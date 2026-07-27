VMOS superó el 70% de avance: cuándo comenzará a exportar petróleo desde Punta Colorada

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) , la obra de infraestructura más importante para destrabar las exportaciones de petróleo de Argentina , ya superó el 70% de avance y se prepara para iniciar sus primeras operaciones entre fines de este año y comienzos de 2027. Así lo confirmó Maia Goldin , gerenta de Estrategia de YPF , durante una reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación .

La ejecutiva repasó el estado de la iniciativa que unirá Vaca Muerta con la terminal de aguas profundas de Punta Colorada , en Río Negro.

VMOS: el cronograma para exportar petróleo desde Vaca Muerta

Durante su exposición, Goldin explicó que el oleoducto permitirá realizar la primera carga de crudo desde Punta Colorada a fines de este año o principios del próximo.

"El VMOS nos va a permitir exportar, en lo que nosotros llamamos first oil o la primera carga, que va a estar para fin de este año o principios del año que viene, 180.000 barriles por día de petróleo".

La gerenta de Estrategia de YPF agregó: "Con ciertos upgrades de producción esperamos que pueda recibir para exportar, llegando a 550.000 barriles por día para el tercer trimestre del año que viene, y con la posibilidad de ampliarse a 700.000 barriles por día, en función de lo que se requiera, pero a partir de 2028 lo tenemos estimado".

VMOS demanda una inversión estimada en USD 3.000 millones y es desarrollado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol. En este sentido, Goldin también destacó el grado de ejecución de la obra y el trabajo conjunto entre las compañías. "Este proyecto tiene un grado de avance de más del 70%. Es un proyecto que tiene varias compañías atrás, fue un trabajo muy arduo de coordinación entre múltiples empresas y, sin lugar a dudas, es un ejemplo de una sinergia superexitosa dentro de la industria".

Un proyecto para destrabar las exportaciones de Vaca Muerta

La obra comprende un oleoducto que conectará el corazón productivo de Vaca Muerta con una nueva terminal marítima en Punta Colorada, preparada para operar buques VLCC (Very Large Crude Carriers), embarcaciones de gran porte utilizadas para transportar petróleo a los principales mercados internacionales.

Los trabajos del VMOS avanzan en distintos frentes.

Para YPF, esta infraestructura será determinante para eliminar las restricciones de evacuación de crudo que hoy enfrenta la cuenca neuquina y abrir una nueva etapa para las exportaciones argentinas. Las estimaciones de la compañía indican que el sistema podría generar exportaciones por USD 15.000 millones anuales hacia 2030, con un potencial superior a USD 20.000 millones en los años siguientes.

Las últimas obras que aceleran la construcción del VMOS

En el último tiempo, el proyecto ingresó en su etapa final de construcción con varios hitos técnicos.

Entre ellos se destacó la finalización de la soldadura automática del ducto costero de 38 pulgadas, ejecutada por la UTE Techint-SACDE, mientras continúan las tareas sobre el trazado principal del oleoducto, las estaciones de bombeo y la terminal marítima de Punta Colorada.

Otro de los frentes más complejos es el cruce del río Negro mediante perforación horizontal dirigida (HDD), una tecnología que permite instalar la tubería por debajo del cauce sin afectar el curso de agua.

A su vez, avanzan las obras de la terminal exportadora, donde se construirán seis tanques de almacenamiento con una capacidad cercana a 720.000 metros cúbicos, además de la infraestructura offshore con monoboyas y ductos submarinos que permitirán cargar los grandes buques petroleros.

En esa etapa también comenzó el despliegue de una flota especializada para ejecutar los trabajos marítimos. Entre las embarcaciones involucradas se encuentran el buque de tendido de tuberías Seminole, que inició su alistamiento en Bahía Blanca, y el transporte pesado White Merlin, acompañado por los remolcadores EDT Aeolus y Spring 360.

YPF apuesta por la inteligencia artificial para ganar eficiencia

Durante la misma presentación en la Cámara baja, Goldin explicó que YPF busca mejorar la productividad de todas sus operaciones mediante la incorporación de inteligencia artificial y monitoreo remoto.

La ejecutiva señaló que la compañía desarrolló una red de salas RTIC (Real Time Intelligence Center) distribuidas en distintos puntos del país para centralizar información operativa.

Una de las salas RTIC de YPF en La Plata.

"En YPF instalamos una marca registrada que llamamos RTIC. Son centros de inteligencia en tiempo real que utilizamos para tomar decisiones y, al mismo tiempo, para hacer más eficientes nuestras operaciones y nuestro trabajo a lo largo de toda la cadena de valor", indicó Goldin. Según detalló, la petrolera ya cuenta con más de 10 centros de este tipo en el país, que abarcan actividades de upstream, perforación, workover, refinación, logística, despacho de gas y cadena de suministro.

"Hay un RTIC de operaciones en la provincia de Neuquén, un RTIC de perforación y workover en la torre de Puerto Madero, desde donde hicimos la primera fractura remota y la primera perforación remota durante 2025. Además, tenemos RTIC en cada una de nuestras tres refinerías, centros integrados, de upstream, downstream, supply chain y salas de despacho de gas natural", añadió.

"Lo que estamos haciendo es aplicar inteligencia artificial y tecnología para impulsar la eficiencia a lo largo de toda nuestra cadena de valor", cerró.