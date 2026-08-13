Faltan ingenieros en Argentina y en Vaca Muerta: una universidad plantea una solución

Argentina enfrenta un problema estructural que, segun especialistas, puede llegar a condicionar su futuro productivo: la formación de ingenieros no alcanza el ritmo que exige el mercado laboral . Según datos del Centro Argentino de Ingenieros, el sistema universitario gradúa cerca de 6.000 profesionales por año , mientras la demanda real ronda los 15.000 a 20.000 profesionales anuales . La brecha ubica al país en una posición desfavorable frente a la región: hoy existe un ingeniero cada 6.600 habitantes , contra uno cada 6.000 en Brasil y uno cada 2.000 en China.

Es una tendencia preocupante a nivel nacional y también en Neuquén y Río Negro. En la Norpatagonia , la escasez de talento especiallizado es un cuello de botella de la industria desde hace años. En este contexto, Federico Olivo , decano de la Universidad Tecnológica Nacional ( UTN ) Regional Córdoba , analiza en el ciclo Referentes los motivos de este desajuste y las estrategias que la universidad diseña para revertirlo.

Para Olivo, el déficit de ingenieros no se resuelve únicamente con más inscriptos. Estudios recientes del sector de recursos humanos muestran que el 73,1% de las empresas no logra cubrir posiciones técnicas y que el 80% detecta un desajuste entre las habilidades de los egresados y los requisitos reales del puesto de trabajo. El decano sostiene que la clave pasa por acortar la distancia entre el aula y la fábrica, y por diseñar planes de estudio que respondan a las necesidades concretas de sectores como energía, logística, industria farmacéutica, química y autopartes, hoy entre los de mayor demanda de perfiles técnicos en el país.

La universidad se acerca al sector productivo

Uno de los ejes centrales de la entrevista gira en torno a la vinculación entre la academia y las empresas. Olivo plantea que la universidad pública argentina necesita transformar su vínculo con el sector productivo, no como un actor externo, sino como un socio estratégico en el diseño curricular. Prácticas profesionales, pasantías tempranas y proyectos conjuntos con compañías de la región forman parte del enfoque que impulsa desde la gestión de la Regional Córdoba.

Esta estrategia responde a un problema que trasciende lo académico: sin una articulación real con la industria, los planes de estudio corren el riesgo de formar profesionales para un mercado que ya cambió.

La brecha entre graduados y demanda laboral preocupa a empresas del sector productivo.

Por otro lado, la irrupción de la inteligencia artificial atraviesa buena parte de la conversación. Olivo describe un escenario donde la IA deja de ser una herramienta accesoria para convertirse en un contenido curricular central. Los futuros ingenieros necesitan competencias vinculadas al análisis de datos, la automatización de procesos y el uso crítico de herramientas de inteligencia artificial generativa, tanto en su formación como en su futuro desempeño profesional.

Este cambio de paradigma exige, según el decano, una actualización constante de los programas académicos y una capacitación permanente del cuerpo docente, para que la enseñanza acompañe la velocidad con que la tecnología transforma las profesiones técnicas.

Una apuesta a mediano plazo

La gestión de Olivo también incluye una iniciativa que busca atacar el problema desde una etapa más temprana. La UTN Regional Córdoba anunció la creación de su primer colegio preuniversitario técnico, que comenzará a funcionar en 2027 con la orientación de Técnico en Sistemas Automatizados de Producción.

La propuesta se enfoca en automatización, robótica industrial y transformación digital, con el objetivo de despertar vocaciones técnicas antes del ingreso a la universidad y fortalecer, a largo plazo, la base de futuros estudiantes de ingeniería. Esta estrategia ya está en marcha en la ciudad de Cutral Có y, en diálogo con +E, la secretaria académica de la UTN, Patricia González, dijo: "El nivel que tienen estos estudiantes es el que aspiramos que tengan todos los ingresantes".

La entrevista con Federico Olivo deja un diagnóstico claro: Argentina necesita ampliar y actualizar la formación de ingenieros para sostener su desarrollo productivo. La solución, según su planteo, combina tres frentes complementarios: mayor articulación con las empresas, incorporación real de la inteligencia artificial en los planes de estudio y una apuesta educativa que empiece antes de la universidad. El desafío, advierte, no admite demoras, porque la brecha entre la oferta de profesionales y la demanda de la industria continúa ampliándose.