Horacio Marín en Gastech 2026: YPF promociona el GNL en Tailandia

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , prepara las valijas con un objetivo claro en la agenda: posicionar el gas natural de Vaca Muerta en el mercado asiático. El titular de la petrolera bajo control estatal expondrá en la Conferencia Estratégica de Gastech 2026 , la cumbre energética mundial que convoca a los máximos referentes de la industria.

El evento abre sus puertas en Bangkok, Tailandia, entre el 14 y el 17 de septiembre . Allí, la máxima autoridad de YPF compartirá panel con ministros, inversores y directores ejecutivos globales. La misión neuquina y nacional apunta a captar el capital necesario para monetizar los recursos no convencionales de la cuenca neuquina.

Para Argentina, esta cumbre representa una ventana de oportunidad inmejorable. El mundo demanda energía segura y asequible a gran escala. YPF tiene el recurso bajo la tierra patagónica, pero necesita apalancar infraestructura de transporte y licuefacción para llegar a los centros de consumo de Asia y Europa.

La agenda Gastech 2026

La Conferencia Estratégica de Gastech funciona como el tablero donde los líderes diseñan las políticas de seguridad energética global. En ese ecosistema, Marín abordará las alianzas clave para el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) argentino.

YPF impulsa actualmente proyectos de infraestructura masivos que requieren socios estratégicos. El proyecto Argentina LNG necesita offtakers (compradores a largo plazo) e inversores dispuestos a hundir capital en las plantas de licuefacción y los gasoductos dedicados. Bangkok ofrece el escenario ideal para cerrar estos acuerdos comerciales.

Los debates del foro también giran en torno a la transición energética. Los expertos globales analizan soluciones bajas en carbono, la aceleración de la electrificación y la aplicación de inteligencia artificial en las operaciones petroleras. YPF asiste para tomar nota e incorporar estas tecnologías en sus yacimientos de shale.

El rol del gas natural en la transición energética

El contexto de la cumbre marca una demanda mundial de energía en constante crecimiento, sumada a una volatilidad en los suministros tradicionales. Gastech 2026 pone el foco en aumentar la oferta de gas natural como combustible puente hacia un futuro sostenible.

Argentina ostenta la segunda reserva mundial de gas no convencional. Esa ventaja comparativa coloca a YPF en una posición de privilegio. Marín busca traducir ese potencial geológico en contratos concretos que garanticen divisas para el país.

La empresa estatal redefinió su cartera para concentrar esfuerzos en los hidrocarburos no convencionales. Ahora, el desafío pasa por alinear el capital externo con las políticas locales de fomento a la inversión.

Los inversores internacionales exigen previsibilidad regulatoria y estabilidad macroeconómica. Marín oficia de embajador del sector energético argentino para despejar dudas y mostrar los números de productividad técnica, que hoy compiten de igual a igual con Permian.