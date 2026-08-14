Paro petrolero en Mendoza: denuncian a Petróleos Sudamericanos por persecución laboral

Conflicto en los yacimiento de Mendoza: el gremio denuncia que le impidieron el ingreso.

El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado, Químico y Energías Renovables de Cuyo y La Rioja presentó una denuncia formal ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza contra Petróleos Sudamericanos S.A. (PS Energy) . El gremio aseguró que la empresa afecta derechos laborales, libertad sindical y la continuidad de las fuentes de trabajo.

Mediante un comunicado, la organización gremial recordó que viene advirtiendo hace meses una política de achicamiento que golpea directamente a trabajadores y a empresas contratistas, muchas de ellas pymes mendocinas . Según consideró el gremio, la rescisión de contratos y la reducción de estructuras terminan derivando en pérdida indirecta de puestos de trabajo.

Asimismo, el sindicato remarca que soportan cada vez mayor presión laboral y responsabilidades adicionales, en un contexto donde la incertidumbre sobre la continuidad de contratos se volvió moneda corriente en los yacimientos.

El hecho que terminó de tensar la relación ocurrió el 13 de agosto: representantes del gremio fueron impedidos de ingresar a los yacimientos cuando se dirigían a cumplir tareas de representación ante la desvinculación de dos trabajadores jerárquicos de la empresa SUREN. El impedimento quedó constatado mediante acta notarial.

Denuncias por persecución y freno a la actividad sindical

El sindicato también presentó ante la autoridad laboral otras denuncias, esta vez por situaciones que consideran persecutorias hacia trabajadores y contratistas. Según el comunicado, hay acciones que podrían estar afectando la libre afiliación y el ejercicio pleno de la representación sindical dentro de la compañía.

En el texto, la organización fue tajante: no van a aceptar que se pretenda disciplinar a los trabajadores mediante el miedo a perder el empleo, ni que se le impida al sindicato ejercer la representación para la que fue elegido por sus afiliados.

El sindicato sostuvo que durante meses buscaron respuestas por las vías institucionales mientras las desvinculaciones continuaban y las condiciones laborales seguían deteriorándose. En este sentido, el gremio consideró que defender las fuentes de trabajo no significó poder evitar cada despido, sino estar presentes reclamando con las herramientas legales y gremiales disponibles.

Paro con afectación de la producción

Ante este panorama, el sindicato comunicó formalmente a la autoridad laboral una medida de acción directa con afectación de la producción, que se llevará adelante el miércoles 19 de agosto de 2026 contra Petróleos Sudamericanos, hasta que se regularicen las situaciones denunciadas.

La medida contempla guardias mínimas indispensables para resguardar a las personas, las instalaciones y el medio ambiente durante la jornada de protesta, según precisó el gremio en el comunicado difundido a sus afiliados y a la prensa.

Además del paro, el sindicato solicitó a la Subsecretaría de Trabajo una inspección urgente y de campo en las bases operativas del Clúster Mendoza Norte, para verificar la situación de las contratistas y relevar al personal jerárquico en actividad.

"No buscamos el conflicto por el conflicto mismo", sostuvieron desde la conducción sindical, aunque advirtieron que tampoco van a permanecer en silencio mientras se pierden puestos de trabajo y se presiona a los trabajadores del sector.

“Sin trabajadores no hay producción. Sin respeto a los derechos laborales no hay paz social", consideraron.