Licitan almacenamiento eléctrico en nodos críticos para reducir cortes de luz

La Secretaría de Energía de la Nación impulsa una convocatoria abierta nacional e internacional para incorporar centrales nuevas de almacenamiento de energía eléctrica en baterías (BESS) en nodos críticos del NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo y Buenos Aires (sin AMBA) con el objetivo de fortalecer la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y reducir los cortes del servicio, especialmente durante picos de demanda.

En esta etapa, se establece una potencia objetivo referencial de 700 MW con una inversión estimada en 700 millones de dólares. La iniciativa está orientada a sumar respaldo al sistema y mejorar su respuesta ante situaciones de alta exigencia, con el aporte de mayor seguridad operativa.

El almacenamiento con baterías de última generación permite responder rápidamente ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad, reduciendo la probabilidad de cortes y mejorando la calidad del servicio. Esta convocatoria se instrumentará a través de CAMMESA, que será responsable del procedimiento.

BATERIAS.png

El antecedente en el AMBA

La medida se apoya en el antecedente de Almacenamiento en Gran Buenos Aires (ALMA-GBA), la primera iniciativa de almacenamiento a gran escala en Argentina. En ese proceso, el Gobierno Nacional adjudicó 713 MW de almacenamiento en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial, con una inversión estimada superior a USD 540 millones.

El alto interés del sector privado se reflejó en la participación de 15 empresas, con 27 proyectos presentados por 1.347 MW. Actualmente se están realizando las obras necesarias para su puesta en marcha.

Esta nueva convocatoria es una medida más en el marco del plan que el Gobierno Nacional viene llevando adelante desde 2024 para aliviar el sistema eléctrico, reducir interrupciones y lograr que los usuarios cuenten cada vez con un mejor servicio, luego de dos décadas en las que no se realizaron las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de la demanda y modernizar la infraestructura.

Los contratos

En la convocatoria, realizada el 15 de julio, se recibieron 27 ofertas por un total de 1.347 MW de potencia. Finalmente, el Gobierno adjudicó 650 MW —superando los 500 MW previstos inicialmente— con el objetivo de reforzar la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y garantizar el suministro eléctrico durante el verano.

Los contratos fueron asignados a EDENOR y EDESUR, mientras que CAMMESA será la encargada de administrar y garantizar los pagos correspondientes.

Desde Energía señalaron que esta medida busca dar “mayor seguridad al sistema eléctrico en momentos críticos” y adelantaron que las adjudicaciones permitirán reducir el riesgo de apagones masivos en la temporada estival.

Con esta adjudicación se incorporan dos nuevos oferentes (que aceptaron un precio de USD 12.591 por MW-mes, menor al de su oferta inicial) y la potencia total del programa se eleva a 713 MW, ampliando en 213 MW el objetivo inicial.

Además, se creó el Registro Nacional de Proyectos de Almacenamiento de Energía Eléctrica (RENPALMA), donde deberán inscribirse todos los proyectos conectados al sistema interconectado nacional.

Los números oficiales muestran la magnitud del desafío: en 2024, año en que el verano fue crítico, apenas 35 horas concentraron el 10% de la demanda total, lo que equivale a unos 3.000 MW adicionales. Esos picos, que representan solo el 0,4% del calendario anual, son los que ponen en jaque a las redes de distribución y derivan en apagones masivos como los que sucedieron en los meses más calurosos.