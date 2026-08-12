Día de los trabajadores Petroleros Jerárquicos: "Vayamos sanos al trabajo y volvamos sanos"

Cada 12 de agosto , la industria hidrocarburífera argentina se detiene para reconocer a un actor fundamental: el trabajador petrolero jerárquico . Esta fecha no surge del azar. Según el artículo 11 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 637/2011 , la jornada conmemora la fundación del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa en el año 2000.

En diálogo con LU5, Manuel Arévalo , secretario general de la institución desde sus orígenes, recuerda que ya transcurrieron 26 años de peleas intensas para obtener el reconocimiento empresarial y la personería gremial . El camino inició con un acta constitutiva y el esfuerzo de un grupo pequeño de compañeros que recorrieron los yacimientos para explicar la necesidad de organizarse frente a una situación crítica.

El nacimiento del gremio

A finales de la década de los noventa y principios del nuevo milenio, el personal jerárquico enfrentaba condiciones desfavorables. Arévalo describe que en aquel entonces "el jerárquico ganaba menos que el supervisor, menos que el supervisado". Las empresas no reconocían la labor profesional y la brecha salarial se acentuaba cuando los gremios de base conseguían aumentos que no replicaban para el sector jerárquico.

Esta realidad despertó la indignación en los trabajadores. La perseverancia permitió juntar las afiliaciones necesarias para presentarse ante el Ministerio de Trabajo e iniciar el camino hacia la inscripción gremial. Según el Reporte Sindical, este sindicato constituye la primera organización jerárquica, profesional e idónea de la actividad en el país. Arévalo destaca que los comienzos resultaron duros debido a que las empresas cuestionaban la formación de un gremio.

Manuel Arévalo lidera el sindicato desde su fundación el 12 de agosto de 2000 en la Patagonia.

Logros históricos: De los salarios a la infraestructura

La gestión sindical alcanzó hitos que transformaron la vida familiar de los afiliados. Entre los puntos más destacados, Arévalo menciona la lucha por el impuesto a las ganancias, logrando una baja en el impacto del 35% que pesaba sobre los salarios.

Además de las conquistas salariales, el sindicato priorizó la recreación y el bienestar. Actualmente, el gremio cuenta con: Sedes en diversas localidades con salones de eventos; un complejo en Las Grutas que dispone de 23 o 24 departamentos de alta calidad para el turismo familiar; instalaciones para natación y recreación donde antes no existía infraestructura para el jerárquico.

La expansión continúa con obras clave como la próxima sede en Añelo, cuyo avance de obra supervisa la comisión directiva para fijar una fecha de inauguración estimativa.

Seguridad y unidad: El mensaje para el futuro

A pesar del perfil bajo que caracteriza a la conducción, Arévalo enfatiza que el trabajo en los yacimientos requiere una atención constante para evitar incidentes. El sindicato mantiene reuniones periódicas con técnicos de seguridad e higiene y especialistas de las empresas para minimizar riesgos.

En este día especial, el mensaje del secretario general refuerza la unidad como valor central. "Vayamos sanos al trabajo y volvamos sanos del trabajo", dijo. Tras 26 años de historia, el sindicato se consolida como una estructura organizada que defiende el derecho a paritarias y condiciones dignas en una de las actividades más exigentes del país.