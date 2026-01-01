Los Toldos II Este y Fortín de Piedra, los ejes del crecimiento de Tecpetrol en Vaca Muerta

El cierre de 2025 encuentra a Vaca Muerta atravesando una etapa de expansión, con proyectos que avanzan desde la fase piloto hacia desarrollos de escala industrial. En ese contexto, Tecpetrol consolidó durante el año una serie de avances en petróleo y gas no convencional, con el inicio del desarrollo de Los Toldos II Este y nuevos hitos técnicos en Fortín de Piedra . Las inversiones, la incorporación de tecnología aplicada a la perforación y la ampliación de la infraestructura marcaron el desempeño de la compañía en la cuenca neuquina.

Ubicado en cercanías de Rincón de los Sauces, Los Toldos II Este representa la principal apuesta de Tecpetrol en petróleo no convencional dentro de Vaca Muerta. La compañía destinó una inversión del orden de 2.000 millones de dólares para el desarrollo del área, con una meta de producción que apunta a los 70.000 barriles diarios , replicando el esquema que permitió acelerar y escalar Fortín de Piedra.

El proyecto ya muestra un impacto significativo en términos de actividad y empleo. De acuerdo con datos de la operadora, más de 600 empresas nacionales participan actualmente del desarrollo y se prevé que ese número alcance las 1.000 firmas, mientras que la generación de empleo directo e indirecto supera las 3.000 personas.

A comienzos de año, durante el evento Vaca Muerta Insights 2025, el presidente de Oil & Gas de Tecpetrol, Ricardo Ferreiro, subrayó la complejidad técnica del desarrollo y la decisión de avanzar con un esquema intensivo de producción. “Aquí trabajamos con cuatro horizontes distintos y un diseño de pozos en configuraciones de ocho pozos con fractura simultánea”, detalló Ferreiro, al referirse a un modelo que exige mayores desafíos en perforación e infraestructura.

Ricardo Ferreiro, presidente de Oil & Gas de Tecpetrol.jpg Ricardo Ferreiro, presidente de Oil & Gas de Tecpetrol, detalló los trabajos programados en Los Toldos II Este. Claudio Espinoza

El despliegue cuenta con el respaldo del Grupo Techint, que aporta músculo financiero, capacidad técnica e industrial para acompañar el ritmo del proyecto. Las inversiones abarcan desde la ingeniería de pozos hasta las obras necesarias para evacuar y procesar la producción. En ese marco, Ferreiro remarcó: “Nuestro músculo financiero y técnico nos permitirá responder rápidamente a esta ventana de oportunidad”.

Fortín de Piedra: más de 1.000 kilómetros perforados desde 2017

En paralelo al avance en petróleo, Tecpetrol alcanzó en 2025 un nuevo hito en Fortín de Piedra, el yacimiento gasífero emblema de la compañía en la cuenca neuquina. A mediados de año, la operadora superó los 1.000 kilómetros perforados de forma acumulada desde el inicio del desarrollo, en 2017, una distancia equivalente al trayecto en línea recta entre Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires.

El logro refleja un proceso sostenido de mejora operativa y aprendizaje continuo. “Detrás de este hito hay 8 años de evolución continua en los que cada fase del desarrollo fue optimizada. Hoy, la eficiencia es tangible: perforamos en la mitad del tiempo que nos demandaban los primeros pozos y llegamos a ramas laterales que son el doble de largas”, explicó Martín Bengochea, vicedirector de la Cuenca Neuquina y Vaca Muerta de Tecpetrol.

tecpetrol fortin de piedra (2).jpg Fortín de Piedra

La incorporación de tecnología aplicada a la operación fue clave para alcanzar estos estándares. Desde el Real Time Operation Center (RTOC), la compañía integra inteligencia artificial y modelos predictivos que permiten ajustar en tiempo real los parámetros de perforación. "Este trabajo se complementa con nuestra gente en campo y la coordinación con más de 50 empresas involucradas en la perforación”, agregó Bengochea.

En ese mismo marco, Tecpetrol alcanzó 3.582 metros de rama lateral perforados con motor de fondo, un registro que eleva la vara en control direccional y eficiencia de costos dentro del shale gas.

Los hitos del año de Tecpetrol

El balance del año de la compañía se completa con otra serie de avances que reflejan una estrategia diversa basada en tecnología, formación y sustentabilidad: