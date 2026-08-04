¿Cuánto pretenden ganar los petroleros? El mapa de sueldos rubro por rubro

En un contexto de desaceleración inflacionaria y de cierta recomposición gradual de los ingresos, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos vuelven a registrar incrementos durante agosto de 2026. Los sectores de energía, minería e ingeniería e ncabezan las expectativas de los sueldos , muy por encima del promedio del mercado laboral.

Según el relevamiento de Bumeran , el salario bruto promedio pretendido en el país mantiene una tendencia de crecimiento, aunque con diferencias marcadas entre rubros y niveles de especialización.

Tal como suele ocurrir en este tipo de encuestas, la energía lidera el ranking. El informe ubica a Minería, Petróleo y Gas en el primer lugar del ranking, con una pretensión salarial promedio de $2.677.589 mensuales. El rubro se consolida así como el de mayor expectativa de ingresos entre todos los sectores relevados, por encima incluso de posiciones jerárquicas.

Le sigue de cerca Gerencia y Dirección General, con $2.523.122, y luego el conjunto de las Ingenierías, con $2.047.970, la única otra categoría que supera los dos millones de pesos. Muy próxima aparece Ingeniería Civil y Construcción, con $2.011.874, área vinculada directamente al desarrollo de infraestructura para proyectos energéticos y mineros.

Estos valores confirman que las actividades ligadas a la energía, la minería y las ingenierías mantienen una elevada demanda de perfiles especializados y ofrecen remuneraciones muy por encima de la media del mercado.

El sector energético lidera el ranking con $2.677.589 de sueldo pretendido.

El resto del ranking sectorial

Detrás de los rubros energéticos y de ingeniería se ubican otras áreas técnicas y de gestión: Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones ($1.824.818), Administración, Contabilidad y Finanzas ($1.789.185) y Recursos Humanos y Capacitación ($1.747.543).

También integran el listado Naviero, Marítimo y Portuario ($1.657.149), Marketing y Publicidad ($1.637.854), Aduana y Comercio Exterior ($1.569.617), Producción y Manufactura ($1.461.543) y Diseño ($1.457.085).

Completan el ranking intermedio Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas ($1.422.978), Sociología / Trabajo Social ($1.407.852), Seguros ($1.407.041), Comercial, Ventas y Negocios ($1.389.394), Departamento Técnico ($1.380.585), Abastecimiento y Logística ($1.369.688) y Legales ($1.315.030).

Los rubros con menores pretensiones salariales

En el otro extremo del relevamiento aparecen Salud, Medicina y Farmacia ($1.247.183), Educación, Docencia e Investigación ($1.162.574), Oficios y Otros ($1.143.301) y Secretarias y Recepción ($1.125.505).

Los tres rubros con menor expectativa salarial son Gastronomía y Turismo ($1.085.443), Enfermería ($1.072.088) y Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, que cierra la tabla con $1.035.630. Estas actividades continúan entre las de salarios pretendidos más bajos, aunque también muestran una evolución respecto de los meses anteriores.

Una referencia clave para el mercado laboral

Las cifras de Bumeran funcionan como una referencia de mercado para empresas y trabajadores, ya que reflejan cuánto dinero solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales en un escenario económico que todavía busca consolidar la recuperación del poder adquisitivo.

El liderazgo sostenido de Minería, Petróleo y Gas en el ranking confirma a este sector como uno de los más dinámicos de la economía argentina, con una demanda de perfiles técnicos y profesionales que impulsa sus pretensiones salariales muy por encima del resto de las actividades productivas.

FUENTE: Noticias Argentinas