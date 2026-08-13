Vaca Muerta aumentó un 89% sus reservas de petróleo: los datos del nuevo estudio

Vaca Muerta es un imán de inversiones, pero necesita reglas claras para la llegada de nuevos capitales intensivos.

Hace trece años, la primera gran radiografía de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA) posicionó a la cuenca neuquina en el radar global. Hoy, la madurez operativa sobre la roca madre redobla la apuesta de forma categórica. El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) certificó que Vaca Muerta alberga 30.170 millones de barriles de petróleo técnicamente recuperables.

Este volumen representa un salto del 89% frente a los 16.220 millones calculados en 2013. La Secretaría de Energía solicitó el informe en octubre de 2025 para actualizar el potencial real del subsuelo. Un equipo multisectorial asumió la tarea y aplicó un análisis volumétrico probabilístico bajo el estándar internacional PRMS 2018, lo que garantiza el máximo rigor técnico.

El uso de esta normativa global aleja al reporte de cualquier optimismo infundado. Las certificaciones aseguran a los inversores internacionales que los barriles contabilizados responden a las mejores prácticas de la industria petrolera. Las universidades nacionales de Buenos Aires (UBA) y La Plata (UNLP) validaron la consistencia metodológica del trabajo.

El consorcio encargado de la evaluación incluyó a especialistas técnicos de YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Vista, Chevron y Tecpetrol. Los datos duros elaborados por estos actores demuestran que el desarrollo no convencional argentino superó sus propias expectativas. El informe identifica tres factores técnicos fundamentales para explicar este crecimiento exponencial de los recursos hidrocarburíferos.

La cesión de áreas entre YPF y Pluspetrol tiene el visto bueno de Neuquén.

La expansión territorial hacia nuevas provincias

El primer factor técnico responde a una cuestión de superficie neta. El área prospectiva útil registró una expansión del 22% frente a la foto de hace una década. Los equipos geológicos mapearon un horizonte de explotación mucho más amplio tras descontar las zonas con limitaciones ambientales.

La zona productiva rentable ya no se limita al núcleo histórico neuquino de Añelo. El bloque no convencional extendió sus fronteras con éxito probado hacia el sur de la provincia de Mendoza y el territorio de Río Negro. Esta ampliación del mapa de calor multiplica las oportunidades para perforar pozos de alto rendimiento.

Mayor espesor útil y saltos de productividad

El segundo factor clave radica en la comprensión profunda de la geología local. El espesor útil de la formación creció un 39%. Los ingenieros comprobaron en el campo que Vaca Muerta no opera como una capa uniforme, sino que presenta múltiples niveles de roca superpuestos.

La industria identifica hoy un mayor número de estos niveles (landing zones) como aptos para la navegación de las herramientas. La curva de aprendizaje acumulada minimizó los riesgos operativos que existían en los primeros años. Las operadoras perforan la roca con una precisión nanométrica impensada en los días fundacionales de Loma Campana.

Finalmente, el factor de recuperación experimentó un incremento superlativo del 54%. La tecnología aplicada al diseño de pozos y a la estimulación hidráulica marca la diferencia real. Las compañías ajustaron la distancia óptima entre perforaciones, optimizaron la arena y extraen mucho más crudo del mismo volumen de roca.

La infraestructura y el impulso del RIGI

Todo el petróleo bajo tierra carece de valor económico si no logra llegar a los mercados internacionales. Aquí entra en juego el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este marco normativo mejora drásticamente las condiciones de rentabilidad y acelera el despliegue del midstream.

Los proyectos de infraestructura resultan vitales para monetizar estos 30 mil millones de barriles en la ventana de oportunidad actual. Obras estratégicas como el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) y la planta de Gas Natural Licuado (GNL) de Southern Energy e YPF/ENI destraban el cuello de botella. La nueva capacidad de evacuación consolida el perfil exportador del país.

Este nuevo inventario de crudo completa el rompecabezas de la cuenca neuquina. El informe del IAPG se acopla al estudio de recursos gasíferos oficializado a través de la Resolución 157/2025. La política energética cuenta hoy con un insumo irrefutable; el desafío ya no pasa por descubrir qué esconde la roca, sino por hundir el capital necesario para transformar ese potencial en divisas contantes y sonantes.