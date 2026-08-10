Cómo es el plan de Pampa Energía en Vaca Muerta: Rincón de Aranda, RIGI y planta de urea

Pampa Energía quiere pasar a una nueva etapa en el shale oil y seguir marcando el rumbo del gas de Vaca Muerta.

Pampa Energía está mutando definitivamente hacia un modelo de integración vertical industrial. El motor de esta transformación estructural radica en las ventajas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con base en sus activos en Vaca Muerta.

La compañía lleva adelante siete proyectos estratégicos bajo este paraguas regulatorio que abarcan toda la cadena de valor: desde la extracción de petróleo y gas, hasta la infraestructura midstream, el GNL y la petroquímica. Adolfo Zuberbuhler, CFO de la firma, definió la visión de la empresa durante la última charla con inversores tras la presentación de resultados del segundo trimestre del año.

Rincón de Aranda: el salto cuantitativo en petróleo

El bloque Rincón de Aranda concentra hoy la máxima atención de la industria neuquina. La operadora fijó una hoja de ruta agresiva para escalar su producción de shale oil. El objetivo inmediato marca un ritmo de salida de 28.000 barriles diarios para finales de este año.

La meta a mediano plazo apunta a un plateau de 45.000 barriles por día entre 2027 y 2028. Este hito productivo depende directamente de la nueva infraestructura en marcha. La Central Processing Facility (CPF) y el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), del cual Pampa es uno de los accionistas) deben entrar en operación plena durante el primer trimestre de 2027 para viabilizar este volumen.

Para sostener este impulso, la frontera exploratoria también avanza. La empresa iniciará estudios sísmicos detallados en el sector norte del bloque en septiembre de 2026. Los datos técnicos de esta campaña permitirán perforar nuevos pozos en esa zona hacia finales de 2027.

Gas natural y eficiencia

La estrategia gasífera complementa el boom petrolero con números sólidos. Pampa proyecta un pico de producción de 20 a 22 millones de metros cúbicos diarios en los próximos cuatro años. Este volumen contempla compromisos de peso: 6 millones diarios para el futuro proyecto de GNL flotante (FLNG) del consorcio Southern Energy y el autoabastecimiento de sus centrales térmicas.

El transporte dejó de ser un limitante. La empresa aseguró una capacidad de 3,2 millones de metros cúbicos diarios en el tramo Buenos Aires del gasoducto Perito Moreno. Esta vía de evacuación servirá como anclaje para suministrar gas a la central Genelba y capturar márgenes spot plenos.

La eficiencia operativa confirma el acierto del modelo de negocio. Los costos de extracción (lifting costs) en petróleo cayeron un 28% interanual. El barril se ubica hoy en 15 dólares, pero la proyección corporativa perfora ese piso. La puesta en marcha de la nueva CPF en 2027 hundirá el costo a 5 dólares por barril, un número que desatará una generación de caja masiva.

Fertil Pampa: urea con gas de Vaca Muerta

El proyecto Fertil Pampa en Bahía Blanca corona la tesis de inversión de la compañía. La nueva planta de urea demandará 2.700 millones de dólares y entregará 2,1 millones de toneladas anuales. Esta megaobra suprime la dependencia de importaciones de regiones inestables y ataca un déficit crónico de 2 millones de toneladas en el Cono Sur, con foco en el mercado brasileño.

El esquema de costos explica la rentabilidad del proyecto, según explicaron los directivos de Pampa a los inversores. El gas de Vaca Muerta fluye hacia la planta a un precio de transferencia interno fijado en 3 dólares por MMBtu. El gas y la electricidad representan el 70% del costo productivo en la industria de la urea. Al controlar ambos insumos desde el pozo hasta la planta, Pampa anula la volatilidad externa.

Esta ventaja competitiva blinda el margen operativo y asegura ingresos anuales estimados en 1.000 millones de dólares. El margen EBITDA proyectado alcanza un 65%, una cifra que supera holgadamente el promedio de la industria petroquímica global.

La ingeniería financiera para el megaplan

El presupuesto de capital (CapEx) dimensiona la escala del despliegue. Pampa desembolsará 1.000 millones de dólares solo en 2026, con foco total en perforaciones y la CPF de Rincón de Aranda. Para 2027, la inversión ascenderá a 700 millones, excluyendo la planta de urea. El ciclo total en Rincón de Aranda insumirá 4.500 millones de dólares hasta 2041.

La arquitectura financiera para la planta de urea mitiga los riesgos corporativos. La empresa estructuró el capital con un 60% de deuda bajo la modalidad "project finance" y un 40% de capital propio. Pampa inyectará 1.400 millones de dólares de sus propias reservas durante los 41 meses de construcción.

El mercado convalida este rumbo. La reciente colocación de bonos 2037 logró el spread más bajo respecto a los bonos del Tesoro estadounidense en la historia corporativa argentina. Las exportaciones totales de Rincón de Aranda alcanzarán los 17.000 millones de dólares durante su vida útil, un flujo de divisas que afianza a Pampa Energía como un activo sistémico irremplazable para la economía nacional.

Los 7 RIGI en los que participa Pampa

Pampa Energía y sus compañías afiliadas (como TGS) participan en 7 proyectos estratégicos bajo el marco del RIGI, que abarcan los sectores de petróleo, gas, midstream, GNL, fertilizantes y líquidos de gas natural.

1. Rincón de Aranda (Petróleo - Shale Oil)

Inversión: $4.500 millones de dólares (proyectada hasta 2041).

Descripción: Bloque de crudo insignia de Pampa Energía en Vaca Muerta. La aprobación bajo el RIGI le otorga estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por 30 años.

2. Fertil Pampa (Fertilizantes)

Inversión: $3.000 millones de dólares.

Descripción: Construcción de la planta de urea granular más grande de América Latina ubicada en Bahía Blanca. Su meta es industrializar y monetizar de forma directa el gas natural proveniente de Vaca Muerta.

3. Proyecto Integrado de Líquidos de Gas Natural - NGL (Petroquímica)

Inversión: $3.000 millones de dólares.

Descripción: Desarrollo presentado por su afiliada TGS tras la aprobación de su decisión final de inversión (FID).

4. Ampliación del Gasoducto Perito Moreno (Midstream / Transporte de Gas)

Descripción: Iniciativa privada de TGS para expandir la capacidad de transporte de gas. Permitió a Pampa adjudicarse 3,2 millones de metros cúbicos diarios para abastecer a su central térmica Genelba y capturar el margen spot completo.

5. Gasoducto Dedicado a San Matías (GNL / Transporte)

Descripción: Obra de infraestructura de transporte, diseñada específicamente para viabilizar y abastecer el futuro proyecto de GNL flotante (FLNG) del consorcio Southern Energy.

6. Inversiones asociadas al transporte de crudo

Descripción: Proyectos de midstream orientados al transporte de petróleo de Vaca Muerta (incluyendo el oleoducto Vaca Muerta Sur), fundamentales para la exportación total del crudo de Rincón de Aranda hacia el año 2028.

7. Proyectos integrados de gas y energía en bloques core