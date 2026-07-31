El Gobierno aprobó el RIGI para la planta de fertilizantes de Pampa Energía y la ampliación de MEGA

El Gobierno nacional aprobó este viernes el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de dos proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta : la planta de fertilizantes de Pampa Energía en Bahía Blanca y la ampliación de Compañía MEGA . En conjunto, las iniciativas representan inversiones por USD 3.060 millones.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo , quien precisó que el proyecto de Pampa demandará USD 2.700 millones y generará más de 3.500 puestos de trabajo durante la etapa de construcción. Según indicó, la producción de urea granulada permitirá agregar valor al gas natural y tendrá un impacto positivo en divisas superior a USD 800 millones anuales.

En el caso de Compañía MEGA, la inversión aprobada asciende a USD 360 millones para ampliar la capacidad de producción de líquidos del gas natural en 1.500 toneladas por día. El proyecto prevé unos 800 empleos y exportaciones estimadas en USD 190 millones por año.

"Con estos proyectos, el RIGI ya totaliza 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, por una inversión comprometida de USD 49.000 millones", sostuvo Caputo en su cuenta de X.

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El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI de dos nuevos proyectos:



La planta de fertilizantes de Pampa Energía, que va a demandar una inversión de USD 2.700 millones y generará durante su construcción más de 3.500 puestos de trabajo. Este proyecto de alto… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 31, 2026

La aprobación se conoció luego de una reunión realizada este viernes en Casa Rosada, donde directivos de Pampa Energía presentaron al Gobierno el estado de las principales inversiones que el grupo impulsa en el país.

La planta de urea de Pampa Energía en Bahía Blanca

El proyecto aprobado corresponde a Fértil Pampa, subsidiaria de Pampa Energía, que construirá un complejo petroquímico en Bahía Blanca destinado a producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea granulada. La capacidad prevista equivale a unas 6.000 toneladas diarias y convertirá al emprendimiento en uno de los mayores proyectos industriales vinculados al gas natural en la Argentina.

La compañía ya tomó la decisión final de inversión (FID) y adjudicó el contrato EPC -ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha- a las firmas Tecnimont y SACDE, bajo la modalidad “llave en mano”. El esquema contractual busca limitar eventuales desvíos de costos durante la ejecución de la obra.

Pampa Energía construirá una planta de producción de urea granulada en el Polo Industrial de Bahía Blanca.

Los trabajos demandarán aproximadamente 41 meses, por lo que la puesta en marcha se proyecta hacia fines de 2029. Además del RIGI nacional, Fértil Pampa solicitó adherirse al Régimen de Inversiones Estratégicas de la Provincia de Buenos Aires (REPIE).

La expansión de MEGA para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

El proyecto de Compañía MEGA había solicitado su adhesión al RIGI en marzo y apunta a incrementar en torno al 27% la producción total de la empresa. La ampliación permitirá procesar mayores volúmenes de líquidos asociados al gas natural provenientes de la cuenca neuquina.

La iniciativa contempla un plan de obras de tres años, entre 2026 y 2028, con trabajos en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Entre las principales obras figuran nuevas plantas de rebombeo en General Roca y La Adela, mejoras en la planta separadora de Loma La Lata y adecuaciones en la planta fraccionadora de Bahía Blanca.

La empresa estima una producción adicional superior a 500.000 toneladas anuales de etano, propano, butano y gasolina natural. Cerca del 80% de ese volumen se destinará a exportaciones, mientras que el resto abastecerá principalmente a la industria petroquímica local.

Los otros proyectos del grupo Pampa

El grupo lleva adelante una serie de inversiones estratégicas. Entre ellas, se encuentran la expansión del Gasoducto Perito Moreno (GPM) de Transportadora de Gas del Sur (TGS), con una inversión de USD 700 millones y una capacidad adicional de 14 millones de metros cúbicos diarios prevista para el invierno de 2027; un proyecto integral de líquidos de gas natural de TGS por USD 3.000 millones; y el desarrollo petrolero de Rincón de Aranda, que contempla inversiones por USD 4.500 millones.

El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, vinculó la aprobación del régimen con la posibilidad de acceder a financiamiento internacional. "La estabilidad jurídica e impositiva que brinda el RIGI nos permite acceder al financiamiento externo necesario para concretar inversiones récord. Los cuatro principales proyectos de Pampa y TGS suman casi 11.000 millones de dólares de inversión para transformar el potencial del gas de Vaca Muerta en nuevos empleos y más divisas para la Argentina", afirmó.