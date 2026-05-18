Cóndor Cliff y La Barrancosa: avanza una nueva etapa para las represas de Santa Cruz

El Gobierno redefine el esquema de las represas de Santa Cruz y avanza con su reactivación

Este fin de semana, las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz estuvieron en el centro de las negociaciones entre Nación y la provincia, en un escenario marcado por las expectativas de reactivación del proyecto. Funcionarios y autoridades santacruceñas realizaron una recorrida por las obras de Cóndor Cliff y La Barrancosa para evaluar el estado actual del complejo hidroeléctrico y avanzar en la nueva etapa administrativa que tendrá el emprendimiento.

La visita incluyó inspecciones técnicas en distintos sectores, reuniones de trabajo y recorridos por los campamentos donde se espera recuperar actividad en los próximos meses.

Desde la administración provincial remarcaron que la continuidad de las centrales hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa “representa una obra estratégica por su aporte futuro a la matriz energética y por el impacto económico que tendrá en la provincia”. A su vez, agregaron que el avance del proyecto permitirá sumar capacidad de generación eléctrica e impulsar la actividad regional mediante la creación de empleo, el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento del entramado productivo local.

23114ba525bfc342588b8b747f8cb844_XL Las obras dejarán de depender de ENARSA y pasarán a la órbita de Recursos Hídricos. (Imagen: Gobierno de Santa Cruz)

La recorrida fue encabezada por representantes de esa área nacional junto con funcionarios técnicos y asesores vinculados al proyecto. La comitiva nacional estuvo conformada por Vicente Heredia, director nacional de Obras Hídricas; Liliana Guerrero, directora nacional de Aprovechamiento Multipropósito; Magali Montedoro, directora de Políticas y Programación; Romina Zaniratto, asesora legal; Lucía Olivieri, gerente financiera; Valentina Guanca, asistente técnica; Daniel Coroli, asesor; representantes de ENARSA y de la Universidad Nacional de La Plata; además del diputado nacional Jairo Guzmán.

Por Santa Cruz formaron parte de la actividad el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el secretario de Recursos Hídricos, Emilio Rivera; y el secretario de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, Gastón Farías.

Reclaman prioridad para trabajadores locales

En medio de las gestiones para retomar el ritmo de obra, el Gobierno provincial volvió a poner el foco en el impacto laboral que tendrá el proyecto. Durante la visita, Álvarez insistió en la necesidad de garantizar la contratación de mano de obra santacruceña a través de la aplicación de la Ley 90/10. “El crecimiento de la provincia debe estar acompañado por empleo genuino para los santacruceños”, afirmó el ministro.

El funcionario también vinculó la continuidad de las obras con el acuerdo financiero alcanzado entre Argentina y China, clave para sostener el desarrollo de las centrales. Además, destacó las negociaciones encaradas para superar las diferencias económicas entre ENARSA y la UTE encargada de ejecutar el proyecto.

Las represas salen de la órbita de ENARSA

Uno de los principales cambios definidos es la modificación del esquema de conducción de la obra. En abril, el Gobierno nacional hizo oficial el traspaso de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz a la órbita de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Economía, en medio del proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA). La medida fue dispuesta mediante el Decreto 238/2026, publicado en el Boletín Oficial, y también restableció la denominación original de las obras: Cóndor Cliff y La Barrancosa.

Hasta ahora, estaban bajo la responsabilidad de la empresa estatal que había heredado el rol de comitente en 2017. Con el nuevo decreto, el Ejecutivo delegó en la Subsecretaría de Recursos Hídricos todas las facultades y obligaciones vinculadas a la ejecución del proyecto hidroeléctrico, incluyendo el contrato de obra, sus adendas y las actuaciones administrativas asociadas.

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En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que la centralización de las obras hidráulicas en un único organismo permitirá “una gestión más eficiente y especializada”, además de mejorar el control sobre la ejecución y la administración de los fondos públicos.

“El traspaso permitirá retomar su ejecución de manera más eficiente, evitando una ralentización de la gestión”, señala el decreto.

En ese marco, la Secretaría de Energía deberá coordinar junto con Enarsa el proceso de transferencia de funciones, derechos y obligaciones para garantizar una transición “ordenada y eficiente”.

Vuelven los nombres originales: Cóndor Cliff y La Barrancosa

Otro de los puntos centrales del citado decreto es el cambio de denominación de las centrales hidroeléctricas. La obra había sido rebautizada en 2011 como “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”.

Ahora, el Gobierno de Javier Milei resolvió volver a los nombres originales de “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”, argumentando que corresponde al Estado nacional "decidir sobre la denominación de las obras públicas nacionales licitadas y contratadas por la Nación".

Las represas santacruceñas

El complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz forma parte del Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas y contempla una potencia instalada de 1.740 MW.

La licitación fue adjudicada en 2013 a la UTE integrada por Electroingeniería, China Gezhouba Group Company Limited e Hidrocuyo. El financiamiento principal provino de bancos chinos a través de un crédito por más de US$4.700 millones suscripto en 2014.

WhatsApp_Image_2026-05-18_at_1.59.15_PM_1 Las represas sobre el río Santa Cruz retoman protagonismo en la agenda energética. (Imagen: Gobierno de Santa Cruz)

Desde entonces, el proyecto atravesó múltiples renegociaciones contractuales, cambios de jurisdicción, modificaciones de nombre y reestructuraciones financieras. Además, acumuló períodos de paralización parcial y revisiones ambientales que impactaron en el cronograma original.