.
Tecpetrol ocupa el segundo lugar entre las operadoras con un plan de inversiones de U$S 1.234,4 millones. El área que concentraría la mayor parte de esos recursos es Los Toldos II Este, con U$S 919,1 millones, seguida por Fortín de Piedra, con U$S 311,4 millones. También aparecen desembolsos menores en Punta Senillosa y Los Toldos I Norte.
Vista y Pluspetrol apuntalan el crecimiento
Vista Energy comprometió inversiones por U$S 1.034,7 millones. El principal destino sería Bajada del Palo Oeste, que recibirá U$S 653,2 millones, seguido por Bajada del Palo Este, con U$S 236,1 millones. También se contemplan desembolsos en Aguada Federal, Coirón Amargo Norte, Águila Mora y Bandurria Norte.
Pluspetrol Cuenca Neuquina -que fue creada para destinar inversiones a los activos comprados a ExxonMobil- prevé inversiones por U$S 1.132,4 millones destinadas íntegramente al desarrollo de Bajo del Choique-La Invernada, mientras que Pluspetrol S.A. proyecta desembolsar U$S 501,2 millones en La Calera.
En tanto, Pan American Energy (PAE) proyecta inversiones por US$ 585,8 millones. El área con mayor asignación de recursos es Coirón Amargo Sur Este, con U$S 310,9 millones, seguida por Aguada Pichana Oeste, con U$S 190,8 millones. También figuran Lindero Atravesado, Aguada Cánepa, Aguada de Castro y Bandurria Centro.
Pampa, Shell y otras operadoras completan el panorama
Pampa Energía comprometió inversiones por U$S 490,6 millones. La mayor parte de esos fondos se dirigirá a Rincón de Aranda, que concentrará U$S 417,3 millones. El resto se distribuirá entre Sierra Chata y El Mangrullo, áreas que forman parte de la estrategia de crecimiento de la compañía en el segmento no convencional.
Shell prevé desembolsar U$S 423,6 millones. Los principales proyectos se encuentran en Cruz de Lorena, con U$S 215,5 millones; Bajada de Añelo, con U$S 144,6 millones; y Sierras Blancas, con U$S 59 millones. La compañía también incluyó inversiones en Coirón Amargo Sur Oeste.
Asimismo, Phoenix Global Resources, se compromete a invertir U$S 357,1 millones, de los cuales U$S 353,6 millones corresponden a Mata Mora Norte y U$S 3,5 millones a tareas de exploración en Mata Mora Sur. Por su parte, TotalEnergies comprometió U$S 224,9 millones, principalmente en Aguada Pichana Este y Pampa de las Yeguas II.
Las inversiones de menor escala
Chevron proyectó invertir por U$S 497,3 millones destinadas al desarrollo de El Trapial Este, mientras que GeoPark comprometió U$S 84,1 millones para Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. Ambas compañías continúan avanzando en sus respectivos proyectos dentro de la cuenca.
Vaca Muerta Inversiones SAU – sociedad controlada por YPF y que recientemente contó con la incorporación de Pluspetrol tras un acuerdo de intercambio de activos-, prevé desembolsar U$S 115,8 millones, concentrados principalmente en La Escalonada, con US$ 113,5 millones, además de inversiones menores en Rincón La Ceniza. CAPSA, por su parte, proyectó inversiones por U$S 56,5 millones destinadas a Agua del Cajón.
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