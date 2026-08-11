Vaca Muerta: cómo continúa el plan de Tecpetrol en Los Toldos II

La aceleración de los proyectos en Vaca Muerta volvió a poner sobre la mesa una discusión que hace dos años parecía dominada por los cuellos de botella de infraestructura. Desde Tecpetrol sostienen que ese escenario cambió: el gasoducto Perito Moreno ya opera, la ampliación de Oldelval está en marcha y el VMOS pasó de ser una expectativa a un proyecto concreto. Con ese contexto, la compañía asegura que pudo sostener el desarrollo de Los Toldos II sin alterar su cronograma original.

El vicepresidente de Supply Chain de Tecpetrol, Guillermo Murphy , repasó la evolución del proyecto durante el Supplier Day organizado por Econojournal. Según explicó, el plan fue concebido para entrar en producción en el primer semestre de 2027 , en línea con la puesta en marcha del VMOS.

Los Toldos II y la expansión operativa

Murphy señaló que el principal desafío de la etapa anterior era aumentar la capacidad operativa para abastecer la nueva infraestructura de transporte. En ese marco, Tecpetrol pasó de operar dos equipos de perforación a cuatro, de los cuales tres son de última tecnología incorporados entre fines de 2024 y 2026. También amplió su parque de fractura de 10 a 15 sets.

“Las preocupaciones de ese momento eran invertir en rigs, invertir en sets de fractura y saber si la industria tenía capacidad para desarrollar varios proyectos al mismo tiempo. La respuesta fue sí”, afirmó.

La compañía opera un campamento de más de 2.500 personas y trabaja con entre 700 y 760 proveedores vinculados al desarrollo de Los Toldos II. Ese despliegue, según destacó el ejecutivo, permitió comprobar que la cadena de suministro podía responder simultáneamente a distintos proyectos de gran escala.

Proveedores nacionales y foco en seguridad

Uno de los datos que destacó Tecpetrol es el peso de la industria local en el proyecto. De las 760 empresas que recibieron al menos una orden de compra, "el 95% tiene CUIT nacional y concentra el 75% del monto contratado", dijo.

Murphy indicó que unas 200 de esas firmas participan del programa de desarrollo de proveedores de la compañía Propymes, que actualmente alcanza a 1.200 pymes. En el último año, detalló, se realizaron 35.000 horas de capacitación y 6.000 horas de consultoría, con foco en seguridad y calidad.

"La seguridad es fundamental en las operaciones petroleras. El foco de nuestra capacitación está ah"”, sostuvo. Y agregó que el objetivo no es perseguir récords de perforación sino lograr procesos consistentes: “Si el estándar es 15 días, queremos hacer todos los pozos en 15 días”.

Contratos más largos para una nueva etapa exportadora

Según Murphy, el negocio exportador de petróleo y la perspectiva de los proyectos de GNL modificaron la lógica de corto plazo que predominaba cuando la producción estaba limitada por el mercado doméstico.

“Con el VMOS y el negocio de exportación cambió el chip. Hoy estamos con una agenda de largo plazo”, afirmó.

En ese sentido, explicó que los nuevos equipos de perforación fueron contratados por cinco años y que la empresa está dispuesta a extender ese horizonte en servicios estratégicos, incluida la logística de arena. El objetivo es que los proveedores puedan amortizar inversiones específicas con mayor previsibilidad.

"Los servicios estratégicos hoy los podemos contratar a cinco años. La logística de la arena la estamos trabajando para que un camión dedicado pueda amortizarse adecuadamente", señaló.

El próximo desafío: el GNL

Tecpetrol ya mira la siguiente etapa de crecimiento. Murphy describió al GNL como "la próxima temporada” de Vaca Muerta y consideró que la experiencia acumulada en infraestructura, perforación y desarrollo de proveedores será clave para encarar esa nueva escala de inversiones.