Horacio Marín adelantó los planes de YPF para 2027: "Hay que trabajar en productividad"

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , anticipó una agenda de fuerte actividad para la compañía durante el próximo año, con la puesta en marcha del VMOS , una flota de 21 equipos de perforación en Vaca Muerta y el inicio de nuevas etapas vinculadas al LNG . A ese escenario le sumó otro desafío para la industria: mejorar la productividad a partir de tecnología y de una integración más eficiente de la información.

Además, adelantó que YPF trabaja en la integración de las salas RTIC y cómo esa decisión impacta sobre el resto de la cadena.

VMOS y 21 equipos de perforación para el próximo año

Uno de los principales hitos que YPF espera para el próximo año es la entrada en actividad del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el proyecto de infraestructura que permitirá ampliar la capacidad de evacuación del crudo producido en la formación.

La puesta en marcha del sistema coincidirá con una elevada actividad de perforación. Marín anticipó que la compañía prevé contar con 21 equipos de perforación en febrero y sostener ese nivel prácticamente de manera constante durante el año.

“El año que viene tenemos que tener el VMOS en actividad, 21 rigs de perforación constante”, señaló el ejecutivo durante el cierre del Supplier Day organizado por Econojournal.

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y otro paso fundamental para que el shale oil conquiste el mundo.

El otro gran frente que Marín ubicó en el horizonte de la compañía es el desarrollo del LNG. Según anticipó, durante el próximo año espera que comiencen las obras vinculadas al proyecto y que YPF avance también con la actividad de perforación necesaria para definir las primeras zonas de desarrollo.

YPF quiere integrar las RTIC para mejorar las decisiones de perforación

Dentro de la agenda de productividad que planteó Marín apareció uno de los desarrollos más concretos mencionados durante el encuentro: la integración de las RTIC en una herramienta que permita analizar distintas variables de la operación desde un mismo lugar.

La intención es que YPF pueda evaluar rápidamente qué sucede si un equipo de perforación se asigna a una determinada zona, considerando no solo el potencial del área sino también el recorrido del crudo, los oleoductos disponibles y el destino de la producción.

“Una es la integración de todas las RTIC en una de valor. Nuestra idea es entrar a un lugar que no va a poder entrar muchos, y agarramos un rig, lo ponemos acá, calcular todo instantáneamente por qué oleoducto va, por cuál viene, y vamos a tener en forma muy rápida un rig, si te da más plata en el año, en La Amarga Chica o otra zona”, ejemplificó.

El sistema permitiría, de acuerdo con el planteo de Marín, comparar alternativas entre diferentes áreas y determinar dónde genera mayor valor económico la asignación de un equipo.

El desafío de la refinación y los combustibles

Marín también destacó el nivel de utilización alcanzado por las refinerías durante el último trimestre y planteó que mantener esos registros será otro de los desafíos operativos para la compañía. “Este trimestre estuvimos 104%, eso lo tenemos que mantener”, afirmó.

Marín pidió productividad para enfrentar un escenario de precios bajos

La expansión de Vaca Muerta, según el titular de YPF, tendrá que estar acompañada por una mejora de la competitividad. El objetivo es que las empresas puedan sostener sus operaciones incluso cuando el precio internacional del petróleo deje de favorecer los márgenes de la actividad.

“Hay que trabajar en productividad. Siempre Argentina tiene que estar mejor, un poquito mejor que Estados Unidos”, planteó.

“Productividad no es echar gente. Porque eso es un error en la Argentina, productivo es echar gente, es muy distinto. Ese es un gran cambio, pero debería ser que dependa la tecnología. Tenés que aggiornarte a las cosas”, sostuvo.