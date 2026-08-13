Argentina LNG pide adhesión al RIGI para invertir U$S 51.000 millones en GNL

Argentina LNG presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de su proyecto integrado de producción y exportación de gas natural licuado (GNL) , con una inversión acumulada de 51.000 millones de dólares durante todo el proyecto. Siendo la mayor inversión privada de la historia argentina y la más elevada para un proyecto RIGI hasta el momento.

El proyecto, impulsado por YPF , Eni y XRG , contempla el desarrollo de una cadena de valor integrada que permitirá transformar los recursos de gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales. Su diseño incluye la producción de gas rico en Neuquén , infraestructura dedicada de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) , cuya capacidad será de 12 MTPA en conjunto, que operarán frente a la costa de Río Negro , en el Golfo San Matías .

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF afirmó, "la adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía. Estamos hablando de una plataforma de crecimiento que generará empleo, desarrollo tecnológico, proveedores locales y una inserción internacional inédita para nuestro país".

FOTO DE ARCHIVO. Argentina LNG solicita ingreso al RIGI: USD 51.000 millones para exportar gas de Vaca Muerta. REUTERS/

La inversión de Argentina LNG

La solicitud de adhesión al RIGI constituye un hito clave para el desarrollo de Argentina LNG. El régimen proporciona un marco de estabilidad jurídica, fiscal, aduanera y cambiaria de largo plazo, fundamental para viabilizar proyectos de infraestructura energética de gran escala, intensivos en capital y orientados a la exportación. Condiciones esenciales para atraer inversión y financiamiento internacional a largo plazo, necesarios para la ejecución de este tipo de iniciativas.

Se estima que el proyecto genere ingresos por exportaciones cercanas a U$S 10.000 millones anuales durante dos décadas, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de la balanza comercial y al ingreso de divisas para el país.

El plan de inversiones contempla un desembolso total estimado de U$S 51.000 millones a lo largo de todo el proyecto. Hasta 2031, fecha prevista para la puesta en operación de las dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), se estima un nivel de inversión cercano a los U$S 29.000 millones. De ese monto, aproximadamente U$S 24.000 millones estarán destinados al desarrollo de infraestructura estratégica, incluyendo los complejos industriales, ductos dedicados, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG, mientras que alrededor de U$S 5.000 millones se invertirán en el desarrollo del upstream y la perforación de los pozos necesarios para alcanzar el nivel de producción que permitirá abastecer a plena capacidad ambas unidades de licuefacción.

Con U$S 51.000 millones en juego, Argentina LNG avanza en su solicitud al RIGI para posicionar al país como exportador global de energía.

Financiamiento, empleo y desarrollo local

Durante la etapa de construcción del proyecto, una parte sustancial de la inversión será financiada bajo un esquema de Project Finance, obtenida en los mercados internacionales, una de las soluciones más utilizadas a nivel mundial para grandes proyectos de infraestructura energética. Este financiamiento estará respaldado por contratos de exportación de largo plazo con compradores internacionales con calificación "investment grade".

En la etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030, Argentina LNG generará aproximadamente 20.000 puestos de trabajo anuales, entre directos, indirectos e inducidos, alcanzando picos de hasta 40.000 trabajadores durante los períodos de mayor actividad, previstos para el tercer año del proyecto. Mientras que para la fase de operación y a lo largo de toda su vida útil, el proyecto sostendrá alrededor de 8.000 puestos de trabajo anuales, entre empleos directos e indirectos, contribuyendo al desarrollo económico de Neuquén, Río Negro y de toda la cadena de valor energética nacional.

Asimismo, se prevé una fuerte participación de proveedores nacionales, con una contratación estimada de USD 15.000 millones en bienes y servicios, impulsando el crecimiento de la industria local y el desarrollo de capacidades productivas asociadas al sector energético.