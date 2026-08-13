Ricardo Markous: "El sistema político entendió que no se puede meter con Vaca Muerta"

Ricardo Markous , CEO de Tecpetrol , participó este jueves del Foro de Inversiones Vaca Muerta , en Buenos Aires, donde analizó los desafíos de la próxima etapa de desarrollo de la formación. En el panel de apertura del segundo día del evento, destacó el crecimiento de la producción de petróleo y gas y las oportunidades que se abren para nuevas inversiones.

En ese escenario, advirtió que uno de los principales desafíos para sostener el ritmo de la actividad será ampliar la capacidad operativa . El ejecutivo señaló que actualmente faltan equipos de perforación en el país y anticipó que la industria deberá incorporar entre 10 y 30 unidades en los años que vienen.

Vaca Muerta y el salto de la producción energética

En el segmento gasífero, Markous afirmó que la Argentina pasó de una situación de déficit que la llevó a importar gas natural licuado (GNL) a recuperar su capacidad exportadora. Según explicó, la producción nacional pasó de entre 80 y 90 millones de metros cúbicos diarios a unos 150 millones, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta.

En petróleo, el CEO de Tecpetrol sostuvo que la producción nacional se acerca a los 960.000 barriles diarios y que alrededor del 75% proviene de Vaca Muerta. La expectativa del sector es alcanzar el millón de barriles diarios y avanzar hacia 1,5 millones de barriles diarios hacia el final de la década.

Niveles de producción

Markous estimó que el potencial de producción de Vaca Muerta podría sostenerse durante unos 30 años una vez alcanzado un plateau de alrededor de 2 millones de barriles diarios.

“Pensamos que es un plateau que serán 30 años. En algún momento la transición energética va a llegar, con las energías renovables, los autos eléctricos, el hidrógeno, el tema nuclear, pero para 30 años, nuestros pronósticos son, si hoy el mundo consume un millón de barriles, podrá reducirse algo, pero se va a mantener esa demanda”, sostuvo.

En ese escenario, consideró que la situación geopolítica también puede favorecer a la Argentina como proveedor energético. La ausencia de conflictos bélicos propios y la calidad de los recursos de Vaca Muerta aparecen, según su mirada, como activos para captar inversiones en un mercado internacional más atento a la seguridad del suministro.

Lo que viene en inversión

El ejecutivo estimó que la inversión petrolera rondará este año los US$15.000 millones y anticipó que ese nivel deberá sostenerse e incluso incrementarse para alcanzar los objetivos de producción previstos.

Tecpetrol proyecta desembolsos por unos US$2.000 millones durante el año, destinados tanto al sostenimiento de la producción de Fortín de Piedra como al desarrollo de nuevos proyectos, entre ellos las operaciones en Rincón de los Sauces y Los Toldos II Este.

A ese esfuerzo se sumará la inversión necesaria para desarrollar el negocio de GNL. Markous estimó que la inversión energética podría duplicarse hacia el final de la década para acompañar el crecimiento de las exportaciones de gas.

El potencial exportador también aparece como uno de los principales argumentos económicos detrás del desarrollo de Vaca Muerta. Según el ejecutivo, solamente el petróleo podría generar unos US$20.000 millones anuales en exportaciones, mientras que la incorporación del GNL permitiría llevar ese monto hacia los US$30.000 millones.

Markous participó del Foro de Inversiones Vaca Muerta .

Infraestructura: rutas, oleoductos y el cuello de botella de los equipos

El crecimiento productivo también exige resolver un problema que atraviesa a toda la cadena: la infraestructura. Markous destacó especialmente el mecanismo impulsado entre las empresas productoras y la provincia de Neuquén para financiar obras viales.

“El tema de las rutas es un tema fundamental, en un acuerdo con la provincia, lo que se buscó entre todos los productores fue crear un fondo de infraestructura para desarrollar las rutas que se utilizan en el área de Neuquén, con lo cual los productores de petróleo y gas financiamos esas rutas”, explicó.

El ejecutivo también habló sobre el papel que tendrá Río Negro en la nueva infraestructura de evacuación y exportación. El desarrollo del VMOS permitirá ampliar la salida de crudo desde Vaca Muerta hacia el Golfo San Matías y sumar capacidad a los actuales despachos desde Bahía Blanca.

