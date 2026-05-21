Los subsidios energéticos se duplicaron en el primer cuatrimestre y encienden alarmas para el invierno

El lado B del boom de exportaciones producto de la suba de precios por la Guerra en Medio Oriente es un claro aumento de los subsidios energéticos para evitar trasladar este impacto en las tarifas de los hogares. Según un informe de la consultora Economía & Energía, en el primer cuatrimestre del año, el gasto en subsidios se duplicó respecto al mismo periodo del 2025, al pasar de 604 a 1.240 millones de dólares.

El 74% de las transferencias fueron con destino a CAMMESA, mientras que el 16% de las erogaciones totales correspondió a ENARSA y solo el 1% al Plan Gas.

Subsidios energéticos en aumento: Un desafío para el invierno

El número rompe con la tendencia descendente de los últimos cuatro años, donde a partir de la reducción de importaciones por el mayor peso del gas de Vaca Muerta y los ajustes tarifarios, cada periodo mostraba un avance mayor.

Así fue que se pasó de 3.845 millones de dólares en el primer cuatrimestre del 2022, a 2.980 en 2023, a 1.675 en 2024 y a 604 en 2025. Lo más preocupante es que de cara al invierno esto podría intensificarse.

Primero, por el encarecimiento de las compras de GNL y gasoil, donde a pesar de presentar cantidades similares a las del 2025, sus precios más que se duplicaron. En segundo término, porque estas compras no sólo afectarían a las tarifas de gas (donde se planificó una división en 6 cuotas para amortiguar el efecto), sino principalmente en electricidad.

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Quién comparará el GNL

La mayor parte de las compras del GNL importado se la llevarían las centrales térmicas y Cammesa, que irremediablemente terminarán trasladando estos mayores costos. Ya sea a tarifas o, por el delicado panorama social, más probablemente a subsidios.

En ese sentido, desde el IIEP acaban de anticipar los números de lo que va de mayo, que confirman este camino con un salto del 94% en los subsidios energéticos medidos en pesos. En este caso, los gastos por Cammesa avanzaron un 80% y Enarsa se llevó la peor parte con una disparada del 282%.

“No se reflejan aún las compras estacionales de GNL para el invierno a la vez que pueden existir demoras en los devengamientos derivadas del nuevo marco normativo de importaciones”, aclararon.

Cuánto cubre el Estado de la tarifa

De ahí que la evolución de los subsidios acumulados en 12 meses corridos muestra un estancamiento alrededor de su promedio. Actualmente, la cobertura de costos del sistema eléctrico para la categoría residencial indica que, en promedio, el 67% lo aporta el usuario vía tarifas mientras que el 33% del costo lo aporta el Estado nacional.

En cambio, la cobertura de costos de abastecimiento del gas natural indica que un usuario residencial promedio abona el 74% del costo de abastecimiento mientras que el 26% lo aporta el Estado.

El tema de los subsidios energéticos es crucial para la economía argentina y su impacto se siente en el bolsillo de los ciudadanos, especialmente ante la llegada del invierno. La duplicación de estos subsidios en el primer cuatrimestre del año, tal como revela el informe de Economía & Energía, enciende alarmas sobre la sostenibilidad fiscal y el futuro de las tarifas.