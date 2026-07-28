El VMOS mantiene su cronograma pese al conflicto de Ormuz

Miguel Galuccio confirmó que el VMOS sigue en plazo y descartó cambios por la crisis en Ormuz.

La construcción del VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) mantiene su hoja de ruta y continúa avanzando sin modificaciones en los plazos previstos. Así lo aseguró Miguel Galuccio , fundador, presidente y CEO de Vista Energy , en conversación con inversores por el segundo trimestre del año.

El directivo brindó a los inversores una actualización detallada sobre el mayor proyecto de infraestructura destinado a ampliar la capacidad de exportación de petróleo desde Vaca Muerta .

Durante la presentación de resultados de la compañía, el ejecutivo explicó que la ejecución global de la obra alcanza el 65% y sostuvo que, pese a algunos inconvenientes logísticos derivados del conflicto en Medio Oriente, el desarrollo continúa dentro del cronograma original. La previsión sigue siendo completar el proyecto hacia mediados de 2027.

"La construcción del proyecto VMOS está básicamente progresando muy bien. En general, la ejecución del proyecto hoy está en 65%. El oleoducto está en 82%, el almacenamiento en tierra está en 38% y la terminal offshore en 73%. Proyectamos que la fecha de finalización completa del proyecto será para mediados de 2027", afirmó Galuccio.

Miguel Galuccio brindó detalles del avance del VMOS.

El impacto del cierre del Estrecho de Ormuz

El único factor que hoy genera un seguimiento especial está vinculado al traslado de una pieza crítica para la terminal marítima. Se trata de la monoboya que deberá instalarse en Punta Colorada, cuyo envío se vio afectado por el cierre del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio mundial.

Sin embargo, Galuccio transmitió tranquilidad respecto del impacto que esa situación podría tener sobre la obra y aclaró que el equipo técnico ya trabaja en distintas alternativas para evitar que el inconveniente altere el calendario previsto para el proyecto.

"El envío de un componente muy específico como la monoboya se está viendo afectado por el cierre del Estrecho de Ormuz. El equipo de VMOS está analizando distintas alternativas para resolver ese tema. Pero el proyecto se mantiene en cronograma", sostuvo.

El CEO de Vista también descartó que esa situación obligue a modificar el esquema logístico previsto para evacuar la producción de Vaca Muerta. Según indicó, la planificación original continúa vigente y no será necesario recurrir a un mayor transporte por camiones.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur ya superó el 70% de avance.

Una obra clave para las exportaciones de petróleo

Tal como informó +e, durante una reunión de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, Maia Goldin, gerenta de Estrategia de YPF, repasó el estado del proyecto y destacó que la iniciativa ya supera el 70% de ejecución.

La ejecutiva recordó que el VMOS permitirá concretar la primera carga de petróleo desde la terminal de aguas profundas de Punta Colorada entre fines de este año y comienzos del próximo, con una capacidad inicial de exportación de 180.000 barriles diarios.

"El VMOS nos va a permitir exportar, en lo que nosotros llamamos first oil o la primera carga, que va a estar para fin de este año o principios del año que viene, 180.000 barriles por día de petróleo", explicó Goldin durante su exposición.

La planificación contempla una ampliación gradual del sistema. Con mejoras en la producción, el ducto podrá transportar hasta 550.000 barriles diarios durante el tercer trimestre del próximo año y alcanzar una capacidad potencial de 700.000 barriles diarios a partir de 2028.

El mayor proyecto de infraestructura para exportar petróleo de Vaca Muerta avanza sin cambios en su planificación.

El proyecto que cambiará la logística de Vaca Muerta

El VMOS demanda una inversión cercana a 3.000 millones de dólares y es desarrollado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol. La obra unirá el corazón productivo de Vaca Muerta con una nueva terminal marítima en Punta Colorada, preparada para operar buques VLCC de gran porte.

Para la industria, el nuevo sistema permitirá eliminar una de las principales restricciones que hoy enfrenta el crecimiento del shale argentino: la capacidad de evacuación del crudo. Según las estimaciones de YPF, la infraestructura podría generar exportaciones por U$S 15.000 millones anuales hacia 2030 y superar los U$S 20.000 millones en los años siguientes.