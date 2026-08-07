Pablo Bizzotto: "Estamos mirando las áreas de GyP de Neuquén"

En medio de los rumores de venta de áreas de Phoenix a Continental , el CEO Pablo Bizzotto afirmó que la petrolera está decidida a ampliar su participación en Vaca Muerta y que hacia el futuro imagina un nuevo hub con un nivel de producción de hasta 50.000 barriles adicionales.

“La decisión del accionista principal es aumentar nuestra exposición en Vaca Muerta . De cara a los próximos tres o cuatro años, veo la construcción de un nuevo hub en alguna parte de la formación, orientado al petróleo, con un objetivo de producción de entre 40.000 y 50.000 barriles diarios adicionales", afirmó en el Forbes Energy Summit.

La licitación de GyP, una alternativa en análisis

En ese sentido, una de las alternativas son las áreas de la estatal neuquina GyP que se licitarán el 19 de agosto. “La estrategia de Mercuria es progresar y crecer en la Argentina. Para eso estamos mirando la licitación de las áreas de GyP en Neuquén, las conocemos bien y evaluamos las alternativas técnicas con los accionistas para asumir un rol activo".

De cara al corto plazo, adelantó que “en las próximas semanas se va a estar presentando el proyecto bajo el RIGI. Estamos finalizando los últimos ajustes documentales; estimamos que será dentro de este mes y la propuesta abarca una inversión de aproximadamente US$6.000 millones".

El mismo tiene el objetivo de pasar de la actual producción de 25.000 barriles a unos 60.000 barriles diarios con el desarrollo de Mata Mora y Confluencia, en la provincia de Río Negro.

Más producción en Mata Mora y Confluencia

“Tenemos un stock de 500 pozos horizontales para perforar en los próximos años en este hub. Es el primer activo que produce con buenas productividades en la provincia de Río Negro. Recientemente pusimos en marcha una nueva planta de tratamiento de petróleo en Mata Mora y ya tuvimos que salir a licitar la nueva planta para Confluencia porque la productividad de los pozos es superior a la esperada. Vamos a llenar la capacidad antes de lo previsto”, subrayó.

El interés de Mercuria por el gas y el GNL argentino

Otra de las sorpresas durante su exposición, fue el interés por la ventana de gas a raíz del papel que juega Mercuria en el GNL mundial. “Puede haber algún interés en gas, es algo que nos interesa. Lo que hicieron Pan American Energy e YPF transformó el LNG en la Argentina de una utopía a una realidad que despertó un enorme interés internacional. Que ellos hayan abierto ese camino hace que jugadores como nosotros miremos también al gas como una oportunidad concreta".

Consultado sobre la venta y compra de áreas en la industria, puso como un ejemplo la compra de Raízen por parte de Mercuria para reflejar “el interés de progresar y crecer en la Argentina”. “Desde el lado del Upstream también nos van a ver incrementando nuestra presencia”, cerró.