Ruta 40 Norte: un acuerdo minero transforma la infraestructura de San Juan

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó el inicio de una de las intervenciones viales más relevantes de los últimos años en la provincia: la reconstrucción integral de la Ruta Nacional 40 Norte , obra que se financia con recursos de un acuerdo firmado entre la provincia y el proyecto minero Vicuña , uno de los desarrollos cupríferos más ambiciosos de la región. La intervención conecta Albardón con San Roque, en Jáchal, atravesando la localidad de Villicum, y constituye el principal eje de comunicación del norte sanjuanino.

Este corredor resulta determinante para el ecosistema minero provincial. Los departamentos de Iglesia y Calingasta dependen de esta vía para su conexión con el resto de San Juan, mientras que Albardón, Ullum y Jáchal articulan directamente su desarrollo productivo sobre este trazado. "La ruta está destruida", reconoció el mandatario al justificar la prioridad de la intervención.

El Gobierno provincial proyecta licitar la obra antes de fin de 2026 para iniciar los trabajos.

Financiamiento histórico ligado a Vicuña

El respaldo económico de la obra proviene del acuerdo firmado entre el Gobierno provincial y el proyecto minero Vicuña. El convenio establece un aporte de USD 250 millones, no reembolsable ni compensable, disponible durante 2026 para el financiamiento de obras de infraestructura estratégica.

El esquema contempla, además, un mecanismo de sostenibilidad a largo plazo: un aporte permanente del 1,5% sobre el valor de facturación del proyecto minero, destinado a un fideicomiso de infraestructura pública que se mantiene durante toda la vida útil del emprendimiento. A esto se suma el cobro de regalías mineras equivalentes al 3% sobre el valor de facturación, un régimen que refuerza el flujo de recursos hacia la provincia.

El proyecto minero Vicuña financia la obra con un aporte de USD 250 millones no reembolsables.

Detalles técnicos del proyecto

La intervención abarca un total de 143 kilómetros y se organiza en tres sectores, cada uno con soluciones de ingeniería adaptadas a las características particulares del terreno. El plan prioriza la seguridad vial, la fluidez de la circulación y la conectividad del norte provincial, tres variables directamente vinculadas al crecimiento de la actividad extractiva.

Entre las obras complementarias figura la construcción de nuevas alcantarillas y defensas, orientadas a mejorar el escurrimiento del agua y a proteger la infraestructura frente a lluvias intensas y crecientes estacionales, un factor crítico en una región con eventos climáticos extremos periódicos.

El tramo comprendido entre Albardón y Villicum contempla una calzada doble, mientras que el resto del recorrido incorpora una repavimentación completa. La ejecución queda a cargo del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan.

El plan contempla 143 kilómetros de intervención divididos en tres sectores técnicos.

Cronograma y próximos pasos

El Gobierno provincial proyecta el llamado a licitación antes de fin de 2026, con el objetivo de iniciar los trabajos en el corto plazo. La obra se enmarca dentro de un plan más amplio de inversión estratégica que busca capitalizar los ingresos derivados del acuerdo con Vicuña en infraestructura de uso múltiple.

Más allá del impacto directo sobre la logística minera, el proyecto beneficia a la producción agroindustrial, potencia el turismo hacia los departamentos del norte y agiliza el comercio regional. La reconstrucción de la Ruta 40 Norte se perfila así como un caso testigo de cómo el auge minero sanjuanino comienza a traducirse en infraestructura concreta para toda la matriz productiva provincial.

FUENTE: Diario provincia de San Juan y Tiempo de San Juan