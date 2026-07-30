Milei propone cambios en cabotaje: ¿Cómo afectará a Vaca Muerta y al transporte de arena?

Se busca sacar los camiones de arena de las rutas y que la nueva logistica sea por el río Paraná, Ibicuy y San Antonio.

La arena de fractura aparece como el caso testigo detrás de la reforma del régimen de cabotaje que avanza en el Congreso. Cada pozo consume entre 11.000 y 15.000 toneladas de este material, y hoy ese volumen viaja casi en su totalidad por camión desde Entre Ríos hasta Vaca Muerta , en Neuquén , en un recorrido donde circulan cerca de 1.500 camiones diarios .

La iniciativa que el oficialismo toma como base legislativa es el expediente 1899-D-2026 , presentado el 4 de mayo de 2026 en la Cámara de Diputados. Su autor es Diógenes Ignacio González (UCR, Corrientes), acompañado por los cofirmantes Guillermo César Agüero , Darío Schneider , Lisandro Nieri y Daiana Fernández Molero . El trámite parlamentario permanece en una etapa inicial.

El proyecto de González modifica únicamente los artículos 3° y 6° del Decreto-Ley N° 19.492/44, sin tocar el artículo 1°, que mantiene la reserva del cabotaje para buques de bandera argentina. La nueva redacción del artículo 6° habilita autorizaciones para buques extranjeros "cuando razones de interés público, eficiencia logística, integración regional, o insuficiencia de oferta de transporte de bandera nacional así lo justifiquen", y permite "la realización de escalas en uno o más puertos nacionales dentro de un mismo itinerario". ESe trata de un cambio acotado, pensado en origen para dinamizar la Hidrovía Paraná-Paraguay y el comercio con provincias del NEA, sin mención específica a Vaca Muerta ni al insumo de fractura en su texto.

La vinculación directa con la arena de fractura y Vaca Muerta aparece en los agregados que el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, incorpora sobre la base del texto de González para armar la versión que el gobierno enviará al Congreso, tal como lo anunció Milei en la exposición rural de Palermo.

El esquema conecta el Puerto de Ibicuy, en el sur de Entre Ríos, con Vaca Muerta.

Río Paraná, Ibicuy y San Antonio

El esquema en danza integra al Puerto de Ibicuy, en el sur de Entre Ríos, como nodo fluvial para embarcar la arena. Desde el Ministerio de Desregulación se planteó además un tramo posterior por el puerto de San Antonio Oeste, ubicado a unos 180 kilómetros del corazón de Vaca Muerta, para completar el trayecto.

Más allá del cambio en los artículos 3° y 6° que propone González, el paquete que arma el Ejecutivo sobre esa base suma dos medidas con impacto directo en la logística del shale: la reducción a cero del arancel para importar embarcaciones de hasta 20 años de antigüedad que se incorporen a la bandera nacional, y la eliminación del impuesto al combustible utilizado por el transporte de cabotaje. Ninguna de las dos figura en el texto original de González; ambas corresponden a la versión ampliada que negocia el Ministerio de Desregulación.

El sector energético, atento

El diagnóstico oficial marca una rigidez estructural en la flota nacional: más del 80% de los buques de bandera argentina dedicados al cabotaje transportan combustibles, mientras que menos de cinco embarcaciones se destinan al traslado de contenedores entre puertos del país. Esa concentración deja a cargas como la arena de fractura, y también a la minería, prácticamente sin alternativa fluvial frente al camión.

La reforma se enmarca además junto a otras obras de infraestructura energética de la región, como el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) hacia la terminal de Punta Colorada y el proyecto Argentina LNG, y con la logística exportadora que exigirá el desarrollo minero del distrito Vicuña (Filo del Sol y Josemaría, San Juan), enfocado en cobre, oro y plata.