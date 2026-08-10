Techint le da forma al Duplicar Norte: cuándo estará listo el nuevo oleoducto para sacar más petróleo de Vaca Muerta

En una primera etapa, prevista para fines de 2026, el Duplicar Norte permitirá transportar 220.000 barriles de petróleo por día.

El aumento de la producción de petróleo de Vaca Muerta obliga a ampliar la capacidad de transporte de la cuenca neuquina. En ese contexto avanza Duplicar Norte , un oleoducto de 207 kilómetros que conectará Auca Mahuida con Allen y que llegará a transportar hasta 500.000 barriles por día.

El proyecto, ejecutado por Techint E&C bajo la modalidad EPC para Oldelval , contempla la construcción de 207 kilómetros de ducto de 24 pulgadas. La obra permitirá ampliar la capacidad del sistema y sumar una vía de transporte para acompañar el salto productivo que atraviesa la principal formación no convencional del país.

El cronograma establece que la primera etapa estará operativa hacia fines de 2026, mientras que la habilitación definitiva está prevista para marzo de 2027.

Cuánto petróleo podrá transportar Duplicar Norte

La ampliación se realizará en distintas etapas. En un primer momento, el nuevo sistema tendrá capacidad para transportar 220.000 barriles diarios. Luego llegará a 300.000 barriles por día hasta alcanzar los 500.000 barriles diarios previstos con la puesta en marcha definitiva.

En términos de capacidad del sistema, el proyecto permitirá pasar de 20.400 a 55.400 metros cúbicos diarios.

Además, el ducto tendrá una conexión clave para el nuevo mapa petrolero de Vaca Muerta. En Allen, se integrará al sistema troncal de Oldelval y al esquema asociado al Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el megaproyecto que permitirá transportar el crudo neuquino hasta la costa de Río Negro para su posterior salida por vía marítima.

Así, Duplicar Norte no es una obra aislada. Forma parte del conjunto de ampliaciones que se están ejecutando para evitar que la falta de transporte limite el crecimiento de la producción.

Cómo avanza la construcción del oleoducto

De acuerdo a información de Techint, los trabajos se desarrollan sobre una traza de más de 200 kilómetros y actualmente abarcan distintas etapas de construcción en simultáneo. Entre ellas se encuentran el zanjeo, los cruces especiales, el curvado de los caños, la soldadura y el revestimiento.

Uno de los puntos que permite medir el avance de la obra son los cruces especiales. De los aproximadamente 160 previstos, ya se completaron cerca de 114. Entre ellos se encuentra el cruce de la Ruta Nacional 151, que se realizó mediante tunelera.

También, avanza la soldadura de los tramos del ducto. El proyecto contempla unas 17.500 juntas soldadas, además de trabajos sobre válvulas y otras instalaciones que se realizan en el taller de prefabricados.

La denominada Planta de Doble Junta, utilizada durante la construcción, ya terminó su producción y fue desmovilizada.

"La complejidad del proyecto no radica solamente en construir más de 200 kilómetros de ducto, sino también en coordinar múltiples frentes de trabajo que avanzan simultáneamente a lo largo de toda la traza para cumplir un cronograma muy exigente.", explicó Martín Casalla, Project Manager de Duplicar Norte.

Durante el pico de actividad, la obra tendrá una participación de unas 850 personas entre trabajadores directos e indirectos.

Oldelval lanza Duplicar Norte con una inversión de USD 380 millones y apoyo de operadoras clave.

La nueva infraestructura que necesita Vaca Muerta

El desarrollo de Duplicar Norte ocurre en un momento en el que el sistema hidrocarburífero nacional atraviesa una transformación. El aumento de la producción de Vaca Muerta obligó a acelerar inversiones en transporte, almacenamiento y terminales para que el crecimiento de los pozos pueda traducirse también en mayores volúmenes comercializados y exportados.

En ese esquema, Duplicar Norte se suma a Duplicar+ y al VMOS, dos proyectos que modifican la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina.