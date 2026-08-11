Vaca Muerta: proyectan que se incorporarán 700 camiones para transportar las arenas

Vaca Muerta: la logística de la arena entra en zona crítica y el sector pide previsibilidad para invertir

La próxima ola de crecimiento de Vaca Muerta ya empezó a tensionar uno de los eslabones del shale: la logística de la arena de fractura . Empresas proveedoras y transportistas advirtieron que el cuello de botella está en la capacidad para mover el insumo hacia las nuevas áreas de desarrollo de la cuenca neuquina.

La discusión se dio durante el panel “Segmentos estratégicos: Arena & Logística” del Supplier Day organizado este martes por el medio Econojournal, donde participaron ejecutivos de Delta Arenas, Cristamine, Transporte Peduzzi y Andreani. Allí advirtieron que, si la actividad se duplica en los próximos años, el sistema requerirá cientos de camiones adicionales y una infraestructura vial más robusta.

El cuello de botella en el transporte

Maximiliano Corbella, director comercial de Delta Arenas, señaló que el mayor problema hoy aparece en el tramo de Añelo y Rincón de los Sauces, una zona que concentra gran parte de los nuevos desarrollos petroleros.

“Toda la arena que hoy tenés que mandar de Buenos Aires tiene que ir hasta Añelo y debe subir. Con todo lo que eso influye, llevar la arena hasta Rincón y después volver, eso te insume unos 200 kilómetros más en la logística”, explicó.

Corbella sostuvo que el desafío pasa por trasladar la arena con eficiencia desde Buenos Aires y la cuenca del Paraná hasta los puntos de entrega. Según sus estimaciones, el crecimiento previsto de la actividad implicará incorporar entre 700 y 800 camiones por año, una presión importante sobre un mercado de transporte que muestra señales de saturación con los 1500 que transitan las rutas por día.

“Estamos ya creyendo que de acá a 4 o 5 años la actividad se va a duplicar y se van a ir incorporando casi 700 camiones por año, y esa va a ser la gran presión”, afirmó.

"Lo que se va a tensionar va desde que producimos la arena hasta que llega a Neuquén. El tramo del medio hoy es el que está tensionado, y va a seguir tensionado, porque el tren va para largo, el barco todavía se está estudiando, pero hoy es más caro todavía mandar un barco que en camiones", sostuvo.

El ejecutivo pidió mayor coordinación en el sector para planificar la demanda con anticipación y evitar ineficiencias en la cadena.

Arena hay; infraestructura, no

Desde Cristamine, Gustavo Maluéndez explicó que la empresa trabaja con arenas de distinta calidad y origen -de la cuenca del Paraná y de cercanía en Río Negro- y que el abastecimiento está garantizado.

“Acá no hay un problema de producción de arena, acá no hay un faltante. Lo que hay es un problema de infraestructura y de logística, que ese es el desafío”, aseguró.

Maluéndez detalló que la compañía desarrolló centros logísticos en el sur, centro y norte de Vaca Muerta para acercar stock a los yacimientos y reducir la presión sobre la última milla. También anunció la incorporación de nuevos equipos para manejo de arena húmeda, una tecnología que busca reducir costos operativos.

El ejecutivo ilustró la magnitud del desafío con un ejemplo: mover 100.000 toneladas de arena desde la cuenca del Paraná hasta Neuquén requiere unos 500 camiones, mientras que transportar el mismo volumen desde una fuente cercana demanda alrededor de 100 equipos. Esa diferencia, dijo, explica por qué las operadoras comenzaron a evaluar mezclas entre arenas de distinta procedencia.

Transporte: tecnología para ganar eficiencia

Por su parte, Juan Cruz López, presidente de Transporte Peduzzi, afirmó que la respuesta del sector pasa por la tecnología y la integración de servicios. La empresa desarrolló sistemas propios para gestionar una operación de gran escala y monitorear la flota en tiempo real. Según explicó, el uso de inteligencia artificial permite procesar automáticamente alertas de conducción y asignar choferes habilitados sin intervención manual, algo que considera indispensable para administrar una operación con cientos de camiones y casi un millar de trabajadores.

López también reclamó mayor previsibilidad contractual. En este punto, advirtió que los contratos de corto plazo dificultan la incorporación de flota y tecnología. “Hace tres años que hablamos de eficiencia”, señaló, y reclamó esquemas que permitan repagar inversiones en un horizonte más largo.

El desafío estructural: rutas, talento y digitalización

Gonzalo Cicilio, gerente de Energía y Minería de Andreani, sostuvo que Vaca Muerta ingresó en una etapa en la que la logística pasó a ocupar un rol central.

“Hoy el gran desafío de Vaca Muerta es logístico. Hoy el desafío no es geológico; la geología está comprobada. El desafío es cómo hacemos para que todo esto suceda”, planteó.

El ejecutivo dividió los problemas en tres niveles: infraestructura y decisión política, capacidad de los operadores logísticos y organización de la propia industria. Advirtió que el deterioro de las rutas incrementa costos directos por menor velocidad y mayor mantenimiento de los camiones, y sumó otro factor de presión: la futura demanda de transporte vinculada a los proyectos de cobre.

"El desarrollo de Vaca Muerta va a coincidir con la minería, particularmente con el cobre. Ahí va a haber demandas de servicios muy parecidos en toda la escala de proveedores, y particularmente la logística con la demanda de los camiones que se van a necesitar. Ahí hay desafíos que son más estructurales", añadió.

"Después, lo que nos confiere a nosotros, los operadores logísticos, empresas de transporte, tiene que ver con poder satisfacer esa demanda, no solo de camiones que estén a la altura, sino también en el personal, los equipos de trabajo, los talentos. No es lo mismo un chofer, para la industria del agro o para la industria del Área metropolitana, que un chofer que esté en el medio de la estepa patagónica, con vientos de 100 kilómetros o en la minería a varios kilómetros de altura, que pueda llevar, tal vez, un camión con 40000 toneladas en el medio de la Cordillera", completó.

Además, cuestionó la baja adopción de herramientas digitales en parte de la industria. “A veces es tan burocrático entrar a un yacimiento. Cada operadora, cada empresa de servicio te pide una plataforma y una documentación distinta”, señaló.