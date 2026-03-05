Nación avanza en la reactivación de la represa Jorge Cepernic tras años de paralización en Santa Cruz

Las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz llevan años de demora.

En un intento por poner fin a una de las paralizaciones de obra pública más extensas y costosas del país, el Gobierno Nacional, a través de Energía Argentina S.A. (ENARSA), anunció formalmente la resolución de las controversias contractuales que mantenían frenadas las obras del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz .

Según el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Economía, el directorio de ENARSA logró un entendimiento con el consorcio a cargo (liderado por la empresa china Gezhouba ) para encauzar una serie de disputas heredadas que databan de 2016. El eje del conflicto radicaba en la falta de redeterminación de precios frente a la inflación y el aumento de costos , lo que había derivado en reclamos por parte de las contratistas por más de USD 700 millones y en la detención virtual del proyecto.

El sinceramiento de los números expuso la magnitud del estancamiento: de la inversión proyectada, hasta el momento solo se ejecutaron alrededor de USD 1.800 millones, y se estima que aún restan desembolsar unos USD 5.000 millones para concretar la totalidad del complejo original.

Se reactivará sólo la represa más chica en Santa Cruz

Ante este escenario, la administración nacional decidió implementar un fuerte cambio de estrategia. Lejos de intentar retomar ambos frentes de obra al mismo tiempo, el Gobierno priorizará exclusivamente la terminación de la represa Jorge Cepernic (la de menor tamaño). Esta decisión se fundamenta en que dicha estructura presenta el mayor grado de avance físico, que se calcula actualmente en el 42%.

Con este nuevo esquema y el compromiso de un cronograma verificable, las autoridades proyectan que la central hidroeléctrica Jorge Cepernic comenzará a operar en el año 2030, aportando unos 1860 GWh de energía al Sistema Argentino Interconectado (SADI) mediante una potencia instalada de 360 MW.

Cronología de una obra atravesada por la política y los contratiempos

El proyecto para aprovechar el caudal del río Santa Cruz lleva décadas en agenda, pero su ejecución material ha sido un verdadero péndulo de avances, parálisis, cambios de diseño y disputas geopolíticas. A continuación, los hitos fundamentales:

Los primeros pasos (1958 - 1970): Desde los primeros estudios de prefactibilidad en los años 70, se identifican los sitios geográficos ideales para los saltos de agua: Cóndor Cliff y La Barrancosa.

Gestiones de Néstor y Cristina Kirchner (2003 - 2015): * 2007-2012: Se firman los primeros convenios y se realizan licitaciones que terminan fracasando o siendo canceladas. 2011: La Legislatura de Santa Cruz rebautiza los proyectos como "Presidente Néstor Kirchner" y "Gobernador Jorge Cepernic". 2013: Se adjudica la obra al consorcio conformado por la china Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo, con financiamiento de bancos estatales chinos. 2015: Se firma en Beijing la orden de inicio de obra, proyectando su finalización para el año 2020.



