Quién es Manuel Arévalo, el líder del Sindicato de Petroleros Jerárquicos que renueva mandato

El 10 de abril, Manuel Arévalo inició un nuevo mandato como secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa . La renovación de autoridades se formalizó tras las elecciones del 19 de diciembre, en las que la Lista Azul y Blanca , la única presentada, quedó al frente de la conducción hasta 2030.

El acto se realizó en el complejo sindical de Las Grutas, con la presencia de autoridades provinciales como el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , además de delegados y miembros de la comisión directiva. La estructura se completa con Maximiliano Arévalo como secretario adjunto y Valentín Bevacqua en la Secretaría Gremial.

Manuel Arevalo Chiqui Petroleros Jerárquicos.jpg Manuel Arévalo, secretario General y miembro fundador del Sindicato de Petroleros Jerárquicos.

Durante su asunción, el dirigente sintetizó los ejes de su gestión en continuidad con períodos anteriores: “Logramos conformar un equipo de trabajo, que hace 15 años nos permite brindar a nuestros afiliados, las mejores condiciones laborales y salariales”. También, señaló: “Siempre tuvimos responsabilidad a la hora de encarar la defensa de nuestros intereses, fuimos garantes de la paz social”.

El crecimiento del Sindicato de Petroleros Jerárquicos

El espacio que conduce Arévalo surgió a comienzos de los 2000 a partir de una demanda específica del sector, vinculada a la falta de representación de supervisores, técnicos e ingenieros dentro de la industria. Hasta ese momento, esos perfiles quedaban fuera de los convenios colectivos dominantes en el sector.

La organización obtuvo personería gremial en agosto de 2005 y, desde entonces, amplió su alcance en la cuenca neuquina. Ese crecimiento estuvo asociado al desarrollo de la actividad no convencional, en particular en Vaca Muerta.

"Ese día dejamos de ser un reclamo aislado para convertirnos en el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, con la fortaleza de una estructura construida desde la base, en los yacimientos y en la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras", indicaron desde el gremio.

Trayectoria y recorrido

Manuel "Chiqui" Arévalo desarrolló su carrera en la actividad petrolera antes de ocupar cargos sindicales. Con el tiempo, construyó una relación de competencia y coordinación con el histórico dirigente Guillermo Pereyra, quien durante décadas lideró el Sindicato de Petróleo y Gas Privado y fue una figura central en la industria hasta su fallecimiento en mayo de 2024.

En 2013, Arévalo fue designado director en YPF en representación de los trabajadores y en reemplazo de Pereyra, durante la gestión de Miguel Galuccio. Al asumir ese rol, el gremialista sostuvo: “Es una responsabilidad que acepté con gusto como neuquino. Sabemos y creemos que la recuperación del sector hidrocarburífero que lleva adelante YPF va a permitir la creación de muchos puestos de trabajo a nivel nacional y provincial. Y los trabajadores somos una parte importante en este proceso; hemos puesto nuestro grano de arena y vamos a estar en consonancia con esta nueva responsabilidad como lo hemos hecho desde nuestra organización gremial”, según consignó entonces La Mañana de Neuquén.

El período energético que viene

Durante el acto, Weretilneck destacó la etapa por la que atraviesa el sector energético y el papel de las organizaciones sindicales en ese escenario. “Felicitaciones a todas las comisiones que asumieron. Estamos en un momento único. Con proyectos energéticos en marcha, inversiones reales y una provincia que decidió ser protagonista en lo que viene, y donde el sindicato de petroleros forma parte de esta nueva era”, dijo el mandatario rionegrino.

Por su parte, Arévalo hizo referencia a proyectos vinculados a la exportación de hidrocarburos desde la costa rionegrina, como el VMOS, en línea con la agenda de desarrollo de infraestructura.