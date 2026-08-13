Cómo es la cinta que reemplaza camiones de arena en Permian

La arena de fractura es uno de los insumos más pesados —literal y logísticamente— de la fractura hidráulica. Durante más de una década, la industria del shale resolvió su transporte con camiones , un modelo que multiplica costos operativos y expone a los operadores a cuellos de botella cuando la actividad de perforación se acelera.

En la Cuenca Pérmica, ese esquema empieza a mostrar sus límites: solo en esa cuenca se registran más de 2,5 millones de viajes de camiones de apuntalante por año , según datos del informe Frac Sand and Proppant Market Report 2026 de Research and Markets.

Dune Express: la apuesta de Atlas Energy Solutions

Frente a ese escenario, Atlas Energy Solutions desarrolló Dune Express, un sistema de cinta transportadora eléctrica de poco más de 67 kilómetros que conecta su mina de Kermit, Texas, con puntos de entrega directamente en boca de pozo dentro de la Cuenca Midland. Según el reporte de Grand View Market Insights (Frac Sand & Proppant Market Size, Forecasts Report 2026-2035), el proyecto representa "una reestructuración fundamental de la economía del último tramo" en la logística de apuntalantes, al reducir de forma estructural el componente de transporte por camión.

En junio de 2026, Atlas confirmó la puesta en marcha operativa completa de la Fase 1 del sistema, con un rendimiento de 1,5 millones de toneladas por año, activada justo antes del arranque de la temporada de perforación pérmica de ese año. La compañía sostiene que el esquema le permite ofrecer ahorros medibles en el costo total de entrega frente a la arena Northern White transportada por ferrocarril, lo que le da margen para ganar participación de mercado frente a proveedores tradicionales del norte de Estados Unidos.

La automatización no se detiene en la cinta transportadora: Atlas también expande el transporte autónomo de arena en la cuenca, con una segunda ubicación de carga en operación y el objetivo de sumar 100 camiones sin conductor hacia mediados de 2027, según relevó Petroleum Connection.

El avance de Atlas presiona al resto del sector. U.S. Silica, líder global del mercado con una participación del 13,5% y operadora de 21 instalaciones entre minas de Northern White Sand en Wisconsin e Illinois y operaciones in-basin en Permian y Eagle Ford, completó en abril de 2026 una expansión de 1,2 millones de toneladas anuales de capacidad in-basin en el Pérmico, reforzando su posición regional ante el crecimiento de la demanda.

Vaca Muerta: el camión sigue siendo la regla

Mientras Permian ensaya alternativas al transporte por ruta, en Vaca Muerta el modelo de distribución de arena de fractura continúa apoyado en la logística de camiones, sin desarrollos de infraestructura fija equivalentes a estas iniciativa del Norte.

El contraste es relevante porque el mercado argentino de arena de fracturación proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,20% entre 2026 y 2035, impulsada por la expansión de la extracción de petróleo y gas natural, según el informe Mercado Argentino de Arena Frac (2026-2035). Ese ritmo de crecimiento anticipa mayor presión sobre una cadena logística que, a diferencia de la pérmica, todavía no cuenta con alternativas de transporte fijo a gran escala.

Un posible punto de inflexión para la logística del shale

Según trascendió en Petroleum Connection, un experto de la industria consultado sobre el Dune Express señaló que "Atlas ha redefinido lo que es posible", y remarcó que la iniciativa apunta a uno de los principales cuellos de botella del shale. El desempeño de este proyecto en el mediano plazo —sujeto a mantenimiento, confiabilidad del sistema y estabilidad de la demanda— será observado de cerca por operadores de otras cuencas de esquisto, incluidas Eagle Ford y Bakken, como posible modelo a replicar.

Para Vaca Muerta, que crece a un ritmo de dos dígitos y sostiene su cadena de suministro sobre ruedas, el caso pérmico funciona como referencia obligada a la hora de evaluar si la infraestructura fija de transporte de arena puede ser, también, parte de su próxima etapa de desarrollo.