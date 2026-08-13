Pluspetrol perforó 4.054 metros en una sola corrida en Vaca Muerta

Bajo del Choique es uno de los pilares de Pluspetrol en Vaca Muerta.

Pluspetrol volvió a marcar la cancha en Vaca Muerta . En Bajo del Choique-La Invernada , la operadora perforó 4.054 metros en una sola carrera , un nuevo récord de perforación que consolida a ese bloque como uno de los más activos de la roca madre .

El logro no aparece de la nada. Un mes antes, en La Calera , la misma compañía había alcanzado los 6.179 metros totales junto a Baker Hughes , reduciendo un 34% el tiempo de perforación previsto respecto del plan original. Bajo del Choique repite ahora esa misma lógica de mejora continua.

Esta vez la clave estuvo en la sección de producción, la etapa más exigente del pozo. Se usó una herramienta direccional RSS HT sin motorizar, capaz de operar a 151°C de temperatura, un dato técnico que explica por qué el hito circuló rápido entre los equipos de Drilling.

Los números detrás del hito

La profundidad total del pozo llegó a 6.898 metros MD, con una rama lateral de 3.440 metros, la misma longitud que ya venían usando en los pozos del primer PAD del bloque, puesto en marcha meses atrás con buenos resultados iniciales.

La sección de producción se completó en 5,9 días, muy por debajo del promedio histórico de la zona. Ese ritmo de ejecución es uno de los indicadores que más pesan a la hora de decidir dónde concentrar la próxima inversión.

Bajo del Choique no es un área cualquiera para Pluspetrol. La compañía la adquirió a ExxonMobil a fines de 2024 por 1.700 millones de dólares y, en menos de un año, cuadruplicó su producción hasta los 20.000 barriles diarios.

Pluspetrol registró un nuevo récord en Vaca Muerta.

Un bloque que no para de crecer

Después de ese salto inicial, la producción del área superó los 50.000 barriles diarios con la puesta en marcha de una nueva planta modularizada. Hay otra en construcción que llevaría el bloque a 70.000 barriles a mediados de 2027, y una tercera ya en licitación.

Uno de los pozos del bloque, el PCN.Nq.BdC-1008(h), había sido en mayo el de mayor rendimiento del país, con 2.639 barriles diarios en su primer mes completo de actividad. Otros dos pozos del mismo bloque ocuparon el segundo y el tercer puesto de ese ranking nacional.

Hoy, cuatro de los diez mejores pozos del país están en Bajo del Choique-La Invernada, todos operados por Pluspetrol. El nuevo récord de perforación se suma a esa lista y confirma al área como uno de los focos de mayor actividad exploratoria de toda la cuenca.

El plan detrás de la maquinaria

Pablo Zelerteins, Supply Chain Director de Pluspetrol, ubicó este tipo de hitos dentro de un plan más amplio: la compañía proyecta superar los 100.000 barriles diarios en 2028, con esa tercera planta de Bajo del Choique-La Invernada como una de las piezas centrales.

Para el ejecutivo, la lógica es simple: bajar el costo por pozo para poder abrir más oportunidades de inversión en la cuenca. En esa línea, la compañía trabajó en un nuevo portal de proveedores y en programas internos de mejora de procesos.

También adelantó el lanzamiento de un programa de "inteligencia operativa", pensado para bajar al terreno las mejoras que hoy se gestionan desde oficinas, con apoyo de tecnología e inteligencia artificial aplicada a la operación cotidiana de los pozos.

Más equipos para sostener el ritmo

Para sostener este nivel de actividad, Pluspetrol evalúa pasar de cinco equipos de perforación (tres propios y dos de mercado) a siete: uno se sumaría en 2027 y otro en 2028, según lo planteado por la compañía en el Supplier Day de EconoJournal.

A la par de los equipos de perforación, la empresa también planea reforzar sus sets de fractura, un movimiento que ya había arrancado meses atrás con la compra del equipo que pertenecía a la sucursal argentina de Weatherford, y que le dio mayor flexibilidad operativa.

El bloque La Calera corre en paralelo: Pluspetrol pasará de 30.000 a 45.000 barriles diarios y de 14,5 a 17 millones de metros cúbicos de gas por día. Ese crecimiento combinado con el de Bajo del Choique explica buena parte de la apuesta de la compañía en Vaca Muerta.