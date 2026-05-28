El costo de vida en el corazón de Vaca Muerta: ¿Cuánto se necesita para vivir en Añelo?

Los cambios en Añelo se dan a una velocidad que supera todas las proyecciones. Hace 10 años era un pueblo ganadero de 2.500 habitantes; en 2023 se había duplicado a cantidad de gente radicada; actualmente los añelenses son 12.000 y se espera que para 2030 se quintuplique, alcanzando más de 50.000 personas.

Ese crecimiento brutal tiene un precio: la tasa de ocupación inmobiliaria en Añelo oscila entre el 96 y el 100%, y su población creció más de un 80% desde que se disparó la actividad hidrocarburífera, con más de 17.000 trabajadores adicionales en residencia temporaria.

El alquiler: el mayor dolor de bolsillo

Añelo ostenta hoy el título de la localidad con los alquileres más caros del país en relación a su escala. Según datos relevados en mayo de 2026 en los principales portales inmobiliarios —Zonaprop, Argenprop, Properati e iCasas—, el precio promedio de un departamento en Añelo ronda los $1.528.620 mensuales, un valor que supera en un 22,36% la media de toda la provincia de Neuquén.

Pero eso es el promedio. Los extremos son más llamativos: un alquiler puede arrancar en $800.000 y llegar hasta $2.000.000 mensuales. En el segmento premium, una casa estándar con dos dormitorios y un baño, equipada con lo básico, puede costar hasta $2,6 millones, mientras que las propiedades más amplias o en mejores ubicaciones superan los 10.000 dólares mensuales.

image

¿Por qué son tan caros? La lógica del mercado no es residencial convencional. Tres factores estructurales sostienen los valores: alta demanda con oferta escasa (las empresas necesitan alojar dotaciones de manera permanente con rotación constante), el hecho de que en la gran mayoría de los casos es la empresa la que abona el alquiler como parte del beneficio laboral —lo que desacopla el precio del poder adquisitivo individual— y una oferta nueva que no alcanza el ritmo de crecimiento de la actividad.

¿Y el resto de los gastos? La canasta local esta en sintonia con el nivel provincial, que su ubica muy por encima de la media nacional. Los hogares neuquinos deben tener ingresos un 31% superiores al promedio nacional para no caer en la pobreza. En Añelo, la distorsión por la actividad petrolera suma una capa adicional de sobrecosto en alimentos, servicios y transporte.

Vivir en Añelo no baja de los 2 millones de pesos mensuales por persona, una cifra inalcanzable para el 80% de los habitantes de Neuquén.

Los sueldos del sector: ¿quiénes pueden pagarlo?

El convenio colectivo de Vaca Muerta es uno de los más altos del mercado laboral argentino. Tras el último acuerdo paritario, en mayo de 2026 ningún trabajador del sector gana menos de $3.914.000 brutos mensuales —jornada de ocho horas—, con una vianda alimentaria de $35.848,95 por jornada estándar. Además, se mantiene la asignación específica por trabajo en Vaca Muerta en $380.000, que será revisada en la paritaria 2026–2027.

Medido en dólares, el piso convencional equivale a unos USD 2.805 mensuales al tipo de cambio oficial de mayo 2026, casi cuatro veces el salario promedio nacional.

La_Paradoja_de_Vaca_Muerta

La ecuación cruda: quién puede vivir allí y quién no

La paradoja es clara: si bien la expectativa de las familias es conseguir un buen sueldo en las petroleras, acceder a un trabajo petrolero cuesta muchísimo por la adaptación, y las primeras oportunidades laborales son las más difíciles de conseguir.

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, aconseja directamente: "Que venga primero el jefe o la jefa de hogar, se acomode, y recién ahí traiga a su familia. La decepción puede ser muy grande".

Los valores de los alquileres reflejan la especulación de un mercado atravesado por el boom de Vaca Muerta: las empresas alquilan todas las propiedades disponibles para sus empleados al precio que les pidan, y eso empuja los valores hacia arriba para todos.

La conclusión: Añelo es viable si la empresa te paga la vivienda

Para quien llega con un contrato en una operadora o contratista importante —con vivienda cubierta como beneficio—, Añelo es una oportunidad real. Para quien llega a buscar trabajo sin red de contención, los números no siempre cierran: el costo de vida supera ampliamente cualquier ingreso informal o de subsistencia, y la oferta habitacional está virtualmente agotada.

Para 2026 se esperaba que la cantidad de trabajadores en Vaca Muerta alcanzara los 91.000, una demanda que la infraestructura local no está en condiciones de absorber.