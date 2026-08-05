YPF monitorea más de 2.000 pozos en Vaca Muerta desde su RTIC con IA, drones y Starlink

YPF inauguró hace un año la sala más grande de monitoreo dentro de la compañía.

Más de 420 cuadrillas, alrededor de 900 tareas diarias, 13 drones sobrevolando yacimientos y un sistema que procesa 1,5 millones de datos operativos en tiempo real. Ese es el volumen de actividad que YPF coordina desde su Real Time Intelligence Center (RTIC) de Operaciones Upstream , el centro desde donde supervisa parte de su operación en Vaca Muerta.

La petrolera utiliza el RTIC para conectar equipos de campo, cámaras, sensores y antenas Starlink y seguir tareas de producción, integridad y mantenimiento mientras se ejecutan en los yacimientos. El objetivo es detectar desvíos antes de que afecten la operación, reducir tiempos improductivos y mejorar la utilización de recursos.

“Lo que ocurre en la sala real time de la Vicepresidencia de Operaciones Upstream, de la cual se programa más de 420 cuadrillas de integridad mantenimiento, que representan aproximadamente más de 900 operaciones o tareas programadas diariamente en toda la cuenca neuquina. De esos recursos, nos encontramos con 6 módulos de AIB que trabajan en simultáneo”, explicó Luciano Ramos, jefe de Sala RTIC I&M Área Este.

El RTIC forma parte del esquema de digitalización que YPF viene desplegando en sus operaciones upstream y concentra información proveniente de pozos, instalaciones, equipos de pulling, camiones y recursos de campo distribuidos en toda la cuenca neuquina.

Qué tecnología usa YPF en Vaca Muerta

Uno de los pilares del sistema es la conectividad. Más de 300 recursos de campo operan conectados mediante antenas Starlink, lo que permite mantener comunicación permanente entre los equipos en locación y el centro operativo.

La compañía también incorporó herramientas de monitoreo aéreo y asistencia remota. Actualmente cuenta con 13 drones destinados al seguimiento de operaciones upstream. "Utilizamos lentes con control por voz con cámara termográfica para brindar asistencia a la operación en campo. Desde la sala RTIC nos conectamos en tiempo real con la operación en campo con más de 300 antenas Starlink instaladas”, detallaron Ramos y Agustín Bermúdez, jefe Sala RTIC I&M Área Oeste y Sur.

Nuevo RTIC Upstream de YPF en Neuquén

Bermúdez sostuvo que el objetivo es complementar el modelo tradicional de supervisión con herramientas digitales. “Desde la sala de RTIC, integridad y mantenimiento, utilizamos tecnología como multiplicador de las capacidades del modelo tradicional de supervisión”, señaló.

La inteligencia artificial que analiza la operación

El avance más reciente es la incorporación de un agente de inteligencia artificial denominado Nova, orientado al análisis de grandes volúmenes de información operativa.

“Hoy contamos con un agente de inteligencia artificial llamado Nova, que nos permite anticiparnos los desvíos y aumentar la eficiencia de los recursos”, indicaron los responsables del área.

La herramienta procesa datos operativos, identifica patrones y genera alertas para actuar con mayor rapidez frente a cambios en la operación, con el objetivo de reducir tiempos improductivos y optimizar recursos.

Argus, el desarrollo propio de YPF para detectar desvíos

Además de las herramientas comerciales, YPF desarrolló soluciones internas para el seguimiento de tareas de integridad y mantenimiento. Una de ellas es Argus, una plataforma creada por el propio equipo de la compañía para visualizar en tiempo real los montajes de AIB y detectar desvíos antes de que se conviertan en incidentes.

“Argus es un desarrollo propio del equipo de Integridad y Mantenimiento, que es sustentable y autónomo. El objetivo principal es mejorar la visualización en tiempo real de los montajes de AIB, anticiparnos a desvío operativo y fortalecer la seguridad operacional”, explicaron los líderes de las salas RTIC.

La empresa indicó que el sistema busca fortalecer la seguridad operacional y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos en campo.

Los números del RTIC en Neuquén

Detrás de estas herramientas funciona una infraestructura de supervisión que opera las 24 horas del día. El RTIC cuenta con 54 puestos de trabajo y un equipo de 129 personas que trabaja en turnos rotativos.

Según datos de la compañía, desde allí se supervisan más de 2.000 pozos, más de 100 instalaciones, 290 camiones, 8 equipos de pulling y una demanda eléctrica superior a 90 MW. Además, el sistema procesa más de 1,5 millones de variables operativas y recibe imágenes en tiempo real desde más de 150 cámaras distribuidas en las operaciones.

El centro fue puesto en marcha en agosto de 2025 y es el quinto RTIC de YPF y el de mayor tamaño dentro de la empresa.

“Vamos a seguir trabajando en este camino buscando ser más eficientes y transformando nuestras operaciones para convertir a la compañía en la mejor empresa de desarrollo no convencional del mundo”, señaló el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín.

El próximo paso: gestión digital de servicios de campo

YPF informó que comenzó el despliegue de una plataforma de Field Service Management, una herramienta de gestión digital de servicios de campo.

“Seguimos incorporando tecnología de clase mundial. En Integridad y Mantenimiento estamos iniciando el despliegue de Field Service Management, que nos permitirá sumar eficiencia a la programación integral de todos los sectores que componemos la Vicepresidencia de Operaciones Upstream”, señalaron.

La iniciativa forma parte del proceso de transformación digital con el que YPF busca automatizar procesos, mejorar la coordinación operativa y elevar los estándares de eficiencia en Vaca Muerta.