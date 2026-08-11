Tenaris inició las operaciones de su tercer set de fractura hidráulica en Vaca Muerta . Un hito que fortalece la propuesta de valor de la compañía, respaldada por su presencia global y su portafolio de productos y servicios orientados a maximizar la eficiencia de las operaciones de sus clientes.

“Desde que tomamos la decisión estratégica de adquirir nuestros primeros sets de fractura hidráulica y coiled tubing en 2020, invertimos más de 240 millones de dólares en el desarrollo de nuestra unidad de negocios de servicios petroleros. Hoy Tenaris se posicionó como el tercer proveedor de servicios de la cuenca, con más de 8.700 etapas de fractura realizadas” destacó Andrea Previtali , presidente de Tenaris para Cono Sur.

El tercer set de fractura implicó una inversión de 110 millones de dólares y el desarrollo de tecnología de punta junto a proveedores locales. Las bombas de este set fueron fabricadas por QM Equipment, empresa integrante de ProPymes, programa que acompaña a las Pymes que forman parte de la cadena de valor del Grupo Techint. Un ejemplo concreto de cómo la integración y el trabajo conjunto con toda la cadena de valor local es una de las claves para el crecimiento y desarrollo de Vaca Muerta.

Más potencia para el shale

"Equipado con 28 bombas que suman un total de 70.000 HHP, el set número 3 es el primer equipo en Argentina que cuenta con tecnología Dynamic Gas Blending (DGB) Tier IV, la cual mejora la eficiencia reduciendo el consumo de diésel en más de un 80%. Esto genera operaciones más eficientes para nuestros clientes y consolida a Tenaris como uno de los tres principales proveedores de este servicio en el mercado local", señaló Francisco Liberatore, director senior de Tenaris Oil & Gas Services.

Tenaris inició las operaciones de su tercer set de fractura hidráulica en Vaca Muerta.

Además de contribuir a la reducción de emisiones de CO2, la tecnología DGB permite optimizar los costos de combustible, ya que los equipos pueden ser abastecidos con el mismo gas producido en el área, mejorando la eficiencia integral de las operaciones.

El tercer proveedor de Vaca Muerta

Asimismo, la compañía inauguró recientemente una base operativa en Vista Alegre. Con una inversión de 20 millones de dólares, la nueva base está estratégicamente ubicada a 40 minutos de Neuquén capital, y próxima a un hub de rutas camino a las locaciones más dinámicas de la cuenca, la instalación nuclea a todas las áreas involucradas en la operación de Tenaris en la provincia, potenciando la calidad del servicio y la sinergia de todo el equipo.

Vaca Muerta cuenta hoy con 15 sets de fractura hidráulica que dan servicio a las principales operadoras de la cuenca. Con la incorporación de su tercer set, Tenaris consolida su posición como uno de los tres principales proveedores de este servicio, reafirmando su compromiso con el desarrollo energético de la región.