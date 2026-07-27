Vaca Muerta: YPF avanza con la licencia para perforar 12 pozos del megaproyecto Argentina LNG

YPF tramita la licencia ambiental para el plan piloto Meseta Buena Esperanza , uno de los 5 bloques de Vaca Muerta que producirán gas para el proyecto Argentina LNG desde la costa rionegrina. La operadora avanza con la burocracia de permisos regulatorios, mientras el consorcio busca financiamiento internacional para la megainversión exportadora.

La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén, comunicó que en el Expte. N° EX-2026-02274254- -NEU-SARN#MTUR se tramita la Licencia Ambiental del Proyecto: “Informe Ambiental Proyecto LNG_LOC-MBE-004, 038, 105 e Instalaciones Asociadas”, propuesto por YPF en el Área de Concesión Meseta Buena Esperanza.

El proyecto en estudio consiste en la construcción de 3 locaciones y sus caminos de acceso, la perforación y terminación de 12 pozos, el tendido de 5 ductos con trampas, la construcción de 2 instalaciones concentradas, y su operación, mantenimiento y abandono.

Esta resolución ambiental da el puntapié inicial a la fase operativa del megaproyecto Argentina LNG para extraer el gas natural que abastecerá a los buques de licuefacción en la costa rionegrina. Este avance cristaliza el acuerdo entre Neuquén e YPF para impulsar el proyecto GNL, mediante el cual el gobierno de Rolando Figueroa otorgó cinco Concesiones de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) sobre los bloques Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte, y Las Tacanas I y II.

USD 160 millones de inversión

Según consta en el acuerdo con la Provincia, YPF se comprometió a ejecutar un en Meseta Buena Esperanza I un Plan Piloto con un desembolso inicial de 160.939.000 dólares. Las tareas se concentrarán en los nodos LOC-MBE-004, LOC-MBE-038 y LOC-MBE-105.

Las perforaciones navegarán dos niveles estratégicos de la formación: Cocina y Orgánico Inferior. El diseño técnico planea la perforación de 12 pozos horizontales con ramas laterales de 2.000 metros de extensión, 33 etapas de fractura por pozo, y una distribución en cinco planchadas (PADs) de producción.

Esta diagramación optimiza drásticamente el uso del espacio físico en superficie. El esquema subsuperficial establece un distanciamiento de 300 metros entre pozos del mismo nivel. La compañía consolida de esta manera el modelo de factoría que maximiza la extracción de hidrocarburos no convencionales.

Las obras midstream

El desarrollo del upstream exigirá también soluciones inmediatas de evacuación. El trámite de la licencia ambiental en la Secretaría de Ambiente provincial incluye el tendido de cinco ductos equipados con trampas para herramientas de mantenimiento. La operadora construirá también dos instalaciones concentradas de tratamiento. Estas plantas permitirán agrupar, medir y derivar el gas hacia el sistema troncal de transporte.

Los trabajos en Meseta Buena Esperanza representan el primer eslabón productivo de una cadena mucho más grande. El proyecto Argentina LNG avanza paralelamente en su estructuración comercial. YPF comparte este consorcio estratégico con la firma italiana ENI y la compañía XRG de Abu Dhabi, que tendrán una participación del 32% del capital social cada una de las 5 áreas en Vaca Muerta destinadas a producir gas, mientras que YPF conservará el 36%.

El principal desafío actual de la sociedad radica en la ingeniería financiera. Las empresas buscan activamente financiamiento internacional en los mercados globales, con el objetivo de firmar la Decisión Final de Inversión (FID) antes de fin de año.