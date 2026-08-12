Adjudicaron los servicios para el campamento del Vaca Muerta Oil Sur en Río Negro

El megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) dio un paso decisivo en su consolidación logística. La compañía adjudicó los servicios esenciales para la operación del campamento de la Terminal Punta Colorada, ubicada en la provincia de Río Negro.

Esta infraestructura alojará a los 1.500 trabajadores responsables de levantar el mayor puerto de exportación de crudo de la Argentina. La contratación abarca rubros críticos para el día a día: alimentación, hotelería, limpieza y mantenimiento general.

La compañía optó por una estrategia de asociativismo. Vinculó a jugadores de peso internacional con empresas de la región para garantizar el arraigo territorial y potenciar el entramado pyme local de cara a los próximos meses de obra.

El entramado empresario detrás de Punta Colorada

El esquema de adjudicaciones refleja una división estratégica de las tareas de soporte. Por un lado, la provisión de alimentos y viandas quedó en manos de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) de perfil mixto.

Esta alianza la integran South Management S.A., operadora de la reconocida firma Cookins, y la Compañía Rionegrina de Alimentos S.A.S. Ambas firmas tendrán la responsabilidad de diseñar, preparar y ejecutar el servicio gastronómico diario para todo el personal.

Por otro lado, la multinacional Aramark asumió los servicios de hotelería, lavandería, limpieza integral y mantenimiento. La firma global aportará sus estándares de calidad para gestionar un campamento con dimensiones y dinámicas propias de una pequeña ciudad emplazada en el Golfo San Matías.

El desafío logístico

Sostener el ritmo de trabajo de 1.500 operarios en una locación aislada impone un rigor extremo en la gestión de los recursos. La planificación del menú y la provisión de insumos exige una logística milimétrica para evitar quiebres de stock.

Las cocinas de esta escala técnica requieren equipamiento de alta gama e infraestructura pesada para el manejo seguro de los alimentos.

Preparar miles de raciones diarias obliga a estandarizar procesos gastronómicos complejos. El principal reto de las empresas concesionarias será mantener un equilibrio constante entre el alto aporte calórico necesario para el trabajo en el terreno y la calidad de los ingredientes.

Impacto directo en la cadena de valor local

Desde VMOS destacaron un punto central: el desarrollo de proyectos energéticos de esta magnitud demanda integrar capacidades. La sinergia entre firmas globales y proveedores rionegrinos facilita la transferencia directa de know-how.

Las alianzas estratégicas permiten combinar los estrictos estándares operativos internacionales con la experiencia situada de las empresas locales. Esta cercanía territorial agiliza la resolución de conflictos cotidianos y optimiza la logística de última milla.

El objetivo de fondo apunta a consolidar un tejido asociativo con la capacidad de trascender la etapa de construcción de la terminal. Las autoridades y empesas buscan que las firmas locales capitalicen esta experiencia para competir en futuras licitaciones de infraestructura en la cuenca neuquina y toda la región patagónica.

Vaca Muerta Oil Sur: la salida al mundo

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur representa la obra de midstream más ambiciosa de la actualidad. El sistema unirá los yacimientos de shale oil en Neuquén con la costa atlántica rionegrina a través de cientos de kilómetros de cañería de gran diámetro.

La Terminal Punta Colorada contará con tanques de almacenamiento de gran capacidad y monoboyas mar adentro. Esta infraestructura de clase mundial permitirá la carga de buques tanque de gran porte (VLCC), factor que reduce los costos de flete de manera drástica.

Una infraestructura para el largo plazo

El diseño del ducto y la terminal portuaria contempla el crecimiento exponencial proyectado para la producción no convencional. Las proyecciones de las principales operadoras marcan un salto cuantitativo en las extracciones para el próximo quinquenio.

Sin vías de evacuación acordes a ese volumen, los récords de etapas de fractura en la roca generadora carecen de sentido económico. Por eso, asegurar la logística temprana del campamento marca el inicio tangible de la etapa más crítica de la obra. Con este puerto en pleno funcionamiento, Argentina afianzará su perfil como proveedor confiable de hidrocarburos a escala global.