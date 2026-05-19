CIARA denunció falta de transparencia en la licitación de GNL y pidió postergar la subasta de Enarsa

CIARA criticó que Enarsa comunicó horas antes de la subasta un incremento del 47% en el costo de regasificación del GNL.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) elevó una nota formal a la Secretaría de Energía para cuestionar las condiciones de la última subasta de GNL organizada por Energía Argentina S.A. ( Enarsa ). El reclamo se basó en el retraso de la comunicación de un nuevo costo asociado al servicio de regasificación del gas natural licuado.

Con una nota dirigida a la secretaria de Energía, María Tettamanti , la entidad criticó que Enarsa informó pocas horas antes de la apertura de la subasta MEGSA que el cargo de regasificación ascendería a 5,16 dólares por millón de BTU sobre un volumen disponible de 454,5 millones de metros cúbicos.

La entidad señaló que ese costo adicional debía aplicarse por fuera de las ofertas presentadas en la plataforma MEGSA, lo que modificó el precio final del GNL regasificado y alteró las condiciones bajo las cuales las empresas debían tomar decisiones comerciales y financieras para participar de la licitación.

Cuestionamientos por el aumento del costo del GNL

En el documento, CIARA sostuvo que el nuevo cargo de regasificación representa un incremento del 47% respecto del spread mínimo de 3,50 dólares por millón de BTU contemplado originalmente en el pliego de la subasta aprobado por la Resolución 33/2026.

Asimismo, la cámara empresarial remarcó que la diferencia entre el valor inicialmente previsto y el finalmente informado por Enarsa carece de una explicación técnica detallada y advirtió que se trata de un componente altamente sensible dentro de la estructura de costos que deben afrontar las industrias para acceder al suministro de gas.

“El costo de regasificación no guarda proporción con la referencia internacional”, indicó la entidad en la nota presentada ante la Secretaría de Energía y ponderó que el sector no cuenta con información suficiente para verificar la razonabilidad del nuevo esquema tarifario aplicado al GNL.

GNL Terminal de Escobar.jpg CIARA pidió que se postergue la licitación de importación de GNL.

Reclamos por la falta de previsibilidad

Otro de los cuestionamientos planteados por CIARA apuntó a los tiempos de comunicación del nuevo cargo. La entidad sostuvo que informar el costo el mismo día de la subasta impidió realizar un análisis adecuado de las condiciones económicas de la operación.

Además, la cámara recordó que una situación similar ya había ocurrido en una subasta anterior de MEGSA, que terminó desierta debido a la falta de información suficiente para estructurar ofertas competitivas y financieramente sustentables.

En la nota, el sector privado pidió que las futuras licitaciones comuniquen el costo de regasificación con un mínimo de 72 horas de anticipación. Según argumentó, esa previsibilidad resulta necesaria para evaluar el precio total del gas y definir la conveniencia de participar en el mecanismo de compra impulsado por Enarsa.

El pedido de postergación de la subasta

Entre las solicitudes concretas elevadas al Gobierno, CIARA reclamó una explicación urgente sobre las razones que llevaron al incremento del costo de regasificación desde USD 3,50 hasta USD 5,16 por millón de BTU.

Además, pidió postergar la apertura de la subasta “por el plazo mínimo necesario” para garantizar condiciones de información equitativas entre todos los potenciales oferentes. La entidad sostuvo que las empresas del sector ya realizan un esfuerzo significativo para afrontar el costo real del servicio de regasificación.

En este sentido, la cámara empresaria advirtió que las compañías no pueden comprometer recursos financieros relevantes “sobre la base de un cargo cuya composición desconoce y cuya razonabilidad no puede verificar”, en referencia al nuevo esquema de costos aplicado sobre el GNL.