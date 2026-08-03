VMOS suma su primer obstáculo: un conflicto paraliza la construcción de la terminal offshore

Un conflicto portuario impacta sobre VMOS: la terminal offshore de Punta Colorada no puede iniciar las obras.

La primera consecuencia visible del conflicto por el practicaje sobre una obra estratégica para la infraestructura energética argentina ya se hizo sentir. La flota que participará en la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) permanece inmovilizada frente a Bahía Blanca sin poder iniciar las maniobras previstas.

El protagonista de esta etapa es el HL White Marlin , uno de los buques semisumergibles para transporte pesado más importantes del mundo. La embarcación llegó al fondeadero de la boya 17 con la misión de descargar la flota que instalará las monoboyas , los sistemas de amarre y la infraestructura submarina de Punta Colorada .

Esa llegada debía marcar el inicio de los trabajos en el mar para una obra que será determinante en la ampliación de las exportaciones de petróleo argentino. Sin embargo, el cronograma quedó detenido antes de dar su primer paso operativo debido a la suspensión de los servicios de practicaje.

El operativo quedó detenido antes de comenzar

Según informó Argenports, el buque HL White Marlin se encuentra fondeado frente a Bahía Blanca con todas las embarcaciones todavía sobre su cubierta. La escena refleja una postal inesperada para un proyecto que ingresaba en una de sus fases más relevantes.

La falta de prácticos impide realizar las maniobras necesarias para descargar la flota. Sin ese servicio no pueden ejecutarse los movimientos previstos para poner en marcha la siguiente etapa de la obra.

Durante las últimas horas se evaluaron distintas alternativas para intentar destrabar la situación. Entre ellas apareció la posibilidad de realizar un procedimiento excepcional con capitanes italianos al mando de las embarcaciones y apoyo de la Prefectura Naval Argentina, aunque esa opción tampoco permitió iniciar la descarga.

Los trabajos del VMOS en Punta Colorada continúan avanzando.

Una obra clave para ampliar las exportaciones

La terminal offshore de Punta Colorada constituye uno de los componentes centrales del proyecto Vaca Muerta Oil Sur. Desde esa infraestructura se cargarán grandes buques tanque que transportarán al exterior una parte creciente del shale oil.

El sistema contempla la instalación de monoboyas marinas conectadas al oleoducto que unirá Vaca Muerta con la costa atlántica de Río Negro. Esa combinación permitirá operar buques de gran porte sin depender de las limitaciones que hoy presentan otras terminales portuarias del país.

El desarrollo de VMOS es impulsado por las principales compañías productoras de hidrocarburos de Argentina con el objetivo de ampliar la capacidad de evacuación y exportación de crudo. La obra es considerada una pieza central para acompañar el crecimiento que viene mostrando la producción no convencional.

El primer impacto concreto sobre una obra energética

La paralización de este operativo trasciende el ámbito portuario porque representa el primer efecto directo del conflicto por el practicaje sobre una infraestructura energética de alcance nacional. Hasta ahora, la discusión se mantenía concentrada en el funcionamiento de los puertos y la navegación comercial.

En este caso, la demora afecta una obra que debía comenzar a mostrar movimiento en el mar. La descarga de las embarcaciones era el paso previo al despliegue de los equipos especializados encargados de instalar la infraestructura submarina que sostendrá la futura terminal de exportación.

Cada jornada sin avances posterga el cronograma previsto para una de las inversiones más importantes vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta. Aunque las tareas en tierra continúan, el frente offshore permanece a la espera de que pueda normalizarse la operatoria portuaria.

El VMOS sufre su primer contratiempo en Bahía Blanca.

La flota sigue esperando frente a Bahía Blanca

La expectativa ahora está puesta en que el conflicto por el practicaje encuentre una salida que permita reactivar las operaciones. Hasta entonces, el comienzo visible de las obras offshore de VMOS seguirá en pausa.

Mientras esa definición no llegue, las embarcaciones destinadas a instalar la terminal offshore de Punta Colorada permanecerán inmovilizadas frente a la costa bonaerense, a la espera de recibir la autorización para iniciar una operación que, hasta hace pocos días, se daba por inminente