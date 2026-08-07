Petroleros cargó contra Halliburton por el recorte a proveedores y advirtió por el empleo en Vaca Muerta

El sindicato de Petroleros Privados y CEISA advirtieron por el impacto sobre pymes y empleo en Vaca Muerta.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa , Marcelo Rucci , cuestionó la decisión de Halliburton Argentina de exigir una reducción del 23% sobre los contratos vigentes con sus proveedores y advirtió que la medida puede afectar a las pymes regionales y al empleo vinculado a la actividad en Vaca Muerta .

Según informó el gremio, la empresa comunicó a sus contratistas una baja sobre los valores vigentes para el período comprendido entre agosto y diciembre y otorgó un plazo de 7 días para aceptar las nuevas condiciones.

“Esto es una calamidad. Las empresas locales son grandes generadoras de trabajo y estas decisiones unilaterales golpean directamente sobre el entramado empresario de la cuenca”, afirmó Rucci.

Petroleros en alerta por una decisión de Halliburton en Vaca Muerta

El dirigente sostuvo que el sindicato se mantiene en estado de alerta y aseguró que buscará impedir que el ajuste impacte sobre los trabajadores del sector.

"Acá no hay una propuesta ni una mesa de diálogo. Una empresa dominante decide mejorar sus números y descarga el ajuste sobre quienes menos margen tienen para soportarlo", señaló.

El Sindicato de Petroleros Privados en alerta

“Esto no puede afectar a un solo compañero. La industria recibió enormes beneficios para invertir y producir. No puede ser que nuevamente pretendan que los más débiles paguen los platos rotos”, sostuvo el líder gremial.

Asimismo, desde el sindicato hicieron referencia a la situación financiera de Halliburton, al recordar que la compañía informó una ganancia neta de 534 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026 y destinó alrededor de 200 millones de dólares a recompra de acciones.

Para el gremio, las pymes de la región no cuentan con margen suficiente para absorber una reducción del 23% sin afectar su estructura operativa. “Cuando se pretende sacar casi una cuarta parte del valor de un contrato que ya está en ejecución, el ajuste termina cayendo sobre el empleo. Y eso no lo vamos a permitir”, dijo Rucci.

Y agregó: “Una compañía global que gana más de 500 millones de dólares en un trimestre no puede pretender que una pyme neuquina de treinta empleados sea la que resuelva su problema de competitividad”.

Rucci salió al cruce de Halliburton por una reducción del 23% en contratos con proveedores

CEISA se sumó al rechazo

Al planteo del sindicato se sumó la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA), que expresó su “profunda preocupación y absoluto rechazo” frente a la decisión adoptada por Halliburton.

La entidad advirtió además sobre la posibilidad de que otras empresas de servicios especiales u operadoras de la cuenca neuquina adopten criterios similares, lo que podría extender el conflicto a toda la cadena de valor de Vaca Muerta.

En un comunicado, CEISA sostuvo que las empresas neuquinas acompañaron el desarrollo del shale mediante inversiones en infraestructura, capacitación, tecnología, seguridad y generación de empleo local, y consideró que una reducción del 23% “no constituye una simple adecuación comercial”, sino una transferencia de costos hacia los proveedores.

La cámara señaló que muchas pymes no cuentan con capacidad financiera para absorber una disminución de esa magnitud sin afectar su estructura operativa y pidió la apertura de una mesa de diálogo entre operadoras, empresas de servicios, proveedores, sindicatos y el Estado provincial.

"Vaca Muerta necesita competitividad, pero también necesita Responsabilidad Empresaria. No existe desarrollo sostenible cuando el ajuste recae exclusivamente sobre quienes generan empleo local. La competitividad debe construirse entre todos o terminará perjudicando a toda la cadena de valor", expresó Raúl Pablo Martin, presidente de CEISA.