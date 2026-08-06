Vaca Muerta gana peso mundial: un informe advierte fuertes caídas de producción en las grandes petroleras

A nivel global, la industria petrolera enfrenta un debate que empieza a generar preocupación en las grandes compañías: cómo sostener la producción en las próximas décadas. Tras años de menor inversión en exploración, una demanda de petróleo y gas más firme de lo previsto y un mercado atravesado por tensiones geopolíticas como el conflicto en Medio Oriente, los activos capaces de producir durante muchos años ganan valor. En ese contexto, Vaca Muerta aparece como uno de los recursos con mayor potencial para crecer y abastecer al mercado internacional.

Ese diagnóstico surge de un informe elaborado por Boston Consulting Group (BCG) y su Centro para el Impacto Energético (CEI), que proyectó que hasta el 80% de las principales petroleras del mundo registrará una caída importante de producción hacia 2040 . La mayoría enfrentará descensos de entre 20% y 50%, mientras que un grupo más reducido podría superar el 60%, indicaron.

El estudio, titulado Securing the Oil and Gas Resources of the Future (Garantizar los recursos de petróleo y gas del futuro), analizó cómo la longevidad y la calidad de las reservas modificarán el mapa competitivo del sector y qué estrategias permitirán sostener portafolios sólidos en un marco de transición energética.

Según un informe de BCG, hasta el 80% de las petroleras sufrirá caídas de producción y Vaca Muerta gana valor.

Para Argentina, el trabajo cobra especial relevancia en momentos en que la cuenca neuquina consolida su rol como principal motor de crecimiento del sector energético y concentra gran parte de las inversiones en crudo y gas no convencional, según explicaron desde la firma estadounidense de consultoría.

Por qué las petroleras vuelven a mirar reservas de largo plazo

BCG sostuvo que el mercado energético entra en una nueva etapa marcada por 3 factores: una década de menor reinversión en exploración y producción, una demanda de hidrocarburos más persistente de lo previsto y un contexto geopolítico que aumenta la incertidumbre sobre el suministro mundial.

La consultora planteó que los activos con capacidad de producir durante largos períodos serán cada vez más valiosos para garantizar una transición energética ordenada y evitar tensiones sobre la oferta global.

“Después de una década marcada por una mayor disciplina en la asignación de capital, la longevidad de los portafolios vuelve a convertirse en una prioridad estratégica. El sector necesita retomar inversiones selectivas para reemplazar la producción que se pierde a medida que declinan los activos existentes. Para Argentina, este desafío coincide con la oportunidad de consolidar el desarrollo de un recurso de clase mundial como Vaca Muerta y convertirlo en producción a escala, competitiva y sostenible en el tiempo, fortaleciendo el posicionamiento competitivo del país y contribuyendo a la creciente demanda energética global”, señaló Leonardo De Lella, Managing Director & Partner de BCG.

Un informe alerta sobre el declino de las petroleras y destaca el potencial de Vaca Muerta

Vaca Muerta, mejor posicionada para captar inversiones

El informe remarcó que la disponibilidad de recursos no garantiza por sí sola una ventaja competitiva. La capacidad de sostener inversiones, incorporar tecnología y desarrollar reservas de manera eficiente será clave para transformar recursos en producción rentable.

BCG estimó que una parte creciente de la oferta futura provendrá de campos ya descubiertos y de proyectos actualmente en desarrollo, más que de nuevos hallazgos exploratorios. Esa característica favorece a cuencas con recursos abundantes y cadenas de valor en expansión, como Vaca Muerta.

En los últimos años, la formación neuquina avanzó en productividad, infraestructura de transporte y proyectos orientados a la exportación, factores que el mercado considera esenciales para competir en una industria cada vez más selectiva en el uso del capital.

Tecnología y costos: la otra pelea que define el negocio

El estudio identificó a la tecnología como uno de los principales motores para extender la vida útil de los activos de exploración y producción. Las compañías con capacidades técnicas diferenciales pueden aumentar el recobro de los recursos existentes y acceder a reservas que hoy permanecen fuera de su alcance.

En el shale, BCG señaló que las tecnologías de recuperación mejorada podrían elevar significativamente los factores de recobro, aunque muchas de esas soluciones aún se encuentran en desarrollo.

Además, destacó que el conocimiento del subsuelo, la capacidad de ejecución y la innovación pueden convertirse en ventajas competitivas decisivas para atraer asociaciones y financiamiento.

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Presión en la carrera por el petróleo y gas

Otro dato relevante del informe es que el 45% del valor presente neto de los recursos líquidos aún disponibles en el mundo se encuentra en mercados controlados por los Estados o con acceso restringido. En gas natural, esa proporción alcanza el 35% de la producción acumulada proyectada.

Según BCG, este escenario llevará a los gobiernos a ofrecer marcos regulatorios estables, reglas claras y alineación de intereses para captar socios con capacidad técnica y financiera.

“La capacidad de desarrollar portafolios competitivos a largo plazo volverá a ser un factor clave para diferenciar a las compañías del sector. Pero contar con recursos, por sí solo, no garantiza una ventaja competitiva. Las compañías que se destaquen serán aquellas que tengan una estrategia de renovación de portafolio coherente con sus capacidades, su posición financiera y las áreas donde cuentan con ventajas diferenciales. Para Argentina, esto implica seguir fortaleciendo la competitividad y las capacidades tecnológicas alrededor de activos estratégicos como Vaca Muerta”, agregó De Lella.