Litio: Nación aprobó un RIGI por 700 millones de dólares en Catamarca

El Salar Tres Quebradas se prepara para convertirse en uno de los proyectos de litio más relevantes de Catamarca . El Gobierno nacional aprobó el ingreso al RIGI de la iniciativa presentada por LIEX S.A ., que contempla una inversión de 709 millones de dólares y una capacidad de producción de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio .

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía , Luis Caputo , quien destacó que la planta se construirá en Fiambalá y estará acompañada por obras de infraestructura para la extracción y procesamiento de salmuera .

Según los datos oficiales, el complejo incluirá pozos de extracción, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos, tuberías e instalaciones industriales auxiliares. También se prevén obras de control de inundaciones y otras tareas necesarias para garantizar la operación del yacimiento.

Importante



El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del Proyecto de la Sucursal Dedicada de LIEX S.A., una nueva iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca.



El proyecto contempla una… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 14, 2026

Una producción con horizonte de casi dos décadas

El punto central del proyecto es la capacidad de la planta. Con 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, el Salar Tres Quebradas se ubicará entre las iniciativas de mayor escala del país y ampliará de manera significativa la oferta argentina del mineral.

Caputo señaló que los estudios presentados por la empresa muestran recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva y proyectó que las exportaciones del proyecto podrían generar ingresos cercanos a U$S 400 millones por año.

La iniciativa también tendrá impacto en el empleo. El Gobierno estimó que el desarrollo del complejo demandará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación.

El litio gana protagonismo. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Catamarca suma otro proyecto estratégico de litio

Con la incorporación de LIEX, subsidiaria de la minera china Zijin Mining, Catamarca suma un nuevo proyecto aprobado bajo el RIGI y consolida su presencia en el negocio del litio.

En el Salar del Hombre Muerto, la australiana Galan Lithium opera desde abril la planta Hombre Muerto Oeste, con capacidad para producir 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio. En esa misma zona, Rio Tinto desarrolla la expansión del proyecto Fénix, que agregará 9.500 toneladas adicionales.

La actividad bajo el régimen también se extiende a Salta. Allí, Rio Tinto tiene aprobado el proyecto Rincón, una expansión con capacidad para 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería y una inversión estimada en U$S 3.000 millones.

Con estos desarrollos, Catamarca, Salta y Jujuy continúan fortaleciendo el llamado triángulo del litio, la región que Argentina comparte con Chile y Bolivia y que concentra algunas de las mayores reservas de este mineral a nivel mundial.