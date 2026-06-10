Vaca Muerta: las operadoras proyectan invertir más de U$S 12 mil millones en este año

Vaca Muerta prepara un año para seguir impulsando la producción de hidrocarburos a nivel nacional y espera por los grandes proyectos de exportación para dar convertirse en un jugador de peso en el mercado internacional .

Según los planes presentados por las operadoras ante la Secretaría de Energía de la Nación y analizados por +e , las compañías comprometieron desembolsos por más de 12.236 millones de dólares destinados principalmente a actividades de explotación en Vaca Muerta . Esto implica un crecimiento proyectado del 25% con respecto al año pasado cuando se consolidaron 9.732 millones de dólares.

El relevamiento presentado ante la Secretaría de Energía muestra que las operadoras prevén inversiones totales por US$ 12.239,6 millones, considerando US$ 12.236,1 millones en explotación y US$ 3,5 millones en exploración.

El detalle exhibe que la mayor parte de los recursos se concentrará en proyectos que están en etapas avanzadas, con foco en incrementar la producción y expandir la infraestructura operativa. En este marco, YPF, Tecpetrol, Vista, Pluspetrol y Pan American Energy aparecen entre las compañías con mayores compromisos de inversión.

YPF encabeza el ranking de inversiones

YPF lidera ampliamente el listado con inversiones proyectadas por U$S 5.500,8 millones. Entre las áreas que recibirían mayores desembolsos se destacan La Angostura Sur I, con U$S 1.117 millones; Loma Campana, con U$S 1.064,8 millones; Bandurria Sur, con U$S 933 millones; y La Amarga Chica, con U$S 929,8 millones.

En los planes de la empresa de mayoría estatal también figuran Bajo del Toro Norte con US$ 267,19 millones, Loma La Lata-Sierra Barrosa con U$S 368,03 millones, Narambuena con U$S 109,50 millones y Río Neuquén con U$S 76,88 millones.

Tecpetrol ocupa el segundo lugar entre las operadoras con un plan de inversiones de U$S 1.234,4 millones. El área que concentraría la mayor parte de esos recursos es Los Toldos II Este, con U$S 919,1 millones, seguida por Fortín de Piedra, con U$S 311,4 millones. También aparecen desembolsos menores en Punta Senillosa y Los Toldos I Norte.

Vista y Pluspetrol apuntalan el crecimiento

Vista Energy comprometió inversiones por U$S 1.034,7 millones. El principal destino sería Bajada del Palo Oeste, que recibirá U$S 653,2 millones, seguido por Bajada del Palo Este, con U$S 236,1 millones. También se contemplan desembolsos en Aguada Federal, Coirón Amargo Norte, Águila Mora y Bandurria Norte.

Pluspetrol Cuenca Neuquina -que fue creada para destinar inversiones a los activos comprados a ExxonMobil- prevé inversiones por U$S 1.132,4 millones destinadas íntegramente al desarrollo de Bajo del Choique-La Invernada, mientras que Pluspetrol S.A. proyecta desembolsar U$S 501,2 millones en La Calera.

En tanto, Pan American Energy (PAE) proyecta inversiones por US$ 585,8 millones. El área con mayor asignación de recursos es Coirón Amargo Sur Este, con U$S 310,9 millones, seguida por Aguada Pichana Oeste, con U$S 190,8 millones. También figuran Lindero Atravesado, Aguada Cánepa, Aguada de Castro y Bandurria Centro.

Pampa, Shell y otras operadoras completan el panorama

Pampa Energía comprometió inversiones por U$S 490,6 millones. La mayor parte de esos fondos se dirigirá a Rincón de Aranda, que concentrará U$S 417,3 millones. El resto se distribuirá entre Sierra Chata y El Mangrullo, áreas que forman parte de la estrategia de crecimiento de la compañía en el segmento no convencional.

Shell prevé desembolsar U$S 423,6 millones. Los principales proyectos se encuentran en Cruz de Lorena, con U$S 215,5 millones; Bajada de Añelo, con U$S 144,6 millones; y Sierras Blancas, con U$S 59 millones. La compañía también incluyó inversiones en Coirón Amargo Sur Oeste.

Asimismo, Phoenix Global Resources, se compromete a invertir U$S 357,1 millones, de los cuales U$S 353,6 millones corresponden a Mata Mora Norte y U$S 3,5 millones a tareas de exploración en Mata Mora Sur. Por su parte, TotalEnergies comprometió U$S 224,9 millones, principalmente en Aguada Pichana Este y Pampa de las Yeguas II.

Las inversiones de menor escala

Chevron proyectó invertir por U$S 497,3 millones destinadas al desarrollo de El Trapial Este, mientras que GeoPark comprometió U$S 84,1 millones para Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. Ambas compañías continúan avanzando en sus respectivos proyectos dentro de la cuenca.

Vaca Muerta Inversiones SAU – sociedad controlada por YPF y que recientemente contó con la incorporación de Pluspetrol tras un acuerdo de intercambio de activos-, prevé desembolsar U$S 115,8 millones, concentrados principalmente en La Escalonada, con US$ 113,5 millones, además de inversiones menores en Rincón La Ceniza. CAPSA, por su parte, proyectó inversiones por U$S 56,5 millones destinadas a Agua del Cajón.