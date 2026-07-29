Litio: Oficializan el RIGI para la subsidiaria de la minera china Zijin Mining

El Ministerio de Economía de la Nación oficializó la aprobación de un nuevo proyecto dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ), destinado a la producción de litio en Catamarca. La iniciativa, presentada por LIEX S.A. , contempla un desembolso de US$709 millones para la construcción de infraestructura y equipamiento orientado a la obtención de carbonato de litio.

Las instalaciones se ubican en el Salar Tres Quebradas , conocido en la industria como Proyecto 3Q , dentro del municipio de Fiambalá , en el sudoeste catamarqueño. Allí, la compañía prevé el montaje de una planta procesadora con capacidad para alcanzar las 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, un insumo con demanda creciente por parte de la industria global de baterías.

Un dato central para entender el peso de esta aprobación: LIEX S.A. es una subsidiaria de la minera china Zijin Mining, que con este aval se convierte en la primera empresa de capital chino en obtener luz verde del Comité Evaluador del RIGI. El desarrollo del Proyecto 3Q incluye la perforación de pozos para extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos internos y tuberías, según el detalle técnico presentado ante el organismo.

La incorporación al régimen quedó plasmada en la Resolución 1153/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo. El texto oficial incorporó al régimen a la sucursal dedicada de LIEX, constituida como Vehículo de Proyecto Único, y fijó el 30 de noviembre de 2027 como fecha límite para que la empresa cumpla con el monto mínimo de inversión exigido. La adhesión formal del proyecto quedó establecida con fecha del 3 de julio de este año.

LIEX S.A., subsidiaria de la china Zijin Mining, suma US$709 millones al RIGI.

"Una muy buena noticia"

Según la información procesada por la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, celebró el anuncio y definió la aprobación como "una muy buena noticia para Catamarca".

En materia de balanza comercial, la iniciativa estima ingresos de divisas por exportaciones de alrededor de US$400 millones anuales. A esto se suma un horizonte de largo plazo: los estudios presentados indican que el yacimiento cuenta con recursos para sostener más de 19 años de producción efectiva.

El mapa del RIGI

Con esta incorporación, el RIGI eleva a 21 el número de proyectos aprobados, con compromisos de inversión que en conjunto superan los US$46.700 millones. El régimen acumula ya 11 proyectos vinculados al litio, distribuidos en las tres provincias del triángulo del noroeste argentino: Catamarca, Salta y Jujuy.

Catamarca concentra ahora su tercer proyecto litífero bajo el RIGI. En el Salar del Hombre Muerto, la australiana Galan Lithium opera la planta Hombre Muerto Oeste, con capacidad de 12.000 toneladas anuales, mientras que Rio Tinto desarrolla allí su expansión Fénix, con 9.500 toneladas adicionales y una inversión de US$530 millones. En Salta, la misma Rio Tinto tiene aprobado el Proyecto Rincón, con capacidad para 60.000 toneladas anuales y una inversión de US$3.000 millones.

Con el ingreso de LIEX, Catamarca reafirma su posición estratégica dentro del triángulo del litio, sumando a un actor de capital chino a un ecosistema de inversiones que combina a jugadores australianos, británico-australianos y ahora asiáticos en la carrera por el mineral crítico.