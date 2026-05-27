Para Baker Institute, Argentina se incorporará de "manera formal" al mercado de GNL en 2040

Baker Institute proyecta un escenario de transformación estructural para el mercado global del GNL con el horizonte puesto en el año 2050. A través del modelo RWGTM , el informe técnico analiza cómo las dinámicas de inversión y los flujos comerciales posicionarán a Argentina como un actor clave para la estabilidad energética.

El estudio estima que el país se integrará de manera formal al mercado de exportación durante la década de 2040 . Este ingreso permitirá que los recursos de Vaca Muerta compitan en un entorno donde la demanda global de gas natural mantendrá una participación constante de aproximadamente el 26% del total de la energía primaria.

"Argentina ingresa al mercado de exportación de GNL en la década de 2040, y las exportaciones de GNL de las naciones africanas también se expanden. Los suministros de GNL se destinan principalmente a dos regiones: Asia y Europa".

La viabilidad comercial de los proyectos argentinos dependerá directamente de las políticas energéticas que adopten los Estados Unidos. Si se restringen las exportaciones norteamericanas, el suministro de Argentina encontrará una ventana estratégica para expandirse, ayudando a equilibrar el balance del mercado internacional y reforzando la seguridad energética en las regiones importadoras.

GNL Gasoducto generico El informe del Baker Institute proyecta un rol clave de Argentina para 2040.

Argentina versus Estados Unidos

"Alterar el ritmo y la escala de las exportaciones de GNL de EEUU modifica la rentabilidad de los proyectos competidores. Existe una ventaja significativa para el primero en actuar en el mercado mundial del gas, por lo que si un proyecto se retrasa en una parte del mundo, un proyecto competidor en otro lugar puede parecer más favorable. El proyecto retrasado esperaría aún más para encontrar una nueva ventana para obtener una tasa de retorno adecuada".

El informe subraya que el mercado global se volverá cada vez más fungible, eliminando las oportunidades de arbitraje a largo plazo entre las cuencas. En este contexto, la infraestructura de FLNG surge como una alternativa técnica para mitigar el riesgo país y acelerar la monetización de las reservas energéticas disponibles.

"El país exportador más afectado en múltiples escenarios es Rusia. Cuando las exportaciones de GNL de EE. UU. son mayores, las exportaciones rusas son menores; cuando las exportaciones de GNL de EEUU son menores, las exportaciones rusas son mayores".

Los analistas prevén que el Requerimiento Total de Energía Primaria (TPER) en América del Sur crecerá a una tasa anual promedio del 1.2% hasta 2050. Argentina deberá optimizar sus costos operativos para enfrentar la competencia de potencias como Qatar y Rusia, garantizando que sus proyectos mantengan una sólida viabilidad financiera frente a la volatilidad.

caños gnl El proyecto de GNL sigue avanzando en las costas rionegrinas.

Los precios y la competitividad

"Los mercados activan respuestas en múltiples márgenes. Comprender la naturaleza multifacética de las respuestas del mercado es primordial para la estrategia comercial y la política. Los precios convergen en Europa y Asia, lo que indica que el mercado mundial de GNL se vuelve cada vez más fungible, lo que resulta en la eliminación de las oportunidades de arbitraje a largo plazo entre Europa y Asia".

El riesgo por encima del suelo y la incertidumbre política representarán desafíos constantes para atraer el capital necesario hacia la infraestructura de transporte. El informe advierte que cualquier limitación en el acceso a los recursos elevará los precios internacionales, afectando la competitividad de los exportadores emergentes que buscan asegurar contratos de suministro.

"Las exportaciones de GNL de EEUU son sensibles a las realidades cambiantes del mercado. Las autorizaciones de exportación son importantes, pero no dictan los resultados; lo que lo hace es la viabilidad comercial y financiera del proyecto de exportación".

La irrupción de tecnologías sustitutas podría reducir la demanda global de gas si los costos de estas alternativas disminuyen drásticamente hacia el año 2040. Argentina enfrentará el reto de posicionar su suministro en mercados que prioricen la reducción de la intensidad de carbono, lo que obligará a una vigilancia constante de las tendencias de descarbonización.

buque “Hilli Episeyo PAE Pan AMerican Energy Golar GNL.jpg Hilli Episeyo es uno de los buques que marcará la aventura de Argentina en el mercado del GNL.

El futuro del gas natural

"Las nuevas tecnologías que pueden sustituir al gas natural reducirán la demanda, pero el costo importa. Las regiones importadoras con precios más altos deberían adoptar la tecnología de manera más agresiva, lo que llevaría a reducciones de precios a lo largo de la cadena de suministro de gas natural hasta la cabeza del pozo y retrasaría la adopción en las regiones exportadoras".

El modelo RWGTM confirma que la integración del mercado norteamericano actuará como un respaldo fundamental para el balance del suministro global. Si bien Argentina posee una base de recursos de esquisto masiva, su éxito exportador estará ligado a la capacidad de respuesta rápida ante los estímulos de precio y la seguridad energética.

"Todos los escenarios resaltan la importancia de la inversión sin trabas a lo largo de las cadenas de suministro. La capacidad de los actores para responder rápidamente a diferentes estímulos es fundamental para la fungibilidad. Cuando las limitaciones reducen el acceso a los recursos, los precios son más altos".

La investigación asegura que el volumen de exportación nacional dependerá exclusivamente de la estabilidad del entorno de inversión y la transparencia regulatoria. Sin un marco legal que minimice el impacto del riesgo país, los proyectos de licuefacción podrían enfrentar retrasos críticos, perdiendo la ventaja competitiva frente a otros proveedores emergentes.