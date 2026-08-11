YPF y PAE buscarán proveedores especializados en Vaca Muerta

La aceleración de los proyectos vinculados a la cuenca neuquina, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y las iniciativas de gas natural licuado (GNL) empieza a exponer un cambio de escala en la industria. En ese contexto, ejecutivos de YPF y Pan American Energy ( PAE ) coincidieron en que el mayor desafío de los próximos años será sostener la eficiencia operativa y desarrollar proveedores y personal capacitado para acompañar el crecimiento.

Las definiciones surgieron durante el panel “Qué necesita la industria, qué desafíos y exigencias emergen en esta nueva etapa”, realizado en el Supplier Day organizado por Econojournal. Participaron Walter Actis , vicepresidente de Supply Chain and Services de YPF, y Marcelo Gioffré , vicepresidente de Supply Chain y Seguridad Patrimonial de PAE.

El desafío de sostener la eficiencia

Actis destacó la magnitud de los proyectos en marcha y sostuvo que la industria ya viene trabajando para incrementar la producción. “Estamos trabajando desde hace tiempo. Ya en 2026 levantamos mucho la actividad”, afirmó.

Para el ejecutivo de YPF, el punto crítico aparece ahora en la capacidad de ejecutar ese crecimiento sin perder productividad. “Mi preocupación es cómo hacemos para maximizar la eficiencia, mantener la calidad de los servicios y hacerlo de forma sostenida”, señaló.

En esa línea, destacó el funcionamiento de los modelos de mejora continua inspirados en el Sistema de Producción Toyota (TPS) y se refirió a la necesidad de avanzar en una reducción sostenida de costos. “Ahí es donde yo veo el desafío más grande”, remarcó.

Más equipos de perforación y presión sobre la ejecución

Al proyectar el nivel de actividad para los próximos doce meses, Actis sostuvo que YPF espera mantener el ritmo de expansión. La compañía prevé cerrar el año con entre 19 y 20 equipos de perforación activos, frente a los 16 actuales.

“Va a seguir creciendo al mismo ritmo”, aseguró. Sin embargo, advirtió que la principal preocupación es la ejecución de ese incremento de actividad y la capacidad de respuesta de la cadena de suministro.

El ejecutivo observó que existe una amplia oferta de proveedores para obras periféricas, como plantas pequeñas o instalaciones auxiliares, pero consideró que la industria necesita avanzar hacia una mayor especialización. Según explicó, YPF busca trabajar con empresas enfocadas en rubros específicos y con capacidades claramente diferenciadas, en lugar de proveedores “polirubro”.

GNL: capacitación y proveedores, lo que viene

Desde PAE, Gioffré puso el foco en el desarrollo de los proyectos de GNL e hizo mención a los buques Hilli Episeyo y MK II. “Desde el comienzo nos dimos cuenta de que no va a ser fácil. Por eso estamos trabajando con el Gobierno de Río Negro y las instituciones educativas”, afirmó. Además, indicó que el proyecto generará unas 350 posiciones de trabajo.

El directivo advirtió que Argentina todavía no cuenta con una base sólida de proveedores especializados para operaciones offshore. Señaló que buena parte de las tareas marítimas hoy son realizadas por empresas extranjeras y recordó que, pese a la experiencia en plataformas del sur del país, no se desarrolló una tecnología local de escala.

Frente a ese escenario, PAE trabaja con la provincia de Río Negro, escuelas técnicas y el IAPG en programas de capacitación para formar especialistas en áreas vinculadas al GNL y a las operaciones marítimas.

Aguada Pichana Oeste y la expansión gasífera

Gioffré confirmó que ya entró en operación la segunda expansión de Aguada Pichana Oeste y planteó que el objetivo es superar los 26 millones de metros cúbicos diarios de gas para abastecer al buque MK II cuando entre en servicio en 2028.

La ampliación implicará un fuerte aumento de actividad en el upstream, con participación de Tecpetrol, YPF y otros operadores. En ese contexto, el ejecutivo expresó una preocupación central: la disponibilidad de contratistas y empresas de servicios.

“Esta es una industria que no ajusta un tornillo sin una contratista”, afirmó.

Un nuevo mercado para contratistas y transportistas

El ejecutivo de PAE anticipó un rápido crecimiento de proyectos de GNL a pequeña escala y de plantas asociadas al transporte y consumo industrial. Según explicó, las petroleras ya trabajan en licitaciones de equipamiento y de camiones para el transporte de arena, lo que abrirá nuevos nichos de negocio para empresas de servicios.

“Vamos a estar rápidamente desarrollando plantas de GNL y vamos a estar licitando equipamientos y camiones para transportar la arena. Ahí también hay un negocio nuevo”, sostuvo.

Logística multimodal y arena: un problema todavía abierto

Actis también se refirió a uno de los temas más sensibles para Vaca Muerta: la logística de arena. Explicó que la industria evalúa distintos esquemas multimodales que combinan camión, transporte ferroviario y alternativas fluviales.

Reconoció que el sector no logró todavía una coordinación integral entre compañías para desarrollar una solución común, aunque señaló que varias de las capacidades necesarias ya existen y que el desafío pasa por articularlas. “No tenemos dimensión de lo que esto va a crecer”

Gioffré cerró con un mensaje optimista, aunque advirtió sobre la escasez de talento especializado. “Me preocupa la gente, los emprendedores, las empresas, que tengamos gente calificada y entusiasmada que pueda brindar los servicios que necesitamos”, señaló.

Y concluyó: “Lo que está sucediendo no sucedió antes en la Argentina. Necesitamos evolucionar en áreas como la del LNG y la de los barcos, donde todavía no tenemos experiencia”.