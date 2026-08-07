Vaca Muerta récord: la disparidad de dos realidades que sostiene la energía argentina

El informe de junio de 2026 del IPI minero (INDEC) confirma que el shale de Vaca Muerta sigue siendo el principal sostén de la producción de hidrocarburos en la Argentina. La extracción de petróleo crudo registró una suba interanual de 16,3% y un acumulado enero-junio de 17,4% .

Esa categoría aportó una incidencia de 9,3 puntos dentro del rubro petróleo y gas, y de 8,1 puntos sobre el nivel general del IPI minero, que en junio llegó a 148,8 puntos (+11,4% interanual, +8,4% acumulado).

Detrás de esa suba general conviven dos realidades opuestas. En junio se extrajeron 4.300,7 miles de m³ de petróleo crudo en total, de los cuales 3.003,8 miles de m³ correspondieron al no convencional, con un incremento interanual de 32,2% y un acumulado de 35,2%. El convencional, en cambio, aportó 1.297,0 miles de m³, con una caída de 9% interanual y 8,8% en el acumulado del año.

Gas: el no convencional evita una caída mayor

El comportamiento se repite en gas natural, aunque con un resultado más ajustado. La extracción total de gas natural mostró un índice de 127,7 puntos, con una variación interanual de apenas 0,2% y un acumulado de 1,2%, la incidencia más baja de todas las categorías sobre el nivel genera.

En unidades físicas, junio dejó 4.789 millones de m³ de gas natural. De ese total, 3.349,4 millones de m³ correspondieron al no convencional, con una suba interanual de 6,3% y un acumulado de 8,3%. El gas convencional, en tanto, cayó 11,7% interanual y 10,9% en el acumulado, con 1.439,6 millones de m³ extraídos en el mes. Sin el aporte del no convencional, la producción total de gas hubiera mostrado una caída bastante más pronunciada.

Los servicios de apoyo, la nota discordante

No todo el complejo de hidrocarburos mostró signos positivos. Los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural retrocedieron 1,6% interanual, con un índice de 148,5 puntos, y acumulan una caída de 15,3% en lo que va de 2026, la peor performance de todo el informe del IPI minero. Esta categoría restó 0,4 puntos de incidencia dentro del grupo petróleo-gas y 0,3 puntos sobre el nivel general.

El petróleo convencional cayó 9,0% interanual, mientras el shale sostiene la producción total. Tecpetrol

En conjunto, la categoría "Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo" —que agrupa petróleo, gas y servicios— alcanzó un índice de 157,5 puntos, con una suba interanual de 8,9% y un acumulado de 6,3%, con una incidencia de 8,9 puntos sobre su propio agregado.

Luces y sombras

Los datos de junio ratifican una tendencia que atraviesa todo el primer semestre de 2026: el no convencional —tanto en petróleo como en gas— crece a un ritmo muy superior al convencional, que retrocede en ambos casos.

Esa dinámica sostiene el resultado agregado del sector de hidrocarburos, aun cuando los servicios de apoyo para la extracción atraviesan su momento más débil dentro de todo el IPI minero.

FUENTE: INDEC