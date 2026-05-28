Superior Energy despidió a su primera línea gerencial en Argentina

Superior Energy Services opera desde el PIN Este en Neuquén, su base principal en la Patagonia argentina.

Durante el día de hoy trascendió una noticia que causó fuerte impacto entre las empresas de servicios petroleros que operan en Neuquén: Superior Energy Services prescindió de su primera línea de conducción en el país .

De acuerdo a la información que circuló en el sector, la empresa despidió al Gerente General de Argentina ; al Gerente de Wireline ; al Gerente de Compras; al Gerente de Mantenimiento y a un especialista en análisis financieros .

Aunque la compañía no difundió precisiones oficiales, fuentes consultadas por este medio no descartaron que se produzcan más desvinculaciones en los mandos altos.

Superior Energies en Neuquén

Con base de operaciones en el Parque Industrial Neuquén (PIN Este) y presencia adicional en Rincón de los Sauces, esta compañía de origen estadounidense acumula casi 30 años de actividad en el país y consolida una posición estratégica en la formación Vaca Muerta.

La filial argentina opera desde 1996 y forma parte de Superior Energy Services, Inc., holding con sede en Houston, Texas, fundado en 1989. La corporación agrupa subsidiarias especializadas como Workstrings, Wild Well Control y Stabil Drill, y cuenta entre sus propietarios mayoritarios a los fondos de inversión GoldenTree Asset Management LP y Monarch GP LLC.

Los cambios

Las desvinculaciones afectan a una de las líneas de servicios más sólidas de la empresa: Wireline. Por el momento, no se registraron modificaciones en la estructura de Slickline, Coiled Tubing ni en los servicios de bombeo.

La cobertura geográfica de Superior Energy en el país es amplia: opera en prácticamente todas las cuencas productivas, desde Tierra del Fuego hasta el norte del país, con una presencia cada vez más concentrada y relevante en Neuquén.

Su cartera de clientes incluye a las principales operadoras del mercado local, que confían en sus equipos para operaciones críticas de pozo. Para garantizar la calidad del servicio, la empresa aplica la normativa API Q2, un estándar internacional que regula la gestión de calidad en compañías de servicios petroleros, con seguimiento permanente de resultados junto a cada cliente.