A la par de las rutas y los ductos, la disponibilidad de equipos aparece como otro límite para acelerar el crecimiento. El ejecutivo remarcó que el incremento de productividad de los pozos no eliminó la necesidad de incorporar más capacidad de perforación.

“Cuando hicimos Fortín de Piedra, lo perforábamos en 30 días y hacíamos 3, 4 fracturas por día. Hoy, un pozo lo perforamos en 14 días, y hacemos 12 fracturas por día. A pesar de eso, hoy hacen falta equipos de perforación”, afirmó.

Según detalló, cada equipo de perforación demanda alrededor de 100 trabajadores directos y un volumen adicional de empleo indirecto. La industria necesitará incorporar entre 10 y 30 equipos durante los próximos años para acompañar el crecimiento de la actividad, de acuerdo a sus estimaciones.

La expansión de Vaca Muerta continuará impulsando el crecimiento de las exportaciones energéticas

“Un cuello de botella que hay en Argentina es que no hay equipos de perforación disponibles”, dijo, tras destacar el lanzamiento del Instituto Vaca Muerta (IVM) y afirmar que la formación de nuevos técnicos será clave para acompañar la expansión de la actividad.

El desarrollo de Vaca Muerta empuja a las PyMEs

El ejecutivo recordó el desarrollo de Fortín de Piedra, construido en 17 meses con la participación de unas 1.000 PyMEs. En Neuquén, Tecpetrol trabaja actualmente con unas 250 empresas proveedoras, mientras que otras firmas vinculadas a la cadena se encuentran en provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

“Vaca Muerta no termina en la producción de gas, sino que hay que proveerle todos esos servicios para que se desarrolle”, resumió.

La empresa del Grupo Techint impulsa programas de capacitación para ampliar la disponibilidad de trabajadores especializados. Markous destacó el programa GenEra Neuquén, mediante el cual Tecpetrol trabajó con escuelas técnicas y capacitó a unas 1.500 personas durante el último año.

La formación de recursos humanos se volvió especialmente relevante frente a la expansión de la actividad y la llegada de nuevas empresas de servicios. El líder de la compañía anticipó que firmas especializadas en perforación direccional y otras tecnologías podrían instalarse en Neuquén y requerir oficinas, depósitos y espacios para almacenar equipos y repuestos.

Vaca Muerta y el impacto sobre las ciudades

El crecimiento de la actividad ya tiene un impacto concreto sobre las localidades petroleras. En Rincón de los Sauces, Tecpetrol cuenta actualmente con unas 3.200 personas vinculadas a sus operaciones y al desarrollo de nuevos proyectos, entre trabajadores que viven en campamentos y quienes se radican en la ciudad, aseguró Markous.

La compañía también prevé ampliar su dotación permanente en Rincón de los Sauces y sumar trabajadores vinculados al desarrollo de Los Toldos II Este. En ese contexto, señaló que la expansión petrolera tendrá efectos sobre la demanda inmobiliaria, comercial y de servicios.

“Van a venir nuevos players, van a venir nuevas empresas de servicios, nuevas operadoras. Los operadores que estamos, vamos a incrementar el volumen, con lo cual yo creo que trabajo para el sector del real estate, en Neuquén, Rincón de los Sauces, Añelo, Plaza Huincul, y otras ciudades va a ser muy fuerte”, sostuvo.

"Tenemos una oportunidad única"

Frente a una audiencia integrada en parte por inversores y desarrolladores inmobiliarios, Markous planteó que el crecimiento esperado de la actividad requiere previsibilidad para sostener el flujo de capitales.

“Yo tengo una confianza absoluta que Argentina va a llegar a estos números que dije, a estos números de millón y medio de barriles, a la exportación de gas al mundo. Tenemos, creo que por primera vez, la primera oportunidad única por la situación geopolítica, por la calidad de la roca, porque se están haciendo bien las cosas, porque el sistema político entendió que no se puede meter con Vaca Muerta”, afirmó.

Este miércoles y jueves se realizó el Foro de Inversiones Vaca Muerta 2026.

En ese punto, explicó que cualquier intervención que distorsione las condiciones económicas de la actividad puede afectar el ritmo de perforación y, por esa vía, la producción futura. “Y si las empresas no vienen, no perforan, la producción cae 50% del pozo nuevo el primer año, con lo cual esto es una fábrica y hay que continuar, y esa fábrica va a aumentar”, sostuvo.